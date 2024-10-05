Поперечный заявил, что его «лишили гражданства» из-за активности в соцсетях

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) возмутился в своем Telegram-канале, что его внесли в реестр иноагентов из-за монетизации YouTube-канала.

«Я получал эти деньги не с показа зарубежной рекламы, это обычная партнерка с русской рекламой, за которую русские компании внесли деньги. Этот процент капал поголовно всем блогерам, у всех была партнерка с YouTube», — пояснил он.

Поперечный считает, что решение Минюста иллюстрирует то, насколько «глупо» в России работают законы. Он возмутился, что стал «врагом народа» и «лишен гражданства» из-за того, что у него был аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и X.

Также блогер пошутил, что «с содроганием сердца» открывал новость о причине внесения своего имени в реестр иноагентов. Ему было интересно узнать, на какую разведку он работает.

5 октября представитель Минюста заявил на суде, что Поперечного признали иноагентом из-за того, что он получал деньги от двух иностранных организаций: американской «Fullscreen» ($6,4 тыс.) и ирландской «Google Ireland Limited» ($55 тыс.).

«То есть вот, на кого я работаю. В целом, по моей внешности, можно было догадаться...» — пошутил Поперечный.

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