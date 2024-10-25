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Пи Дидди заподозрили в отравлении звезды «Джанго освобожденного»

Page Six: продюсер Чоук Но Джоук заявил, что Пи Дидди мог отравить Джейми Фокса

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпера Пи Дидди заподозрили в возможном отравлении актера, звезды фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокса. Об этом пишет Page Six со ссылкой на зрителей, присутствовавших на записи стендап-концерта Фокса.

Один из зрителей, продюсер и видеограф с псевдонимом Чоук Ноу Джоук заявил, что на концертах, которых было всего три, Фокс открыто обвиняет Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) в своей госпитализации по загадочным причинам в начале 2024 года.

Запись концерта «Что на самом деле случилось» велась для стримингового сервиса Netflix.

«Дидди в ответе за произошедшее, и именно Фокс навел на него ФБР», — говорит продюсер, не считающий, что сказанное актером было шуткой.

Слова продюсера подтвердил другой зритель. Третий находившийся на двух из трех шоу очевидец утверждает, что Фокс, наоборот, опровергал причастность Пи Дидди к произошедшему с ним. Однако, заявил третий свидетель, Фокс много шутил про ситуацию с Пи Дидди.

Рэперу и продюсеру Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Утверждается, что от действий артиста мог пострадать девятилетний ребенок.

Накануне стало известно, что певец Джастин Бибер сильно похудел и практически стал затворником на фоне скандала с рэпером Пи Дидди, с которым музыкант сотрудничал с 13 лет.

Ранее обвиняемый в насилии Пи Дидди обратился к дочери из-за решетки.

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