Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый в насилии Пи Дидди обратился к дочери из-за решетки

Арестованный рэпер Пи Дидди опубликовал посвященный дочери пост в соцсетях

close
diddy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер и продюсер Пи Дидди (P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) опубликовал первый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с момента своего ареста. Он посвятил публикацию своей младшей дочери Лав.

«С днем рождения! С днем рождения, малышка Лав. Папочка тебя любит», — написал он.

Младшей дочери Пи Дидди исполнилось два года. Продюсер приложил к посту серию фотографий, на одном из снимков Комбс играет с ребенком на берегу океана.

По правилам тюрьмы Пи Дидди полагается час в неделю для визитов. Недавно издание People сообщало, что Комбс смог «коротко поговорить» со своей семьей, в том числе и детьми, по телефону. Источники издания также заявляли, что рэпер сильно беспокоится за своих наследников, будучи в заключении. Для четверых из них Комбс является единственным живым родителем.

Всего у рэпера семеро детей. Первенец Джастин родился у Комбса в 1993 году от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. Потом у него начался роман с моделью Киберли Портер, с которой рэпер то сходился, то расходился с 1994 по 2007 год. Он усыновил ее сына Куинси. Также у знаменитостей несколько общих детей: Кристиан (1998 год), дочери-близнецы Д'Лила Стар и Джесси Джеймс (2006 год). Кимберли Портер не стало в 2018 году.

Кроме того, у музыканта есть внебрачная дочь Шанс (2006 год), которая родилась от девушки Сары Чепмен.

В октябре 2022 года рэпер стал отцом в седьмой раз — у него родилась дочь Лав Шон Комбс. Мать девочки — Дана Тран.

17 сентября Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. 2 октября сообщалось, что самой юной жертвой Пи Дидди мог быть девятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что дочь Клинта Иствуда арестовали за домашнее насилие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами