Обвиняемый в насилии Пи Дидди обратился к дочери из-за решетки

Рэпер и продюсер Пи Дидди (P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) опубликовал первый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с момента своего ареста. Он посвятил публикацию своей младшей дочери Лав.

«С днем рождения! С днем рождения, малышка Лав. Папочка тебя любит», — написал он.

Младшей дочери Пи Дидди исполнилось два года. Продюсер приложил к посту серию фотографий, на одном из снимков Комбс играет с ребенком на берегу океана.

По правилам тюрьмы Пи Дидди полагается час в неделю для визитов. Недавно издание People сообщало, что Комбс смог «коротко поговорить» со своей семьей, в том числе и детьми, по телефону. Источники издания также заявляли, что рэпер сильно беспокоится за своих наследников, будучи в заключении. Для четверых из них Комбс является единственным живым родителем.

Всего у рэпера семеро детей. Первенец Джастин родился у Комбса в 1993 году от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. Потом у него начался роман с моделью Киберли Портер, с которой рэпер то сходился, то расходился с 1994 по 2007 год. Он усыновил ее сына Куинси. Также у знаменитостей несколько общих детей: Кристиан (1998 год), дочери-близнецы Д'Лила Стар и Джесси Джеймс (2006 год). Кимберли Портер не стало в 2018 году.

Кроме того, у музыканта есть внебрачная дочь Шанс (2006 год), которая родилась от девушки Сары Чепмен.

В октябре 2022 года рэпер стал отцом в седьмой раз — у него родилась дочь Лав Шон Комбс. Мать девочки — Дана Тран.

17 сентября Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. 2 октября сообщалось, что самой юной жертвой Пи Дидди мог быть девятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что дочь Клинта Иствуда арестовали за домашнее насилие.