Джастин Бибер почти не ест на фоне скандала с Пи Дидди

Певец Джастин Бибер сильно похудел и практически стал затворником на фоне скандала с рэпером Пи Дидди, с которым музыкант сотрудничал с 13 лет. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров.

«Парень почти не ест, достаточно взглянуть на него, чтобы понять это», — заявил источник.

Собеседник издания уточнил, что 30-летний Бибер боится, что в СМИ обнародуют информацию о его связях с Пи Дидди (Шон Комбс — настоящее имя). RadarOnline напоминает, что после ареста Пи Дидди в сети опубликовали видео, на котором 15-летний Джастин Бибер проводит «48 часов с Дидди». В ролике Комбс называет свои вечеринки «мечтой подростка», но не уточняет, что именно они делают.

Супруга Бибера Хейли помогает мужу справиться с непростым периодом, однако модель надеется, что муж пройдет курс психотерапии на фоне случившегося.

Недавно в прессе возникли слухи, что в подростковом возрасте Джастин Бибер подвергся насилию со стороны Пи Дидди, с которым дружил на тот момент. По словам источника издания In Touch Weekly, певец готов рассказать о том, что происходило на вечеринках рэпера, если это может помочь другим людям.

Рэперу и продюсеру Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

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