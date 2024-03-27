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Путин пообещал не отменять западную культуру в России

Путин заявил, что в РФ не будут отменять достижения мировой культуры

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ не будут отменять достижения мировой культуры, как это делают в недружественных странах. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что российская культура — часть мировой культуры... И поэтому в контексте мировой культуры смотрим и на свою, не исключая ничего из этого контекста», — подчеркнул российский лидер в ходе визита в город Торжок в Тверской области.

Также Путин назвал неумными людьми заявляющих об отмене русской культуры.

«Отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально», — подчеркнул он.

До этого минкультуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с РФ и Белоруссией.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — передал пресс-секретарь министра Павел Чорба.

Запрет на контакты и сотрудничество по линии культуры с Россией и Белоруссией вступил в силу в марте 2022 года. Экс-руководитель министерства Наталья Миланова объясняла этот шаг осуждением российской специальной военной операции на Украине.

Ранее Безруков не поддержал слова о негативном влиянии западной культуры на художественные вкусы россиян.

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