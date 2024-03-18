Лолита ответила Собчак на призыв проголосовать

Певица Лолита рассказала журналистке Ксении Собчак, что уже проголосовала на выборах президента РФ. Соответствующую публикацию она выложила в своем Telegram-канале.
«Докладываю, проголосовала ещё 15, но скрин сделать не додумалась», — заявила она.
Также певица поздравила подписчиков с Прощеным воскресеньем.
До этого Собчак проголосовала на выборах через ДЭГ и призвала Лолиту сделать так же.
«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь», — прокомментировала она скрин уведомления об успешной отправке бюллетеня.
Таким образом она упомянула самых известных участников скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой.
С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.
После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.
О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».
Ранее певец Лепс признался, что рад за вернувшуюся на сцену Лолиту после скандала.