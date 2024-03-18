Лолита ответила Собчак на призыв проголосовать

Певица Лолита рассказала журналистке Ксении Собчак, что уже проголосовала на выборах президента РФ. Соответствующую публикацию она выложила в своем Telegram-канале.

«Докладываю, проголосовала ещё 15, но скрин сделать не додумалась», — заявила она.

Также певица поздравила подписчиков с Прощеным воскресеньем.

До этого Собчак проголосовала на выборах через ДЭГ и призвала Лолиту сделать так же.

«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь», — прокомментировала она скрин уведомления об успешной отправке бюллетеня.

Таким образом она упомянула самых известных участников скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певец Лепс признался, что рад за вернувшуюся на сцену Лолиту после скандала.