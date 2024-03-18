Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лолита ответила Собчак на призыв проголосовать

Лолита рассказала Собчак, что уже проголосовала на выборах президента

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита рассказала журналистке Ксении Собчак, что уже проголосовала на выборах президента РФ. Соответствующую публикацию она выложила в своем Telegram-канале.

«Докладываю, проголосовала ещё 15, но скрин сделать не додумалась», — заявила она.

Также певица поздравила подписчиков с Прощеным воскресеньем.

До этого Собчак проголосовала на выборах через ДЭГ и призвала Лолиту сделать так же.

«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь», — прокомментировала она скрин уведомления об успешной отправке бюллетеня.

Таким образом она упомянула самых известных участников скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певец Лепс признался, что рад за вернувшуюся на сцену Лолиту после скандала.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами