Лепс порадовался возвращению Лолиты: «Она хороший человек»

Певец Григорий Лепс порадовался за коллегу Лолиту Милявскую, которая стала ведущей премии МУЗ-ТВ после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Она взрослая певица, состоявшаяся певица, очень хороший человек», — заявил Лепс.

Исполнитель прокомментировал ситуацию с артисткой на премии «Виктория», которая проходила в Москве. Лепс вышел в свет в черном смокинге с галстуком. Он также рассказал, что планирует соблюдать Великий пост.

До этого Милявская заявила, что польщена возможностью вести музыкальную премию и пообещала одеться очень скромно. Она добавила, что будет «скучна, противна и омерзительна», чтобы соответствовать тренду «За 60». Мероприятие состоится 14 июня на «ЦСКА Арене». Вместе с Милявской руководить музыкальной премией будут Владимир Маркони, Лера Кудрявцев и Клава Кока.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Киркоров пришел на светскую вечеринку с новой «музой» из ДНР.