Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лепс порадовался возвращению Лолиты: «Она хороший человек»

Певец Лепс признался, что рад за вернувшуюся на сцену Лолиту после скандала

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Григорий Лепс порадовался за коллегу Лолиту Милявскую, которая стала ведущей премии МУЗ-ТВ после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Она взрослая певица, состоявшаяся певица, очень хороший человек», — заявил Лепс.

Исполнитель прокомментировал ситуацию с артисткой на премии «Виктория», которая проходила в Москве. Лепс вышел в свет в черном смокинге с галстуком. Он также рассказал, что планирует соблюдать Великий пост.

До этого Милявская заявила, что польщена возможностью вести музыкальную премию и пообещала одеться очень скромно. Она добавила, что будет «скучна, противна и омерзительна», чтобы соответствовать тренду «За 60». Мероприятие состоится 14 июня на «ЦСКА Арене». Вместе с Милявской руководить музыкальной премией будут Владимир Маркони, Лера Кудрявцев и Клава Кока.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Киркоров пришел на светскую вечеринку с новой «музой» из ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами