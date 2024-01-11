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Начались съемки продолжения «Молодежки»

Сиквел «Молодежки» расскажет о пути «Акул Политеха» к спортивным вершинам

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Телеканал «СТС»

Телеканал СТС начал съемки спортивного драматического сериала «Молодежка.Студенты», который станет продолжением популярного проекта про хоккейную команду. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе СТС.

«Не заметить тренда на возвращение популярных сериалов сложно. «Молодежка» — особый случай. О продолжении проекта фанаты просили чуть ли не с момента выхода последней серии, закидывали нас письмами и просьбами. И теперь, спустя десять лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк», — заявил продюсер проекта Федор Бондарчук.

Сюжет сиквела будет посвящен студенческой команде «Акулы Политеха», которой грозит расформирование из-за плохих результатов. Однако в вуз приходит спортивный директор Вадим Казанцев, который решает улучшить спортивные навыки членов команды и превратить «Акул» в лучший состав лиги, повысив рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. К своим ролям в проекте вернутся Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие актеры.

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