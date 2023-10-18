На Моргенштерна возбудили новое дело

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом очередного административного дела за нарушение правил деятельности иноагента, сказано на сайте Савеловского районного суда города Москвы.

Суд зарегистрировал иск против музыканта по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») 18 октября. Это нарушение предполагает «непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном вид». Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей .

17 июля сообщалось, что Моргенштерн обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента.

21 июня московский суд оштрафовал рэпера за то, что тот не проставил маркировку иноагента к трем постам в соцсетях. Ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей в качестве наказания. Адвокаты заявили, что музыкант был обязан проставлять плашку в постах, связанных с политической деятельностью.

О том, что на Моргенштерна завели административное дело, стало известно в мае. В ответ рэпер подал иск в Замоскворецкий суд и потребовал исключить его из списка иноагентов Минюста. Однако суд отказался удовлетворить требование артиста.

В том же месяце Министерство юстиции России внесло рэпера в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Музыкант заявил, что был крайне удивлен решению Минюста.

Ранее блогера Синяка оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.