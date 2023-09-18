Актер Михаил Гаврилов-Третьяков о своей жене: «я наконец нашел вторую половину»

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Михаил Гаврилов-Третьяков сейчас переживает новый этап в своей жизни, в том числе, из-за того, что вступил в брак с Валерией Третьяковой. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

«В принципе, я нагулялся до тридцати пяти лет. После колоссальной ошибки с неудачным первым опытом меня развернуло на сто восемьдесят градусов. До этого жил будто не свою жизнь, все куда-то бежал, спешил. Три года назад наконец нашел вторую половину, свою душу — мою чудесную Леру. Считаю это одной из главных побед в своей судьбе. Не случайно мы решили объединить два рода, соединив наши фамилии», — рассказал актер.

Кроме личной жизни, перемены, по его словам, произошли и в профессиональном плане. Гаврилов-Третьяков поделился, что после вынужденных отказов от работы и паузы в ней он вновь возобновил съемки.

«Правда, пока все вопросы решаю сам, ищу нового агента, с которым, надеюсь, возникнут и достойные предложения в кино. Львиная доля проектов пока проходит мимо меня еще и вследствие некой клановости нашего кинематографа, когда из картины в картину переходят одни и те же лица. Хорошо бы, чтобы эта ситуация поменялась и режиссеры увидели бы своих персонажей и в других актерах, вообще бы отказались от шаблонов», — сказал артист.

Он отметил, что в его 38 лет хотел бы «уйти от навязанного амплуа героя-любовника» и принять участие в работе в «стоящем материале».

В конце августа стало известно, что телеканал СТС приступил к съемкам шоу, посвященного 10-летию спортивной драмы «Молодежка». Премьера реюниона состоится в октябре 2023 года — ровно через десять лет после показа первых серий проекта. В съемках реюниона также примут участие Евгений Банифатов, Михаил Гаврилов-Третьяков, Владимир Зайцев, Матвей Зубалевич, Влад Канопка, Сергей Комаров Юлия Маргулис, Анна Михайловская, Денис Никифоров, Мария Пирогова.

Ранее стало известно, что актер Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич ждут ребенка.