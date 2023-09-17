Стало известно об уходе из жизни режиссера Александра Хвана

Российский режиссер Александр Хван ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщили супруга кинематографиста Елена Хван и его агент, передает ТАСС.

«Да, это так. Это произошло сегодня», — сказала жена артиста, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом близкий друг режиссера Григорий Константинопольский заявил, что до своей кончины Александр Хван долгое время болел. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях, но не стал раскрывать точный диагноз кинематографиста.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в городе Чебоксары, расположенном в Чувашской Республике. В 1980 году он завершил обучение на режиссерском факультете Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), а через 12 лет представил публике фильм «Дюба-дюба».

Именно эта картина, главную роль в которой исполнил актер Олег Меньшиков, подарила артисту известность. Позже она была удостоена приза кинопрессы как лучшая дебютная работа, а также Хвану удалось провести успешные показы фильма в рамках нескольких фестивалей. В их числе оказался и Международный Каннский кинофестиваль.

Впоследствии режиссер снял ряд других картин, самыми известными из которых стали криминальная драма «Кармен» и триллер «Умирать легко».

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