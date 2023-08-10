Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь Успенской сравнила любовь с парфюмерией и посоветовала не рассказывать об отношениях

Певица Татьяна Плаксина заявила, что не будет рассказывать о своих романах

close
100%
tatiana_plaksin_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь певицы Любови Успенской в разговоре с «Пятым каналом» посоветовала не рассказывать публично о романах, так как любовь, по ее мнению, «улетучивается».

«Если у меня что-то будет, я не буду это постить, выкладывать. Я уже слишком много наблюдаю, как все, что выкладывается, потом улетучивается. Как если у тебя есть твой аромат, и ты его всем раздаешь, и у тебя в итоге не остается своего запаха», — пояснила Татьяна Плаксина.

Она решила не распространяться о личной жизни, так как научена горьким опытом других людей, романы которых кончались спустя некоторое время после огласки. Плаксина считает, что в любви надо руководствоваться принципом: «Счастье любит тишину». При этом дочь Успенской отметила, что готова «поиграть в шоу-бизнес», однако Плаксина не хочет делать индустрию частью своей жизни.

В июне Татьяна Плаксина спровоцировала слухи о скором замужестве. В одном из выпусков программы «Две звезды. Отцы и дети» она вышла в свадебном платье. Вместе с матерью Плаксина исполнила номер на песню «Белым-бела». Позже дочь артистки опровергла, что планирует свадьбу. Она отметила, что еще не нашла своего принца.

Ранее Tory Lanez обратился к богу после вынесения приговора.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях