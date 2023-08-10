Дочь Успенской сравнила любовь с парфюмерией и посоветовала не рассказывать об отношениях

Дочь певицы Любови Успенской в разговоре с «Пятым каналом» посоветовала не рассказывать публично о романах, так как любовь, по ее мнению, «улетучивается».

«Если у меня что-то будет, я не буду это постить, выкладывать. Я уже слишком много наблюдаю, как все, что выкладывается, потом улетучивается. Как если у тебя есть твой аромат, и ты его всем раздаешь, и у тебя в итоге не остается своего запаха», — пояснила Татьяна Плаксина.

Она решила не распространяться о личной жизни, так как научена горьким опытом других людей, романы которых кончались спустя некоторое время после огласки. Плаксина считает, что в любви надо руководствоваться принципом: «Счастье любит тишину». При этом дочь Успенской отметила, что готова «поиграть в шоу-бизнес», однако Плаксина не хочет делать индустрию частью своей жизни.

В июне Татьяна Плаксина спровоцировала слухи о скором замужестве. В одном из выпусков программы «Две звезды. Отцы и дети» она вышла в свадебном платье. Вместе с матерью Плаксина исполнила номер на песню «Белым-бела». Позже дочь артистки опровергла, что планирует свадьбу. Она отметила, что еще не нашла своего принца.

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