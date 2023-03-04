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Звезда «Анатомии страсти» объявил об уходе из кино из-за хейтеров

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Global Look Press

Звезда сериала «Анатомия страсти» Исайя Вашингтон объявил об уходе из кино. Его обращение к поклонникам цитирует Independent.

59-летний исполнитель роли доктора Престона Берка в трех первых сезонах медицинского сериала объяснил, что его уход связан с хейтерами, активно высказывавшимися против него, в частности, из-за гомофобных шуток.

По словам Вашингтона, он уходит из кино с легким сердцем. «Кажется, хейтеры, провокаторы и полезные идиоты победили. Мне больше неинтересны колебания «цветной идеи», которая разделяет людей, неинтересны политика и шутки. Я буду ездить по этой великой стране, пока она не скатится в социализм, а после в коммунизм», — сказал актер, поддерживающий республиканскую партию США.

Ранее Дмитрий Орлов объявил о завершении актерской карьеры.

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