Певица Клава Кока скопировала образ Филиппа Киркорова

Певица Клава Кока повторила фотографию Филиппа Киркорова, сделанную им в зеркало лифта. Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок в идентичной позе и похожей одежде.

«Показалось», — написала Кока под фотографией.

Исполнительница надела такие же куртку и свитшот, как у Киркорова, а также сделала схожую укладку волос. Кроме того, она нашла пластиковые очки фиолетового оттенка. В комментариях многие пользователи пошутили, что не видят разницы между снимками артистов.

«Филипп Бедросович Кока и Клава Киркорова», — написал в комментариях Тимур Родригез.

Ранее Киркоров похвастался, что спел дуэтом с самыми красивыми женщинами России.