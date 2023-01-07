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Хью Джекман раскрыл вероятное название третьей части «Дэдпула»

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Marvel

Актер Хью Джекман намекнул в Twitter, что третья часть фильма «Дэдпул» будет называться «Дэдпул и Росомаха». Об этом он написал в комментариях к шуточному видео с просьбой номинировать актера Райана Рейнольдса на «Оскар» за композицию «Good Afternoon» из киноленты «В духе Рождества».

Официального подтверждения этой информации нет — предыдущие фильмы серии назывались просто «Дэдпул» и «Дэдпул 2».

Ранее Джекман заявил, что его герой Росомаха будет ненавидеть Дэдпула, которого сыграет Рейнольдс в новом фильме.

«Я просто говорю со своей точки зрения, [Логан] разочарован им, хочет быть за миллион миль от него или хочет ударить его по голове. К сожалению, в этом фильме он не может быть в миллионе миль от него, поэтому я, вероятно, буду часто бить его по голове», — пошутил Джекман.

Участие Росомахи в третьем «Дэдпуле» он объяснил перемещениями во времени.

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