Анита Цой призвала Бузову выйти замуж, пока та не стала «старой бабкой»

Певица Анита Цой посоветовала Ольге Бузовой срочно искать мужа, пока ей не исполнилось 40 лет. Цой убеждена, что амбиции нормальны для артиста, который хочет достичь большого успеха, но не для женщины. Об этом пишет «МК».

«Оля, слушай меня. В сорок лет ты – старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!» — сказала Цой.

По мнению артистки, достижения и заработки – «это все мишура»:

«Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет», — добавила она.

Анита Цой уже более 30 лет состоит в браке со своим мужем Сергеем.

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