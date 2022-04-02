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Безруков допустил закрытие кинотеатров после отмены зарубежных премьер

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Production Value Worldwide

Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков заявил, что часть отечественных кинотеатров уже закрылись, а другая часть — окажется «на грани закрытия». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом актер прокомментировал отказ зарубежных кинокомпаний от проката своих новинок в российских кинотеатрах.

«На премьере «Мистер Нокаут» мы гордились тем, что наш прокатчик — Disney, а теперь вынуждены искать замену. Причем рынок покинул не только Disney, но и вся пачка голливудских мейджоров: SPPR, WDS и UPI, лишив зрителей «Бэтмена», «Морбиуса» и других фильмов», — рассказал он.

Безруков отметил, что кинотеатры пытаются спасти ситуацию, возвращая на экраны старые ленты, однако 75-80% недосбора из-за западных блокбастеров «вот так просто отечественным кино не закроешь». Он подчеркнул, что ему тяжело видеть такое, однако верит, что ситуация станет отправной точкой для прорыва отечественного кино.

Ранее сообщалось, что Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России с 7 апреля. В начале марта компания прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. В структуру медиаконгломерата входят Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios и другие.

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