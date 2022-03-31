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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Оружейной палате откроется выставка «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых»

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Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

15 апреля в парадном вестибюле Оружейной Палаты откроется выставка «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых», на которой представят утерянную часть парадного сервиза, созданного в 1837-1839 годах, сообщает ТАСС. Экспонаты передали в дар Музеям Московского Кремля меценаты Михаил и Елена Карисаловы.

«В этом году мы получили прекрасный дар, восполняющий лакуну в музейной коллекции. Благодаря нашим друзьям в музей возвращена часть Кремлевского сервиза, утраченная на рубеже 1920-х — 1930-х годов. Такое пополнение — это большая редкость и великая ценность, и мы выражаем дарителям самую искреннюю и глубокую благодарность», — заявила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Кремлевский сервиз изготовили на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1830-х годах. Посуда была изготовлена по проекту художника-графика и исследователя древнерусского искусства Федора Солнцева. В качестве основы будущего Кремлевского сервиза дизайнер использовал тарелку царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Кирилловны.

Ранее в Москве открылась выставка о встречах Пушкина и Даля.

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