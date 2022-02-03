Только 5% из числа женщин-ученых защищают докторские диссертации

Только 5% женщин, начинающие заниматься наукой в аспирантуре, в дальнейшем доходят до защит диссертаций и получают степень доктора наук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Российской академии наук (РАН) Ирину Донник. Данными она поделилась в ходе форума «Научная аттестация: Вчера. Сегодня. Завтра». Информация о том, сколько мужчин из аспирантуры доходят до докторской степен, не приводится.

На мероприятии она заявила: «Не принято об этом говорить, но тем не менее, выясняется, что у нас молодых женщин-аспирантов больше, молодых кандидатов наук — примерно одинаковое количество с мужчинами, а вот дальше талантливые молодые ученые из числа женщин, к сожалению, практически не идут».

Она также привела данные ЮНЕСКО, что в мире только 36% мужчин и женщин, как только у них рождается ребенок, бросают занятия наукой.

По данным Донник, кадровая проблема, особенно с учеными степенями, острее становится по мере удаленности от Москвы и Санкт-Петербурга. В некоторых регионах на сегодняшний день, по ее словам, практически невозможно найти даже на должности директоров институтов людей с докторскими степенями.

Проблемой научной среды в Сибири и Дальнего Востока она связала с «вымыванием» молодых кадров в центр. По ее словам, молодежь стекается в Москву.