«Пошла бы с ней в разведку»: Рудковская рассказала о дружбе с Собчак

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала в Instagram-stories, что считает журналистку Ксению Собчак надежным другом.

«Она — надежный друг. Я бы пошла с ней в разведку. И хочу сказать, что она друзей не бросает, проверено», — высказалась Рудковская.

Она также назвала Собчак «большим профессионалом» и подчеркнула, что дружит с журналисткой уже 17 лет. Помимо этого продюсер прокомментировала недавнее интервью Собчак с музыкантом Димой Биланом. По мнению Рудковской, это лучшее интервью журналистки.

«Не так страшна Собчак, когда ты говоришь ей правду», — отметила телеведущая.

Ранее Рудковская раскрыла размер своих доходов.