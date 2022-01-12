Ведущий Versus Battle извинился за фристайл про азербайджанцев

Ведущий Versus Battle и ресторатор Александр Тимарцев извинился за песню годичной давности, в которой призывал азербайджанцев встать на колени и отдать Армении Нагорный Карабах. Видео его извинения опубликовал телеканал RT.

По словам ресторатора, видео с его призывом было записано год назад, в тот момент он находился на вечеринке с друзьями из Армении в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Прошу меня понять и простить. Впредь даже не планирую открывать свой рот на эту тему», — сказал он, добавляя, что его слова были «абсолютно недопустимыми».

Ранее юморист Гарик Харламов в своем Instagram перепел песню Валерия Меладзе «Се ля ви», изменив в ней слова таким образом, что трек приобрел ярко-выраженную ЛГБТ-направленность. Впрочем, комик сразу же извинился перед геями и уточнил, что не хотел никого задеть.

Артист уточнил, что на пение его сподвигла болезнь: Харламов уже несколько дней находится дома с повышенной температурой. По мнению юмориста, заболевшим людям простительно петь «все, что в бошку придет». Он подчеркнул, что композиция не имеет никакого смысла.