Вышедший из больницы Запашный поделился мечтой забыть о масках

Дрессировшик, народный артист России Эдгард Запашный в беседе с ОТР поделился мечтой о снятии ограничений, снятых с пандемией коронавируса.

Он признался, что хочет, чтобы ограничения перестали быть нормой. «Мне бы хотелось, чтобы мы забыли слово «маски». Вот просто забыли это слово. Чтобы это вернулось к нам как элемент каких-то театральных постановок, телевизионных постановок. Чтобы это перестало быть нормой нашей жизни. Это будет говорить о многом: что мы справились, что мы прошли эту проблему», — сказал он в ответ на вопрос о том, чего ждет от 2021 года.

Кроме того, Запашный хотел бы счастья для соотечественников. «Знаешь, как бы это банально не звучало, но ведь счастье людей заключается в достатке, чтобы экономика страны пошла на выздоровление, и чтобы не было проблем со здоровьем – это вот банальные человеческие вещи, но они заставляют улыбаться любого, потому что все остальное мы сделаем», — поделился он.

Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный перенес операцию — ему удаляли камни.