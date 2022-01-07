Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российская биатлонистка забыла пробежать штрафной круг на Кубке мира 17:53
В Евросоюзе заявили о готовности помочь урегулировать кризис в Казахстане 17:49
Появилось видео атаки на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане 17:47
Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешел в «Барселону» 17:44
В одном из дворов Алма-Аты раздались три взрыва 17:37
Шевченко высказался о возможной работе с Миранчуком в «Дженоа» 17:32
В антитеррорристической структуре ШОС заявили о готовности оказать помощь... 17:31
В Одесской области военный погиб во время празднования Нового Года 17:30
Во Франции допустили закрытие «Северного потока — 2» 17:28
Киргизские миротворцы вылетели в Казахстан на двух самолетах ВКС РФ 17:24

Вышедший из больницы Запашный поделился мечтой забыть о масках

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Дрессировшик, народный артист России Эдгард Запашный в беседе с ОТР поделился мечтой о снятии ограничений, снятых с пандемией коронавируса.

Он признался, что хочет, чтобы ограничения перестали быть нормой. «Мне бы хотелось, чтобы мы забыли слово «маски». Вот просто забыли это слово. Чтобы это вернулось к нам как элемент каких-то театральных постановок, телевизионных постановок. Чтобы это перестало быть нормой нашей жизни. Это будет говорить о многом: что мы справились, что мы прошли эту проблему», — сказал он в ответ на вопрос о том, чего ждет от 2021 года.

Кроме того, Запашный хотел бы счастья для соотечественников. «Знаешь, как бы это банально не звучало, но ведь счастье людей заключается в достатке, чтобы экономика страны пошла на выздоровление, и чтобы не было проблем со здоровьем – это вот банальные человеческие вещи, но они заставляют улыбаться любого, потому что все остальное мы сделаем», — поделился он.

Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный перенес операцию — ему удаляли камни.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть