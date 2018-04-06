Данила Козловский: в России сплошная ненависть и хамство

Актер и режиссер Данила Козловский поговорил с порталом о своем новом фильме «Тренер», где выступает одновременно продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли.

Герой Козловского завершает карьеру профессионального футболиста и уезжает работать тренером в провинцию, начиная свой путь в спорте с самого начала. В ходе интервью Козловский признался, что с детства следит за футболом и тяжело переживает негативную реакцию на трейлер своего фильма.

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«Никто не говорил про сам материал. Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в «Челси», в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза», — сказал Козловский.

А в России, по его словам, «сплошная ненависть и хамство».

«Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — сокрушается Козловский.

Тем не менее, режиссер надеется, что зрителей тронут «история героя, команды, города, отношений, падения, преодоления». Картина «Тренеры» выходит в прокат 19 апреля.

В начале марта Данила Козловский и Елизавета Боярская после соответствующего указа президента Владимира Путина стали заслуженными артистами России.