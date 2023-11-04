«Образ, казалось, навсегда утерянный». В Москве нашли икону, с которой освободили Кремль в 1612-м

Патриарх Кирилл обнаружил пропавшую в начале XX века икону Казанской Божией Матери в своей резиденции в Переделкино. Он отправил ее на экспертизу, которая подтвердила подлинность, и представил реликвию 4 ноября во время богослужения в Успенском соборе Московского Кремля. По его словам, этот образ помог народному ополчению Минина и Пожарского освободить Москву от поляков в 1612 году.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Успенском соборе Московского Кремля показал оригинал иконы Казанской Божией Матери, которую считали утерянной более 100 лет назад. Трансляция велась на официальном сайте Московского Патриархата.

«Благодаря тщательной искусствоведческой экспертизе было точно определено, что данный образ является тем самым образом, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-Город, Кремль и изгнали поляков из нашего отечества. Другими словами, перед нами историческая святыня, которая находится в ряду самых драгоценных святынь Русской православной церкви», — сказал патриарх.

Священнослужитель рассказал, что образ «датирован 1580 годом» . По словам патриарха, князь Дмитрий Пожарский молился перед этой иконой, когда должен был начать наступление на Новодевичий монастырь, в то время бывший укреплением польской армии.

По словам священнослужителя, избавление от поляков определяло, «будет ли Россия свободной страной, или она будет в вечной зависимости от иноземцев». Он утверждает, что именно в этот момент произошло явление Казанской Божией Матери, которая услышала молитвы и помогла освободить русскую землю.

Патриарх Кирилл передал икону Казанскому собору на Красной площади: «Образ вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен».

Как икона попала в Переделкино

По мнению патриарха, люди, в руках которых ранее была икона, не считали ее настоящей. В последние годы она находилась в патриаршей резиденции в Переделкино среди других работ, сложенных в специальном помещении — прежде всего подарочных. Патриарх Кирилл заявил, что рассматривая иконы, «обрел вот этот образ» и сначала подумал, что икона — очень искусно сделанная подделка.

«У меня была полная уверенность, что это одна из таких копий. Я не мог себе представить, что что-то могло быть иное, но все-такие заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза», — рассказал патриарх.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила подлинность, подчеркнул он: «Образ принадлежит той самой эпохе, в которой создан был чудотворный образ».

«И поскольку образ является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе. О том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились», — заключил патриарх.

История иконы

Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. Считается, что она совершила множество чудес, в том числе помогла освободить Россию от польской интервенции в 1612 году.

В начале XX века оригинал образа находился в Казанском Богородицком монастыре. В ночь на 29 июля 1904 года неизвестные украли икону с ризой, украшенной драгоценными камнями. Подозреваемые — 28-летний крестьянин Федор Чайкин и его сообщники — постоянно меняли показания.

Следствие решило, что украденную икону злоумышленники сожгли. Однако появились слухи, что преступники могли продать икону старообрядцам. При этом монахини монастыря считают, что злоумышленники изначально украли копию, так как игуменья Казанского Богородицкого монастыря на ночь прятала оригиналы, заменяя их репликами.

С иконы сделали много копий. Наиболее знаменитые из них — Санкт-Петербургский, Московский и Ватиканский списки иконы.