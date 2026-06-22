Городской выпускной на ВДНХ в 2026 году: когда пройдет и как на него попасть

Когда пройдет московский выпускной на ВДНХ, во сколько начало, кто выступит и как попасть

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ, 27 июня 2025 года

В ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ пройдет общегородской выпускной для московских школьников. Тысячи одиннадцатиклассников соберутся на главной площадке праздника, где их ждут концерты, интерактивные зоны и развлекательная программа до утра. Как попасть на выпускной, кто сможет посетить мероприятие, какие площадки откроют на ВДНХ и как будет работать транспорт в ночь праздника — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдет городской выпускной на ВДНХ в 2026 году

Общегородской выпускной в Москве состоится в пятницу, 26 июня 2026 года. О его проведении сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Основные мероприятия начнутся вечером и продлятся до утра субботы.

Площадкой выпускного вновь станет ВДНХ, где главный праздник столичных школьников пройдет второй год подряд. По предварительным оценкам, его участниками станут около 50 тысяч выпускников московских школ и педагогов.

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ, 27 июня 2025 года Кристина Кормилицына/РИА Новости

Во сколько точно откроется вход и начнется концертная программа, организаторы объявят ближе к дате проведения праздника. Завершение выпускного ожидается около шести утра 27 июня.

Программа выпускного на ВДНХ

Какие артисты выступят

На главной сцене городского выпускного выступят более 60 артистов. В числе заявленных участников — The Hatters, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Shaman, Татьяна Буланова, Алсу, ST, GAYAZOV$ BROTHER$, Artik & Asti и Dabro, Ева Власова и SABI, Galibri&Mavik и Лолита, Артур Пирожков и SEREBRO, Стас Костюшкин и Татьяна Куртукова, Шура и Akmal', ST и «Вирус», Татьяна Буланова и Катя Лель.

Организаторы также анонсировали появление секретного гостя, имя которого определят по итогам голосования среди выпускников.

Вести концерт будут популярные блогеры Аня Покров, Валя Карнавал и Влад Кобяков. Для любителей танцев до утра откроют отдельную сцену с диджей-сетами и дискотекой.

Основные площадки

На ВДНХ будут работать более 20 интерактивных площадок, сообщили в мэрии Москвы. Среди них — «IQ-платформа» с квизами и шахматными турнирами, «Энергия разума» с велотренировками под диджей-сеты, игровые зоны с приставками и ретроавтоматами.

Одной из центральных площадок станет технологический кластер, где искусственный интеллект будет в режиме реального времени создавать «профессии будущего» и показывать возможные карьерные траектории.

Также в программе — танцевальные мастер-классы, спортивные активности и ночные экскурсии по территории ВДНХ.

Выпускники московских школ на праздновании выпускного на ВДНХ, 27 июня 2025 года Александр Патрин/ТАСС

Общегородской выпускной на ВДНХ можно будет посмотреть в прямом эфире. Трансляция стартует 26 июня в 22:30 по московскому времени на телеканале МУЗ-ТВ.

Как попасть на выпускной и кто сможет его посетить

Городской выпускной на ВДНХ остается закрытым мероприятием. Свободная продажа билетов не предусмотрена .

Попасть на праздник смогут только выпускники московских школ и сопровождающие лица, включенные в официальные списки образовательных учреждений. Регистрация участников проходит через школы.

Для прохода на территорию используют персональные браслеты с QR-кодами. На входе участников ждут проверка документов и обязательный досмотр.

Вход для родителей Родителей школьников не пустят на выпускной, если они не были заранее включены в списки сопровождающих.

Также на мероприятие можно попасть в качестве волонтера — для этого необходимо заранее подать заявку через городские сервисы Москвы.

Что надеть на выпускной на ВДНХ

Выпускной на ВДНХ продлится до рассвета, поэтому наряд лучше выбирать не только красивый, но и удобный. За ночь выпускникам предстоит обойти десятки площадок, посмотреть концерт и поучаствовать в различных активностях.

Не лишней окажется и легкая куртка или пиджак: по прогнозам синоптиков, днем в пятницу ожидаются дожди, а в ночь на субботу температура может опускаться до +13 градусов.

С собой рекомендуют брать только необходимые вещи — телефон, документы, зарядное устройство и банковскую карту. Это поможет быстрее пройти досмотр на входе и не носить с собой лишний багаж во время праздника.

Что нельзя проносить на выпускной

Во время общегородского выпускного на ВДНХ будут действовать усиленные меры безопасности. За порядком проследят сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, а также медики и спасатели.

На входах установят рамки металлодетекторов и организуют обязательный досмотр. Из-за этого участникам рекомендуют приезжать заранее, чтобы избежать очередей и спокойно пройти контроль.

На территорию праздника запрещено проносить:

* алкогольные напитки;

* пиротехнические изделия;

* оружие и предметы, похожие на оружие;

* колющие и режущие предметы;

* стеклянную тару;

* аэрозольные баллончики;

* крупногабаритный багаж;

* любые опасные вещества.

Как будет работать транспорт и какие улицы перекроют

Информацию об изменениях в работе транспорта и возможных перекрытиях власти Москвы традиционно публикуют незадолго до проведения выпускного.

В прошлом году из-за проведения праздника временно меняли схему движения общественного транспорта в районе ВДНХ. Автобусы перестали подъезжать к главному входу выставочного комплекса и выходу №1 станции метро «ВДНХ», а часть трамвайных маршрутов в Останкино работала по измененной схеме.

Кроме того, на время проведения выпускного вводились временные ограничения движения на отдельных участках улиц и менялся режим работы некоторых остановок общественного транспорта.

Ожидается, что в 2026 году власти также опубликуют отдельную транспортную схему для участников выпускного и автомобилистов. Точный перечень ограничений станет известен ближе к дате проведения выпускного.

История городского выпускного в Москве

Выпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве, 1 июля 2023 года Владимир Астапкович/РИА Новости

Общегородской выпускной в Москве за два десятилетия прошел путь от камерных балов для лучших учеников до одного из самых масштабных молодежных праздников страны.

В начале 2000-х годов город проводил торжественные приемы для медалистов. Для выпускников устраивали бал и концерт в Гостином дворе от имени мэра Москвы, а с 2002 года отдельные выпускные вечера начали проходить и в Кремле.

В 2009 году праздник впервые организовали сразу на двух знаковых площадках столицы — Красной площади и в Гостином дворе. Тогда участие в нем принимали обладатели золотых и серебряных медалей.

В 2013 году основной площадкой городского выпускного стал Парк Горького. Постепенно формат изменился: вместо традиционного бала праздник превратился в масштабный городской фестиваль с концертами, интерактивными зонами и развлекательной программой на всю ночь. С 2025-го праздник проводят на ВДНХ.

Главное о выпускном на ВДНХ

Когда пройдет выпускной на ВДНХ в 2026 году?

Общегородской выпускной для московских школьников пройдет в ночь с 26 на 27 июня 2026 года.

Во сколько начнется праздник?

Точное время открытия площадки и старта основной программы организаторы объявят ближе к дате проведения праздника.

Как попасть на городской выпускной?

Через школу по персональному QR-коду на браслете участника.

Можно ли купить билет на выпускной?

Нет. Свободная продажа билетов не предусмотрена.

Кто сможет посетить мероприятие?

Выпускники московских школ и сопровождающие лица, включенные в официальные списки.

Кто выступит на концерте?

На музыкальной сцене выступят более 60 артистов.

До какого времени продлится выпускной?

Ожидается, что праздничные мероприятия завершатся утром 27 июня, около 06:00.