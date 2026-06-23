В России 27 июня ограничат продажу алкоголя в десятках регионов

Более 40 регионов России ограничат продажу алкоголя в День молодежи 27 июня

Более чем в 40 регионах России 27 июня будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2026 году День молодежи отмечается 27 июня — в последнюю субботу первого летнего месяца. Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные также 27 июня.

Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции 27 июня введут в республиках Марий Эл, Дагестан, Коми, Мордовия, Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Калмыкия и Башкирии, а также в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях.

Кроме того, ограничительные меры будут действовать в Ленинградской, Магаданской, Калининградской, Смоленской, Брянской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Саратовской, Иркутской, Тюменской, Архангельской, Липецкой, Сахалинской, Пензенской, Мурманской, Курской, Кемеровской, Вологодской, Оренбургской и Рязанской областях.

Также ограничения распространятся на Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области, а также Луганскую народную республику.

В Донецкой народной республике розничная продажа алкогольной продукции не будет осуществляться в дни проведения выпускных вечеров, в том числе 27 июня. В Санкт-Петербурге, где в этот день состоится традиционный праздник выпускников «Алые паруса», также будут действовать ограничения на продажу спиртного.

Ранее Роспотребнадзор назвал Ненецкий и Чукотский округа, а также Еврейскую АО регионами с максимальным потреблением алкоголя.