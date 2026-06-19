День летнего солнцестояния в 2026 году: когда наступит и какие народные традиции с ним связаны

Что происходит в день летнего солнцестояния с научной и культурной точек зрения

21 июня в Северном полушарии произойдет летнее солнцестояние — астрономическое событие, знаменующее самый длинный день и самую короткую ночь в году. В этот момент наклон Северного полушария к Солнцу достигает максимума. В народной культуре солнцестояние считалось одним из важнейших праздников, открывающих новый сезонный цикл. Когда наступит летнее солнцестояние в 2026 году, какие обряды проводили наши предки и как этот день может влиять на самочувствие — в материале «Газеты.Ru».

Когда наступит летнее солнцестояние в 2026 году

Летнее солнцестояние — это астрономическое событие, когда Солнце, двигаясь по эклиптикеплоскости орбиты Земли вокруг Солнца, достигает наиболее удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. В течение нескольких дней Солнце находится в небе максимально долго и удерживает высоту, поэтому эти дни называют «стоянием Солнца».

21 июня в 11:24 мск наступит летнее солнцестояние в 2026 году

В Москве световой день продлится 17 часов 33 минуты, а ночь — 6 часов 27 минут. Для сравнения, в день зимнего солнцестояния 21 декабря продолжительность светового дня в Москве составляет всего 7 часов.

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По словам астронома Людмилы Кошман, в полдень 21 июня можно наблюдать самые короткие тени, так как Солнце поднимается над горизонтом на высоту 57,6 градуса. После 21 июня рассвет будет наступать чуть позже, а закат — чуть раньше. Продолжительность светового дня уменьшается вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.

«После летнего солнцестояния высота Солнца в полдень над горизонтом с каждым днем будет уменьшаться, световой день начнет убывать. И в день зимнего солнцестояния 21 декабря высота Солнца над горизонтом Москвы будет равна 10,8 градуса», — отметила Людмила Кошман.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Летнее солнцестояние в разных регионах России

Продолжительность самого длинного светового дня напрямую зависит от географической широты. В каждом городе она меняется, точное значение можно узнать в онлайн-сервисах вроде Time&Date или мобильных приложениях.

Продолжительность светового дня 21 июня в городах России • Мурманск — 24 часа (полярный день);

• Архангельск — 21 час 30 минут;

• Санкт-Петербург — 18 часов 50 минут;

• Екатеринбург — 17 часов 50 минуты;

• Казань — 17 часов 34 минуты;

• Новосибирск — 17 часов 23 минут;

• Омск — 17 часов 22 минуты;

• Калининград — 17 часов 18 минут;

• Ростов-на-Дону — 15 часов 56 минут;

• Краснодар — 15 часов 37 минуты;

• Сочи — 15 часов 25 минут;

• Махачкала — 15 часов 20 минут.

Летнее солнцестояние в разных регионах Земли

Солнцестояние — это событие, которое наступает на Земле одновременно. В 2026 году оно произойдет в 08:24 UTC всемирное координированное время. Однако из-за разных часовых поясов календарное время наступления в некоторых странах отличается — разница может составлять почти сутки. Это связано с географической долготой. Поскольку Москва живет в часовом поясе UTC+3, мы «прибавляем» к этому времени 3 часа.

Момент летнего солнцестояния раньше всего по местному времени наступает в восточной части Тихого океана — на островах Кирибати. Благодаря положению в самых «восточных» часовых поясах Земли именно этот регион одним из первых фиксирует наступление этого астрономического события. Последними солнцестояние «увидят» жители Аляски.

Что такое солнцестояние с точки зрения науки

Солнцестояние напрямую связано с постоянным наклоном земной оси (около 23,5 градуса) во время вращения нашей планеты вокруг Солнца, объяснили в Московском планетарии. В момент летнего солнцестояния Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу. В результате Солнце поднимается в небе выше всего над горизонтом. Для Северного полушария это означает наступление астрономического лета, а для Южного — зимы. Именно тогда в северной части Земли наблюдаются самый длинный световой день и самая короткая ночь в году.

В Южном полушарии в это время наступает зимнее солнцестояние — самый короткий день в году. Через полгода ситуация меняется: у нас наступает астрономическая зима, а в Южном полушарии — астрономическое лето.

Дата солнцестояния может изменяться в зависимости от года, но в XXI веке она приходится на 20 или 21 июня. В очень редких случаях она выпадает на 22-е, это зависит от високосного сдвига.

Происхождением термина «солнцестояние» мы обязаны древним римлянам. Они заметили, что в определенный момент Солнце «останавливается» на небе на несколько дней. После этого световой день шел на убыль. Тогда римляне назвали это событие solstitium (от лат. sol — «Солнце» и stitium — «остановка»).

Как летнее солнцестояние влияет на самочувствие Клинический психолог Антон Коровин поделился с «Газетой.Ru», что после летнего солнцестояния биологические процессы человека начинают меняться. Они регулируются циркадными ритмами, работа которых напрямую зависит от уровня освещения. Поэтому снижение светового дня после солнцестояния может отражаться на выработке гормонов и даже приводить к ослаблению иммунитета. С уменьшением количества солнечного света человек теряет витамин D. Этот процесс может негативно сказаться и на эмоциональном состоянии, так как психика реагирует на дефицит света острее, чем тело.

Летнее солнцестояние с точки зрения культуры

«Остановка» Солнца на небе летом издавна была важным событием в народной культуре. В беседе с «Газетой.Ru» кандидат культурологии, доцент кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова отметила, что этот период всегда воспринимался как особое, пограничное время, когда природа находится в состоянии максимальной силы и плодородия. Люди считали, что в эти дни земля, вода и растения обладают особой целительной и магической энергией.

Историк и этнограф Дмитрий Савин уточнил, что травам приписывали особую силу и собирали их ночью. Символом тайного знания выступал папоротник, охраняемый, по поверьям, нечистью.

У восточных славян летнее солнцестояние было тесно связано с праздником Купалы, который позже стал называться Иваном Купалой. По современному календарю он отмечается в ночь с 6 на 7 июля, однако изначально праздник был приурочен к периоду летнего солнцестояния.

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В ночь на Ивана Купалу молодежь выходила из дома и устраивала гулянья с песнями, плясками, хороводами и играми. Главным обрядами были прыжки через костер, купание в реке, обтирание росой, сбор трав и поиск мифического цветка папоротника — считалось, что он приносит счастье и помогает найти клад. В праздничную ночь девушки гадали на любовь и замужество. Для молодежи пропустить купальскую ночь означало навлечь на себя одиночество, это считалось дурным знаком.

В день летнего солнцестояния наши предки старались соблюдать ряд запретов. Нельзя было спать днем — считалось, что это чревато болезнями. Также избегали купания после захода солнца, не рекомендовалось далеко уходить в лес.

Многие из этих запретов были связаны со страхом перед активизацией нечистой силы, которая, по народным представлениям, особенно сильна в пограничные периоды года. Ольга Климова кандидат культурологии, доцент кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ

По словам историка и этнографа Дмитрия Савина, лес и водоемы считались опасными зонами: в ночной воде могли появиться русалки и утащить на дно. Нельзя было оставлять скот и хлев без защиты, заниматься шитьем и стирать детские вещи.

Верили, что ведьмы собирают купальскую росу, чтобы отобрать у коров молоко. Для защиты использовали обереги из крапивы, чеснока и осины. Дмитрий Савин историк, этнограф

Сегодня от древних традиций сохранились в основном фольклорные элементы, отметил эксперт. В разных регионах России и в славянских странах до сих пор проводят фестивали и обряды, приуроченные к летнему солнцестоянию или дню Ивана Купалы. Люди прыгают через костры, плетут венки, собирают травы и устраивают гулянья. Но в большинстве случаев эти действия уже утратили глубокий магический смысл и воспринимаются как культурно-развлекательная традиция.

Со временем языческие обряды органично вплелись в религиозные календари, обретая новое, духовное измерение. Философский смысл убывания светового дня после пика стал трактоваться как метафора: внешнему, физическому свету суждено пойти на спад, уступая место свету внутреннему, духовному. Светлана Батанова старший преподаватель кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового Университета при Правительстве РФ

Летнее солнцестояние в зарубежных странах

Древние цивилизации независимо от географического положения чувствовали сакральность этого дня, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового Университета при правительстве РФ Светлана Батанова.

Каменные сооружения в древности возводили так, чтобы в самый длинный день года они встречали первый луч восходящего солнца. Светлана Батанова старший преподаватель кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового Университета при Правительстве РФ

Keystone Press Agency/Global Look Press

По всему миру люди поклонялись двум главным стихиям — огню и воде. Огненные ритуалы проводили, чтобы сжечь все дурное и очистить душу. А омовения в реках и сбор утренней росы воспринимались как прикосновение к эликсиру молодости и здоровья.

В Ирландии и Шотландии верили, что дым от костра защитит посевы и скот от нечисти. Поэтому в летнее солнцестояние зажигали гигантский костер, надевали праздничные одежды и приводили животных к огню. Люди трижды обводили скот вокруг костра и сами пробегали между языков пламени. А в полночь знахари отправлялись собирать зверобой, наполненный силой солнца.

Народы Балтии тоже устраивали праздник с кострами, они поклонялись богине Солнца Сауле. Костры разводили на холмах и у рек, вокруг устраивали песни, пляски и застолья. Девушки плели венки из цветов желтого цвета, чтобы порадовать богиню Солнца и обрести ее покровительство. Ближе к рассвету люди отправлялись собирать целебные травы. Существовала легенда, что тот, кто найдет цветок папоротника, обретет мудрость веков.

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Гадания на сплетенных из живых цветов венках и ночные походы в чащу за легендарным цветущим папоротником были не просто фольклорным развлечением. Это была попытка прикоснуться к тайнам мироздания: считалось, что мистический цветок, распускающийся на одно мгновение, наделяет человека даром ясновидения и открывает путь к скрытым богатствам. Светлана Батанова старший преподаватель кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового Университета при Правительстве РФ

Сегодня традиция празднования летнего солнцестояния сохранилась, но теперь народы балтийских стран называют праздник Янов день. В этот день разжигают костры, плетут венки, поют, танцуют, гадают и проводят ритуалы для привлечения удачи и плодородия.

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В Швеции праздник середины лета называется Мидсоммар, его символом считается мировое древо. В этот день отмечают разгар плодородного сезона, так как уже в сентябре в стране снова начнутся холодные дни. По старой традиции, на середину поляны или холма ставили высокий шест и украшали его цветами. Дети водили хороводы, пока взрослые устраивали застолья. На праздничном столе можно было увидеть различные виды маринованной сельди, отварной картофель с укропом, сметаной и луком. После него подавали горячее — лосось или ребрышки. Праздник считался особенно успешным, если на поляну спускался густой туман.

По дороге домой девушки срывали семь разных цветов и клали под подушку перед сном. По легенде, в эту ночь им должен был снился суженый. А если незадолго до отхода ко сну съесть соленую кашу, то жених во сне принесет воды и поможет утолить жажду.

Что можно и что нельзя делать в день летнего солнцестояния

По народным поверьям, в летнее солнцестояние полезно:

* Искупаться в реке или озере, чтобы смыть болезни и наполниться энергией;

* Собрать луговые травы — они обретают целебные свойства;

* Надеть одежду ярких солнечных оттенков — красного, оранжевого или желтого;

* Совершать добрые дела и помогать нуждающимся.

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А вот от некоторых действий лучше воздержаться. Например:

* Ходить в лес в одиночку.

* Заходить далеко в водоемы и купаться с распущенными волосами.

* Ругаться, ссориться и оскорблять окружающих.

* Брать или давать в долг.

* По пути домой — оглядываться и говорить с незнакомцами.

* Оставлять дела незавершенными.