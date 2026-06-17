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Наука

Россиянам рассказали о приближающемся самом длинном дне в 2026 году

Московский планетарий сообщил о самом длинном дне в 2026 году
Matthias Bein/dpa/Global Look Press

В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в Северном полушарии будет самым длинным в 2026 году, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой — 6 часов 27 минут.

Солнцестояние — астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом находится на максимальной (в летнее время) или минимальной (в зимнее время) высоте. 21 июня Солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени.

До этого ученые опубликовали кадры редкого черного взрыва на Солнце, произошедшего из-за мощных вспышек. По словам специалистов, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. На яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

Ранее россиянам рассказали, какие астрономические явления можно увидеть летом 2026 года.

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