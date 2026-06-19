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Наука

Россиянам назвали отличие солнцестояния от равноденствия

Эксперт Фоминых: солнцестоянием называются периоды самых длинных дня и ночи
Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Летним и зимним солнцестояниями называют дни с максимальной продолжительностью светлого и темного времени суток. При этом равноденствие характеризуется равенством дня и ночи. Об этом газете «Известия» рассказала религиовед, доктор педагогических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Фоминых.

«Самая главная разница заключается в том, что если мы говорим о солнцестоянии, то это день абсолютной крайности. При летнем солнцестоянии наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь, тогда как зимой ситуация противоположная», — подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что в то же время равноденствие является «днем баланса», поскольку в это время день и ночь оказываются равны. При солнцестоянии Земля максимально наклонена к Солнцу одним из своих полушарий. Такое положение создает визуальный эффект остановки светила.

При этом специалист отметила, что высота Солнце над горизонтом меняется на протяжении года и достигает своего максимума в летнее солнцестояние, а минимума — зимой. Эти даты являются поворотными точками годового цикла, поскольку после солнцестояния в июне светило начинает опускаться, а в декабре оно постепенно поднимается.

В 2026 году летнее солнцестояние пройдет 21 июня.

Доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков до этого говорил, что в июне 2026 года на территории России будут видны сразу несколько астрономических явлений, в числе которых появление серебристых облаков и сближение Луны и Юпитера.

Ранее россиянам рассказали, какие астрономические явления можно увидеть летом 2026 года.

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