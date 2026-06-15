Третий сезон «Дома дракона». Когда выйдет продолжение сериала и о чем оно будет

Одна из самых ожидаемых премьер лета 2026 года — продолжение сериала HBO «Дом дракона» о войне за Железный трон между представителями династии Таргариенов. Окончание предыдущего сезона разочаровало многих поклонников фентезийной саги, и теперь все гадают, удастся ли шоураннерам реабилитироваться. Когда состоится премьера третьего сезона «Дома дракона», что зрителям покажут в продолжении и какая судьба ждет главных героев — в материале «Газеты.Ru».

Дата выхода и трейлер третьего сезона «Дома дракона»

Работу над новым сезоном «Дома дракона» начали еще в октябре 2023 года, а в марте 2025-го стартовали съемки. Премьеру продолжения сериала запланировали на лето 2026 года. В феврале вышел первый трейлер.

В апреле в Сети появился второй трейлер третьего сезона «Дома дракона». Там раскрыли дату премьеры.

21 июня 2026 года выйдет первый эпизод третьего сезона «Дома дракона»

Новый сезон будет состоять из восьми серий по часу каждая. Они будут выходить на HBO по воскресеньям, финал третьего сезона состоится 9 августа 2026 года.

Скорее всего, сериал завершится четвертым сезоном. Такое предположение в начале этого года высказал генеральный директор HBO Кейси Блойс. Его выход запланирован на 2028 год: большой перерыв объясняется масштабом съемок и пост-продакшена.

Скандалы на пути к третьему сезону

Сериалу «Дом дракона» предшествовал успех проекта телеканала HBO «Игра престолов» по циклу книг Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени», ставшего одним из самых финансово успешных в истории индустрии. Руководство HBO приняло решение о создании приквела. Главными действующими лицами выбрали династию Таргариенов: в цикле произведений Мартина семья считалась одной из самых влиятельных и была двигателем сюжета.

Работу над «Домом дракона» начали в октябре 2019 года. По замыслу шоураннеров Джорджа Мартина, Райана Кондала и Мигеля Сапочника, в проекте описываются события примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Сериал моментально стал одним из самых ожидаемых проектов HBO. Премьера первого сезона «Дома дракона» состоялась в августе 2022-го. В первые сутки сериал посмотрели почти 10 млн зрителей, что стало рекордом для телеканала.

Джордж Р. Р. Мартин Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако во время выхода второго сезона вокруг «Дома дракона» разгорелся скандал. В сентябре 2024-го Джордж Мартин публично раскритиковал изменения в сценарии. По словам писателя, сценарист Райан Кондал игнорировал его заметки и уточнения. Конфликт пытались решить в HBO, предложив Мартину доносить изменения до руководства телеканала вместо общения со сценаристом.

Во время обсуждения третьего сезона Мартин не согласился с изменениями в сюжете и заявил, что проект перестал быть «его историей». Тогда руководство HBO отстранило писателя от производства шоу. Через несколько месяцев Мартина вернули, но сам писатель продолжал называть отношения с главным сценаристом проекта «кошмарными». Узнав о конфликте, почитатели книг Мартина засомневались в успехе проекта, ведь из-за разборок создателей третий сезон, по их мнению, мог сильно пострадать. Опасений добавили и новые проекты HBO: во время съемок продолжения «Дома дракона» телеканал выпустил заключительный сезон «Эйфории» и начал работу над сериалом о Гарри Поттере. Это значительно сократило бюджет фантастической саги.

Что известно о третьем сезоне «Дома дракона»

Первый сезон был посвящен предыстории конфликта, второй — гражданской войне и подготовке к решающему наступлению. События предыдущих сезонов привели к обострению ненависти между «зелеными» и «черными».

Так как предстоящие события уже описаны в книгах, можно предположить, что покажут в третьем сезоне.

Внимание, дальше присутствуют спойлеры!

Точно известно, что в третьем сезоне наконец покажут битву при Глотке — одно из самых кровопролитных морских сражений во вселенной Джорджа Мартина. Это подтвердил и главный шоураннер сериала Райан Кондал, так как предыдущий сезон закончился заключением соглашения «зеленых» и Триархии (альянс вольных городов Эссоса). Вместе они намереваются снять морскую блокаду Королевской Гавани и разгромить флот Кордиса Велариона, выступающего на стороне «черных».

Любимые поклонниками драконы точно появятся в кадре и сыграют решающую роль. На стороне протагонистки Рейниры целых шесть драконов, тремя из которых управляют бастарды Таргариенов. У Эймонда — всего один, так как его сестра Хелейна не желает участвовать в войне.

Кадр из третьего сезона сериала «Дом дракона» (2026) HBO

На флот Триархии нападет военный корабль, 90 боевых суден и драконы «черных». Согласно книжному сюжету, флот Триархии будет уничтожен более чем на половину. Дом Веларионов также потерпит финансовый ущерб и потеряет значительную часть сил. В итоге «черные» одержат победу, но потеряют принца Джекейриса (второго сына Рейниры) и его дракона. Скорее всего, он умрет уже в начале сезона.

Сын Алисенты Эймонд оставит Королевскую Гавань без защиты, чтобы напасть на Вхагар. Этим воспользуется Рейнира и с помощью драконов захватит небо над городом. На земле гавань осадят солдаты, преданные Деймону Таргариену. В итоге Алисента сдаст город «черным» ради спасения себя и дочери. Рейнира оставит бывшую подругу в живых, убьет десницу Отто Хайтауэра и пленит Тиланда Ланнистера. Скорее всего, наследница престола наконец займет трон и заставит жителей замка преклонить колено. Но на этом бедствия не заканчиваются: в будущем против Рейниры восстанет народ, и она будет вынуждена бежать на Драконий Камень.

Кадр из третьего сезона сериала «Дом дракона» (2026) HBO

Перешедший на сторону Алисенты Кристан Коль может умереть. Оставшийся на Вхагаре сын Алисенты, Эймонд, начнет сжигать замки речных лордов. Так он надеется выманить драконов Рейниры, чтобы убить их. Помешать замыслу Эймонда может только Деймон на драконе — их схватка в книге получила название «Танец у Харренхолла».

В первоисточнике в этом сражении погибают Эймонд и драконы обоих принцев, Вхагар и Караксес. Судьба Деймона не определена: по слухам среди жителей, он выживает и бежит вместе с любовницей. Поклонники сериала считают, что эпичный бой между Деймоном и Эймондом станет финалом третьего сезона, а в четвертом покажут народное восстание против королевы «черных».

Кто снялся в третьем сезоне: актерский состав

К своим ролям в «Доме дракона» вернулись актеры, прежде участвовавшие в проекте. Главные роли исполняют:

* Эмма Д'Арси — Рейнира Таргариен. Предводительница «черных» и наследница, которой завещал трон король Визерис. В трейлере показано, что Рейнира не лишена милосердия и согласна решить лежащий в основе сюжета конфликт дипломатично. Пока «Дом дракона» — главный проект в карьере Эммы Д'Арси. Актриса должна появиться во всех сезонах сериала, так как вокруг ее героини разворачивается сюжет.

Кадр из третьего сезона сериала «Дом дракона» (2026) HBO

* Мэтт Смит — Деймон Таргариен. Дядя и супруг Рейниры, ее главный союзник в борьбе за власть. Деймон тревожный, испорченный и подвержен влиянию внутренних демонов. Однако у исполнителя роли Мэтта Смита внушительная фан-база среди зрителей, которые считают, что убивать персонажа невыгодно шоураннерам сериала. Да и Джордж Мартин отмечал Деймона в числе любимых персонажей.

* Оливия Кук — Алисента Хайтауэр. Королева-консорт Вестероса, обеспечившая трон сыну Эйгону II и выступающая на стороне «зеленых». После роли Алисенты Оливия Кук получила роль в нашумевшем проекте «Девушка моего сына». Поклонники предполагают, что Оливия планирует покинуть сериал, так как в одном из интервью она намекала, что ее героиня устала и «больше не хочет быть частью игры». До этого актриса жаловалась на хейт со стороны фанатов из-за роли, а поклонники возмущались отсебятиной сценаристов сериала при создании характера героини.

* Рис Иванс — Отто Хайтауэр. Бывший десница покойного короля, которому удалось выдать собственную дочь замуж за правителя и усадить на трон внука. Во втором сезоне линия героя заметно изменилась: его уволили с поста десницы и заключили в темницу (в оригинальном сюжете Отто оставался на свободе). В интервью Рис Иванс не стал раскрывать, насколько важную роль его герой сыграет в новом сезоне. Однако фанаты ждут, что в «Доме дракона» дадут ответ, кто именно взял Хайтауэра в плен. Наиболее вероятно, что Рейнира все-таки казнит бывшего десницу.

* Стив Туссэн — лорд Корлис Веларион. Полководец армии «черных» станет одним из ключевых героев сезона, так как задействован в большинстве сражений и выступает за мирные переговоры. После смерти принцессы Рейнис он перешел на сторону Рейниры. Согласно оригинальному сюжету, герой Стива Туссэна переживет «Пляску Драконов».

* Фабьен Франкель — Кристан Коль. Перешедший на сторону «зеленых» рыцарь упоминается как минимум в таких кровопролитных событиях, как «Рыбья Кормежка» и «Бал Мясника». Пока неизвестно, какая именно судьба уготована герою Фабьена Франкеля. Однако актер задействован как минимум в шести сериях третьего сезона. Большинство поклонников считают, что в четвертом сезоне Франкель не появится: от его персонажа могут избавиться в третьем сезоне из-за сокращения бюджета проекта.

* Юэн Митчелл — Эймонд Таргариен. Принц, который намерен уничтожить Рейниру и всех союзников «черных». Один из наиболее опасных противников принцессы, которого пытается устранить Деймон Таргариен. Он должен погибнуть в схватке с Деймоном у Харренхолла, но возможно, что эту битву перенесут на четвертый сезон.

* Том Глинн-Карни — король Эйгон Таргариен. Его герой сбежал в конце второго сезона, поэтому в третьем Глинн-Карни занят минимально. По книжным событиям, его герой должен сыграть важную роль в исходе сериала.

Также в сериале появятся новые персонажи. В трейлере уже показали Ормунда Хайтауэра, который ранее лишь упоминался в диалогах. В третьем сезоне его сыграет Джеймс Нортон, известный по фильмам «Маленькие женщины» и сериалу «Война и мир». Глава дома Хайтауэров и двоюродный брат Алисенты выступит одним их главных военачальников армии «зеленых» и прибудет в Королевскую Гавань, чтобы дать отпор войску Рейниры.

Кадр из третьего сезона сериала «Дом дракона» (2026) HBO

Среди присоединившихся к сериалу актеров:

* Дэн Фоглер в роли сира Торрена Мандерли, сторонника «черных»;.

* Томми Фланаган в роли лорда Родерика Дастина, главаря «Зимних волков»;

* Том Каллен в роли сира Лютора Ларджента, лорда-командующего городской стражи в Королевской Гавани.

* Энни Шаперо в роли Алисанны Блэквуд, представительницы дома Блэквуд;

* Перл Кларк в роли принцессы Джехэры Таргариен, дочери Эйгона II и Хелены;

* Джоплин Сибтайн в роли сира Джона Рокстона, сторонника «зеленых» из Простора.

Что было в первом сезоне «Дома дракона» (со спойлерами)

Кадр из первого сезона сериала «Дом дракона» (2022) HBO

События начинаются с рождения у короля Визериса дочери Рейниры, наследницы престола по крови. Ее лучшей подругой стала дочь десницы короля Алисента, выросшая при дворе. После смерти жены Визериса и матери Рейниры, десница начинает интриговать и выдает свою юную дочь за пожилого короля. Та рожает ему наследников мужского пола.

Будущее Рейниры на троне оказалось под угрозой, так как андальское право предполагало наследование престола по мужской линии. Королевский двор разделился на последователей повзрослевшей принцессы и почитателей законов, которые прочили престол принцу Эйгону II Старшему — непутевому сыну Алисенты. Кроме того, на авторитет Рейниры при дворе повлияло появление на свет детей с темными волосами (все истинные Таргариены — блондины). Она удалилась от двора и отправилась жить на Драконий Камень.

На смертном одре король Визерис пытался донести пророчество о будущем короле, но умер, не успев изменить завещание. Это стало основной причиной конфликта между двумя сторонами. В народе сторонников принцессы Рейниры стали называть «черными», а единомышленников королевы Алисенты — «зелеными» (по цветам платьев женщин).

Пока Рейнира пребывала на Драконьем Камне, Эйгон захватил трон. В ответ Рейнира провела собственную коронацию в родовом владении Таргариенов. Среди ее приспешников — изгнанный брат короля Деймон, который тайно женился на принцессе и готовился к войне с королевским окружением. В этом браке у пары родились сыновья Эйгон Младший и Визерис. Старшие дети Рейниры отправились на поиски союзников.

В развязке сезона сын Рейниры Люцерис и его дракон погибают от рук Эймонда, второго сына Алисенты. После этого большое кровопролитие кажется неминуемым.

События второго сезона «Дома дракона» (со спойлерами)

Кадр из второго сезона сериала «Дом дракона» (2024) HBO

Пока в Драконьем Камне скорбят о гибели Люцериса, Деймон нанимает убийц для покушения на Эймонда. Но вместо короля исполнители убивают малолетнего принца Джейхейриса. Это шокирует Рейниру, и она обвиняет в случившемся Деймона. Тот улетает на своем драконе в Харренхолл и, закрывшись от мира, видит галлюцинации о смертях родных и потомков.

Отто Хайтауэр считает гибель маленького принца идеальным поводом настроить народ против Рейниры, но Эйгон приказывает убить всех крысоловов Королевской Гавани, что вызывает у людей страх, вместо сплочения перед короной. Высказав все королю, Отто теряет пост десницы (новым советником становится рыцарь Кристан Коль) и уезжает в Старомест.

Для «зеленых» это неосмотрительный шаг: Кристан — крайне неопытный десница, Эйгон поддерживает его опрометчивые идеи. В этот момент Рейнира добирается до Алисенты и убеждает ее в том, что правление Эйгона — ошибка. Однако женщины уже не в силах остановить конфликт.

В битве за Грачиный Приют умирает принцесса Рейнис, одна из самых сильных сторонниц Рейниры — это подрывает авторитет принцессы в глазах Малого совета на Драконьем Камне. Она ищет новых союзников: обладатель валирийской крови Аддам Веларион становится наездником дракона Морского Дыма, кузнец Хью приручает дракона Вермитора, простолюдин Ульф седлает дракониху Среброкрылую.

Во время сражения над Королевской Гаванью король Эйгон получает сильнейшие ожоги и впадает в кому. Регентом назначают Эймонда, который требует от матери уйти из Малого совета. Алисента страдает от жестокости сына и пытается бежать из Королевской Гавани.

В то же время на стороне Рейниры оказываются не только драконы, но и флот. Поэтому оставшийся в Королевской Гавани мастер над монетой Ланнистер просит помощи у Трех вольных городов, он готов отдать им золото своего дома. В этот момент Деймон видит пророчество о Трехглазом вороне и драконах Дейенерис. Впечатленный, он наконец возвращается на Драконий Камень и присягает Рейнире. Алисента втайне приходит к принцессе и предлагает сдать Королевскую Гавань за три дня в обмен на свободу для себя и дочери Хелейны. Ответным условием становится убийство Эйгона II, на что соглашается Алисента. Претворить план в действие не успевают: Эйгон бежит из Королевской Гавани. В финале дочь Деймона Рейна находит дракона Овцекрада.

Зрители остались недовольны окончанием сезона. В сети возмущались, что на смену фирменным сюжетным поворотам и масштабным баталиям «Игры престолов» пришли королевские интриги в стиле турецкого «Великолепного века», а главные герои почти весь сезон топтались на месте. Ярчайшей сценой поклонники посчитали взаимодействие бастардов с драконами, самой нелогичной линией — падение «зеленых» с лидирующих позиций и потерю десницы Отто. В Сети надеются, что в третьем сезоне будет больше сражений, а сюжет наконец ускорится.