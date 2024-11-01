По «Игре престолов» снимут фильм

Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов», основанной на фэнтези-книгах Джорджа Р.Р. Мартина. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас проект находится на ранней стадии разработки: компания ведет предварительные переговоры по поводу фильма. Никаких подробностей еще нет.

Получивший 59 премий «Эмми» сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год. Всего зрители увидели восемь сезонов. Также проект получил несколько спин-оффов: приквел «Дом дракона», который продлен на третий сезон и еще не вышедший сериал «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого ожидается в следующем году.

В 2022 году писатель Джордж Мартин подтверждал работу над сериалом «Сноу» о герое Джоне Сноу из «Игры престолов», но в 2024-м проект отложили «из-за кризиса идей». Еще HBO заморозил планировавшийся приквел «10 000 кораблей» и ряд других проектов.

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