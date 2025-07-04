День Ашура в 2025 году: как его отмечают и зачем верующие избивают себя цепями

День Ашура 2025: история и традиции праздника, нужно ли соблюдать пост

Ашура — один из важнейших дней в исламском календаре. Для одних он связан с ветхозаветными чудесами, для других — с кровавой трагедией и многовековой скорбью. В то время как сунниты чтят память пророков, шииты погружаются в глубокий траур, сопровождающийся строгим постом, а иногда даже физическим самобичеванием. Когда наступит день Ашура в 2025 году, какие традиции с ним связаны и почему мусульмане отмечают его по-разному — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют день Ашура в 2025 году

В 2025 году мусульмане начнут отмечать день Ашура 5 июля. Он приходится на десятые сутки Мухаррама — первого и особо почитаемого месяца исламского лунного календаря. С точки зрения мусульманской традиции, в этот день произошли ключевые события мироздания: сотворение Вселенной; создание ангельского воинства; завершение Великого потопа и спасение пророка Нуха (Ноя); чудесное избавление пророка Мусы (Моисея) и его общины от преследования.

Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор Сергей Оганесян, этимологически термин «Ашура» восходит к арабскому числительному «ашара», что означает «десять». Это редкий пример, когда название религиозной даты сохранило прямую связь с ее календарным положением — десятой ночью священного месяца.

В исламской традиции календарная дата меняется не в полночь, а после захода солнца. Таким образом день Ашура начнется в этом году вечером 5 июля и продлится весь следующий день — до заката 6 июля (это правило работает с любыми другими мусульманскими праздниками). В различных мусульманских общинах момент наступления Ашуры может определяться как современными астрономическими вычислениями, так и традиционным методом визуального наблюдения за новолунием, что иногда приводит к расхождениям в 1-2 дня между странами.

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История дня Ашура

Особенность дня Ашура в том, что сунниты и шииты отмечают его по-разному. При этом традиции, связанные с другими важными праздниками, такими как Курбан-Байрам и Ураза-байрам, у них не расходятся. Изначально в праздник вспоминали события, описанные в Ветхом Завете (в иудаизме этот день также считается важным).

«В этот день был спасен Ной [в арабской традиции — Нух] со всеми теми, кто находился вместе с ним на его корабле. Его ковчег подплыл к суше, и Ной увидел землю со своими домочадцами. В знак благодарности всевышнему он начал поститься», — пояснил эксперт по исламу.

Также считается что в этот день произошло спасение пророка Мусы (Моисея в ветхозаветной традиции), который вместе со своим народом покидал Египет. Перед ними разошлись воды Красного моря, дав возможность пройти, а над преследовавшим их войском фараона — сомкнулись. После этого пророк постился в этот день на протяжение всей жизни в благодарность богу за освобождение.

По преданию, пророк Мухаммед после своего переселения из Мекки в Медину увидел иудеев, постящихся в день Ашура, и велел своим сподвижникам тоже соблюдать пост. Он говорил: «Лучший пост после Рамадана — в месяц Божий аль-Мухаррам. Лучшая молитва после обязательных пяти — молитва ночью до зари».

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Различие в трактовке и восприятии дня Ашура у шиитов и суннитов связано с событиями 680 года. 10-го числа месяца Мухаррам в городе Кербела (на территории современного Ирака) в ходе междоусобной борьбы погиб внук пророка Мухаммеда — Хусейн. Он был младшим сыном праведного халифа Али и Фатимы — дочери Мухаммеда.

По преданию, за несколько лет до этих событий старший внук пророка, Хасан, заключил соглашение с правителем Омиядского халифата Муавией о том, что тот не передаст своему сыну власть по наследству. Но сын Муавии, Язид, нарушил договор, узурпировал власть и захотел подчинить себе Хусейна, младшего брата Хасана. Язид искал подходящую возможность, и когда Хусейн отправился в город Куфу с 72 членами своей семьи, решил напасть. Со своим войском он остановил путников недалеко от реки Евфрат. Силы были неравны, но внук Мухаммада и его единомышленники отказались подчиниться Язиду и признать его халифом. После этого их подвергли жестоким пыткам и убили: тела жгли, головы прибивали к крестам, а трупы топтали лошадьми. Самому Хусейну нанесли десятки колотых ран и обезглавили.

С тех пор для шиитов Ашура стал днем траура и скорби по имаму Хусейну и его сподвижникам, тогда как для суннитов этот день сохраняет свое первоначальное религиозное значение.

Шиитские обряды: память о Кербеле и самобичевание

Для шиитской общины День Ашура представляет собой глубоко траурную дату, связанную с мученической гибелью имама Хусейна в битве при Кербеле. В отличие от суннитов, у которых пост в этот день является желательным, но не обязательным, шииты соблюдают строгий пост как выражение скорби.

В Иране, Ираке, Азербайджане и других регионах с шиитским населением этот день отмечается масштабными траурными церемониями, которые обычно включают:

театрализованные реконструкции сражения при Кербеле;

поминальные собрания (маджлисы) с чтением молитв и траурной поэзии;

символические инсталляции с пустыми кувшинами (напоминание о жажде мучеников во время битвы);

изображения потухших очагов (как связь с преданием о спрятанной в печи отрубленной голове Хусейна).

В разных регионах эти обряды приобрели уникальные черты: например, на юге Ирака практикуется ритуальное купание в грязи перед шествиями.

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Одна из самых известных традиций в день Ашура среди шиитов — самобичевание (татбир). Этот ритуал проходит на улицах и площадях. Мужчины используют специальные цепи с лезвиями на концах, которыми наносят удары себе по спине, что часто приводит к серьезным ранам. Также распространено самобичевание с использованием обычного лезвия или ножа, которые удерживают между пальцами и наносят удары по плечам и голове.

Женщины, участвующие в траурных шествиях, громко плачут, возглашая: «Шах Хусейн, вах Хусейн!». По созвучию с этой фразой появилось европеизированное название церемонии «шахсей-вахсей», которое иногда используют в народе.

Суннитская практика: добровольный пост и благодарность

Суннитская традиция придает Дню Ашура иное значение. В ней делается акцент на добровольном посте в память о спасении пророка Мусы, совершении благих дел и раздачи милостыни, приготовление особых угощений для семьи и нуждающихся, чтении молитв и покаянии.

По словам Сергея Оганесяна, обычай поститься в этот день восходит к древним иудеям: в исламской традиции принято считать, что пророк Мухаммед, увидев иудейский пост, призвал своих последователей присоединиться к нему.

Интересно, что арабы-бедуины постились именно в этот день до пророческой миссии Мухаммеда. В этот день принято совершать добрые поступки, молиться, готовить угощения для родных, посещать больных родственников. Запрещено совершать неблаговидные поступки, провоцировать любые конфликты и споры и употреблять одурманивающие напитки. Сергей Оганесян эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор

В целом, у суннитов Ашура имеет более праздничный характер. Этот день также связан с прощением, который первый человек Адам получил от всевышнего, раскаявшись в своих грехах.

Ключевые отличия суннитских обрядов от шиитских:

запрет на экстремальные формы самобичевания;

акцент на духовном очищении, а не физическом страдании;

присутствие праздничных элементов, таких как угощения;

При этом обе традиции, несмотря на различия, подчеркивают важность духовного очищения, памяти о пророках и проявлений милосердия в этот священный день.

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Как мусульмане проводят день Ашура

В этот день мусульмане читают специальные суры из Корана. Некоторые верующие проводят ночь накануне Ашуры в молитвах, стремясь приблизиться к Аллаху и выразить свою преданность и благодарность. В сам праздник принято навещать больных родственников и друзей, так как считается, что моральная поддержка и помощь в этот день имеют особую силу и значимость перед богом.

В некоторых суфийских орденах день Ашура отмечается особыми ритуалами и медитациями. Суфии читают священные тексты, проводят зикр (поминание Бога) и коллективные молитвы.

В арабских странах и Средней Азии, где бывают проблемы с водоснабжением, принято помогать бездомным и нуждающимся, поднося им кувшины с водой. Многие мусульманские общины организуют благотворительные акции. Помимо раздачи еды и воды, проводятся медицинские кампании, сборы средств для неимущих и на проекты по улучшению инфраструктуры в бедных районах.

Мусульмане верят, что милостыня, поданная в этот день, вернется великой наградой, сопоставимой по размерам с горой Ухуд (гора близ Медины в Саудовской Аравии, упоминания которой встречаются в Коране).

В последние годы день Ашура становится платформой для межрелигиозного диалога. В некоторых странах мусульмане, христиане и иудеи собираются вместе, чтобы поговорить об общих исторических корнях и укрепить взаимопонимание и уважение между разными религиозными общинами.

«Праздник подчеркивает сюжетно-событийное единство трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Он не восходит корнями к язычеству и является, согласно преданию, праздником, который исходит от единого Бога», — добавил Оганесян.

Традиционное блюдо в день Ашура

Традиционное блюдо, которое готовят в день Ашура, называется так же — ашуре или ашура. Это десерт, который также известен как «сладкая каша Ноя». Считается, что его готовили на Ноевом ковчеге из остатков запасенных перед потопом продуктов.

В каждой стране ашуре сохраняет свою основу — это сладкая каша из пшеницы или других злаков — а небольшие изменения в ингредиентах и способах приготовления отражают культурные традиции и предпочтения региона.

Турция

Основные ингредиенты включают пшеницу, нут, фасоль, изюм, инжир, абрикосы и сахар.

Часто добавляют апельсиновую цедру и пряности (корица и гвоздика).

Гранатовые зерна, орехи (миндаль, грецкие орехи), кокосовую стружку используют в качестве украшений.

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Иран

Используется больше сухофруктов: например, финики и сушеная шелковица.

Могут добавлять розовую воду и шафран для аромата.

Более густая консистенция по сравнению с турецкой версией.

Ливан

Часто используют рис вместо пшеницы.

Включают нут и фасоль, а также большое количество сухофруктов.