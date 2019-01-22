«Пошли выйдем»: подробности драки Виторгана и Богомолова

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.

Реклама

На кадрах с наружной камеры наблюдения видно, как Виторган и Богомолов выходят к торцу здания и после короткого разговора актер бьет режиссера в лицо кулаком сверху — разница в росте у них порядка 15 см. Потерпевший без сопротивления сразу падает на асфальт — явная разница в весе тоже видна невооруженным глазом.

После этого Виторган наносит еще несколько ударов, но не плотных, что дает возможность Богомолову подняться и спастись бегством. Уже у входа в кафе видно, как кто-то начинает удерживать Виторгана от дальнейшей расправы над противником, передает ФАН. Через какое-то время к этому месту подъезжает «скорая помощь». Один из посетителей кафе рассказал о ходе событий, предшествующих драке, передает Пятый канал.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись.

Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну и он вышел»,

— рассказал очевидец.

По словам свидетеля, охрана видела драку на улице, но не препятствовала ей. Богомолов вскоре вернулся в кафе с разбитым носом. Собчак пыталась успокоить режиссера, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Виторган, но на этот раз охрана им «сцепиться» не позволила.

«Охрана начала беспокоиться. Получилось так, что Виторган опять зашел в кафе. Они только выходить начали. Собчак заступилась за него. Актер в расстроенных чувствах поспешил домой, а Собчак и Богомолов задержались в заведении, которое вскоре вместе и покинули», — добавил очевидец.

Вскоре Богомолов рассказал о своем состоянии в инстаграме.

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал режиссер.

Врачи диагностировали у пострадавшего поверхностную травму частей головы. При этом известно, что в полицию не поступало заявлений ни от Виторгана, ни от Богомолова.

Актер Станислав Садальский заявил в связи с произошедшим, что не скрывает своей неприязни к семье Виторганов, и сообщил, что будет рад, если Собчак уйдет от Максима.

«Мне самому интересно, потому что я Виторганов терпеть не могу.

Я очень люблю Людмилу Максакову, и мы вынужденно с ней расстались из-за Виторганов. И я ей говорю: «Какая же противная эта семейка». Но я очень рад, что они разойдутся — если разойдутся, и если это не вброс», — рассказал артист.

Также он посоветовал Собчак не демонстрировать свою личную жизнь в сети.

«Я очень уважаю Ксению. Мне кажется, что если бы они не показывали свои отношения, было бы лучше. Когда человек публично говорит «люблю» — любовь улетучивается. Нельзя говорить публично, надо это держать в тайне. А когда они это так показывают — все ушло в свисток», — сказал Садальский.

В свою очередь актер Михаил Пореченков признался, что не может обсуждать новость о драке между Богомоловым и Виторганом без юмора, передает НСН.

«Это мужское выяснение отношений. Я уверен, что они сами разберутся. Как говорится, победит сильнейший. А вообще, это очень забавная ситуация. Я улыбаюсь и радуюсь. Тут по-пацански, по-взрослому выясняются отношения двух взрослых людей, имеющих отношение к театру, к творчеству. Я так понимаю, что это вопрос выяснения амбиций двух режиссеров или двух актеров», — указал актер.

При этом саму причину произошедшего он отказался обсуждать.

«Это — причина, которая кроется вне рамок моей компетенции. Это дела семейные, которых я не хочу касаться. Это было бы неправильно. Поэтому все нужно выяснять в творческой ситуации. Но если уж накипело, то можно, конечно, и так. Чему я, например, несказанно рад. И в этой ситуации я, конечно, за Максимку, потому что знаю его давно», — признался Пореченков.

Также актер призвал не доводить дело до уличных потасовок, а выяснять отношения в цивилизованных рамках.

«Я прихожу в зал и с ребятами иногда могу там подраться. Лучше в зале это делать, чем на открытом воздухе, чтобы не подавать дурной пример окружающим. Поэтому выяснять отношения лучше в спортивном зале или в творческой обстановке. А в этой ситуации главное, чтобы Виторган и Богомолов были здоровы. А мы, в свою очередь, ждем второго и третьего раунда», — пошутил актер.

В декабре прошлого года светская львица Божена Рынска сообщила о скором разводе Собчак и Виторгана. По ее словам, причиной якобы стали частые измены Собчак. Уже тогда сообщалось, что телеведущая уже некоторое время встречается с Богомоловым, который в августе расстался с актрисой Дарьей Мороз.

Богомолова и Собчак видели гуляющими вместе по Вене, причем журналистка, как говорят очевидцы, была пьяна. О проблемах в семье Собчак и Виторгана также сообщает блогер Лена Миро на своей странице в «Живом журнале».

«Все было очевидно всем с самого начала их отношений. Бедный Максим, довольно средненький актер по признанию Ксении, был выбран мужем от безысходности. Не потому, что он лучший, а потому, что кто-то лучший не захотел быть с Собчак», — поясняла она.