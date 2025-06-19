20 фильмов про секс: от культовых картин 90-х до современных эротических триллеров

Секс в кино — часто не просто изображение обнаженного тела, а многозначный культурный код. С его помощью режиссеры раскрывают характеры персонажей, исследуют их желания и страхи. «Газета.Ru» подготовила подборку фильмов, где секс играет ключевую роль. Здесь каждый найдет что-то свое: от арт-хаусных высказываний до откровенных голливудских ромкомов и напряженных эротических триллеров.

Сексуальность в кино: история и отношение в мире

Откровенные сцены в кино начали появляться еще в конце XIX века. В 1897-м вышел французский короткометражный фильм «После бала» Жоржа Мельеса, героиня которого сначала снимала одежду, а потом принимала ванну. Как ни странно, грандиозного скандала он в свое время не вызвал. Строгие моральные требования к киноискусству начали выдвигать позже. В Голливуде в 1930 году приняли Кодекс Хейса, который ограничивал показ откровенных сцен. Чтобы не нарушить его, режиссеры показывали поцелуи и интимные моменты в тени, за шторами или затемняли кадр.

В 60-х началась сексуальная революция, и цензура в кино начала ослабевать. В 1968-м Кодекс Хейса был упразднен, и режиссеры получили долгожданную творческую свободу. С того времени на экраны вышло множество картин с откровенными сценами, таких как «Любовник леди Чаттерлей», «Последнее танго в Париже», «Эммануэль». Секс начали показывать свободно, не затемняя кадры. В США учредили рейтинговую систему MPAA, в соответствии с которой каждому фильму присваивают возрастное ограничение. Этот рейтинг может повлиять на то, насколько широким будет показ, и на сборы фильма.

В Китае цензура запрещает откровенные сексуальные сцены, особенно если в них фигурирует представитель власти или изображается насилие. Чтобы фильм с откровенными сценами вышел в прокат и принес прибыль, режиссеры ориентировались не на Азию, а на Европу, и представляли работы на зарубежных кинофестивалях. В странах с исламской культурой сексуальность на экране табуирована или сильно ограничена. Например, в Иране, Саудовской Аравии и Пакистане откровенные сцены невозможны по закону.

27 лучших книг о сексе: от научно-популярной литературы до чувственных романов Секс — важная составляющая счастливых и здоровых отношений. Но вокруг этой темы до сих пор много... 13 января 13:30

Культовые фильмы про секс

«Основной инстинкт»

Год выхода: 1992

Жанр: триллер, детектив

Рейтинг: IMDb — 7.1, Кинопоиск — 7.8

Продолжительность: 127 минут

Режиссер: Пол Верховен

В главных ролях: Майкл Дуглас, Шерон Стоун, Джордж Дзундза

Детектив Ник Каррэн расследует убийство рок-звезды ножом для колки льда. В ходе расследования он знакомится и позже сближается с писательницей Кэтрин Трамелл, которая становится одной из подозреваемых. Совпадение или нет, но в романе Трамелл описан слишком похожий метод убийства героя. Да и сама Кэтрин производит впечатление коварной злодейки. Но ее эксцентричное поведение очаровывает детектива.

Почему стоит посмотреть:

«Основной инстинкт» стал главным эротическим триллером 90-х, хотя у него были спорные оценки сразу после выхода в прокат. Главная роль в фильме принесла Шерон Стоун всемирную известность, а сцена, в которой главная героиня в коротком обтягивающем платье и без нижнего белья закидывает ногу на ногу, стала культовой.

«Девять с половиной недель»

Год выхода: 1986

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 5.9, Кинопоиск — 7.3

Продолжительность: 117 минут

Режиссер: Эдриан Лайн

В главных ролях: Микки Рурк, Ким Бейсингер

Фильм рассказывает о болезненных отношениях и созависимости. Брокер Джон втягивает сотрудницу картинной галереи Элизабет в отношения, которые сложно назвать романтическими. История их страсти продлится всего девять с половиной недель: за это время пара открывает для себя новые методы соблазнения и пускается в сексуальные эксперименты. Чем дольше герои остаются вместе, тем больше Джон доминирует над женщиной.

Почему стоит посмотреть:

Фильм вышел в прокат в 80-х и стал символом эротики в поп-культуре.

«Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить»

Год выхода: 1972

Жанр: комедия, пародия

Рейтинг: IMDb — 6.7, Кинопоиск — 7.0

Продолжительность: 88 минут

Режиссер: Вуди Аллен

В главных ролях: Вуди Аллен, Джон Кэрредин, Лу Джекоби

Вуди Аллен отвечает на вопросы о сексе в семи сатирических новеллах. Отдельные сцены посвящены изучению афродизиаков, обсуждению сексуальных фантазий и человеческой анатомии.

Почему стоит посмотреть:

Один из немногих фильмов XX века, где о сексе говорят с иронией, смеются над стереотипами и страхами.

«Красота по-американски»

Год выхода: 1999

Жанр: драма, трагикомедия

Рейтинг: IMDb — 8.3, Кинопоиск — 8.0

Продолжительность: 122 минуты

Режиссер: Сэм Мендес

В главных ролях: Кевин Спейси, Аннетт Беннинг, Тора Берч

Менеджер среднего возраста Лестер разочаровался в работе и семейной жизни. Однажды он знакомится с Анджелой — подругой своей дочери-подростка. Со временем та рассказывает мужчине о своем сексуальном опыте. Кажется, девушка не прочь соблазнить и самого Лестера. Он теряет голову и начинает предпринимать хаотичные попытки изменить свою жизнь.

Почему стоит посмотреть:

В картине разрушают иллюзию «идеальной» американской жизни со стабильной работой, домом и семьей. Для режиссера важно показать, что за внешней стабильностью скрываются одиночество, депрессия и потеря смысла жизни. Фильм обласкан критиками и удостоен пяти премий «Оскар».

Фильмы про секс женским взглядом

«Нимфоманка»

Год выхода: 2013

Жанр: драма

Рейтинг: IMDb — 6.9, 6.6, Кинопоиск — 7.1, 6.8

Продолжительность: 240 минут (две части)

Режиссер: Ларс фон Триер

В главных ролях: Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгард, Шайя ЛаБаф

Случайный прохожий Селигман помогает женщине по имени Джо, которая осталась без ночлега. Между новыми знакомыми завязывается беседа, в которой Джо рассказывает о своем богатом сексуальном опыте. Повествование разделено на главы, в каждой из которых раскрывается тема ее внутренней борьбы со стыдом.

Почему стоит посмотреть:

«Нимфоманка» стала одним из самых обсуждаемых фильмов 2010-х не только благодаря обилию откровенных сцен, но и выдающейся игре Шарлотты Генсбур.

«Служанка»

Год выхода: 2016

Жанр: триллер, драма

Рейтинг: IMDb — 8.1, Кинопоиск — 7.7

Продолжительность: 144 минуты

Режиссер: Пак Чхан-Ук

В главных ролях: Ким Мин-хи, Ким Тхэ-ри, Ха Джон-у

Мошенник Фудзивара обманом устраивает свою коллегу Сук Хи к богатой японке Хидэко. По его замыслу, новая служанка поможет ему соблазнить хозяйку, жениться на ней и украсть ее деньги. Но планы Фудзивары оборачиваются против него.

Почему стоит посмотреть:

Корейский взгляд на секс, обман и освобождение в эстетике азиатского арт-хауса. Картина получила несколько наград, в том числе премию «Сатурн» и BAFTA.

«Ускользающая красота»

Год выхода: 1996

Жанр: драма, артхаус

Рейтинг: IMDb — 6.5, Кинопоиск — 7.3

Продолжительность: 118 минут

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

В главных ролях: Лив Тайлер, Джереми Айронс

Юная американка Люси приезжает в Тоскану, чтобы лишиться девственности с человеком, которого, как ей кажется, она по-настоящему любит. Одновременно героиня пытается найти отца по письму в дневнике погибшей матери.

Почему стоит посмотреть:

Бернардо Бертолуччи снял картину от лица девочки, которая становится женщиной. Неторопливый и медитативный фильм погружает зрителя в атмосферу вечного отпуска благодаря ландшафтам солнечной Тосканы.

Фильмы про секс мужским взглядом

«С широко закрытыми глазами»

Год выхода: 1999

Жанр: драма, триллер

Рейтинг: IMDb — 7.5, Кинопоиск — 7.5

Продолжительность: 159 минут

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Том Круз, Николь Кидман, Том Филд

В отношениях супругов Билла и Элис Харфорд страсть уступила место размеренному быту. В канун Рождества пара идет на вечеринку к влиятельному коллеге Билла, где оба супруга флиртуют с другими людьми. Все заканчивается ссорой и признанием жены в мимолетном влечении к другому мужчине. Рефлексирующий Билл в отчаянии делится переживаниями с другом, и тот рассказывает ему о таинственном маскараде с сексуальными ритуалами и предлагает присоединиться.

Почему стоит посмотреть:

Последний фильм Стэнли Кубрика вышел уже после его смерти и стал философским исследованием страха, ревности и тайных желаний внутри брака.

«С первого взгляда»

Год выхода: 1999

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 6.0, Кинопоиск — 7.4

Продолжительность: 128 минут

Режиссер: Ирвин Уинклер

В главных ролях: Вэл Килмер, Мира Сорвино

close Кадр из фильма «С первого взгляда» (1999) MGM

Массажист Вирджил ослеп, еще будучи ребенком. Он смирился с тем, что уже не увидит окружающих его людей и пейзажи. Но жизнь героя меняется, когда он влюбляется в архитекторшу Эми, а знакомый хирург совершает чудо. После операции Вирджил впервые обретает зрение, но новая жизнь не оправдывает его ожиданий.

Почему стоит посмотреть:

История любви в контексте инвалидности затрагивает не только отношения, но и рассказывает о важности телесной связи и восприятия любимого человека.

«Стыд»

Год выхода: 2011

Жанр: драма, психологический триллер

Рейтинг: IMDb — 7.2, Кинопоиск — 7.1

Продолжительность: 101 минута

Режиссер: Стив МакКуин

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэри Маллиган

Брэндон живет в Нью-Йорке и страдает от сексуальной зависимости. И у него есть свои способы справляться с неудовлетворенностью. Размеренный ритм жизни героя нарушает приехавшая погостить сестра. За короткий срок персонаж переживает множество эмоций от горечи одиночества до тревоги за близкого человека.

Почему стоит посмотреть:

Стив МакКуин задумывал показать в «Стыде» уход в сексуальную зависимость как способ избежать одиночества и боли.

Фильмы про секс с акцентом на изучение тела и души

«Мечтатели»

Год выхода: 2003

Жанр: драма

Рейтинг: IMDb — 7.1, Кинопоиск — 7.4

Продолжительность: 116 минут

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

В главных ролях: Майкл Питт, Ева Грин, Луи Гаррель

Во время студенческих протестов 1968 года в Париже американец Мэттью знакомится с молодыми людьми, которые приходятся друг другу братом и сестрой. Вместе с новыми друзьями Мэттью исследует собственные сексуальные границы и определяет, что для него приемлемо в отношениях.

Почему стоит посмотреть:

«Мечтателей» называют символом сексуальной революции из-за ряда откровенных сцен, снятых Бертолуччи. В картине есть много отсылок к фильмам «новой волны». Например, пробежка через Лувр отсылает зрителя к картине Годара «Посторонние», а в квартире героев висят постеры фильмов Ингмара Бергмана и Антониони.

«И твою маму тоже»

Год выхода: 2001

Жанр: драма, роуд-муви

Рейтинг: IMDb — 7.7, Кинопоиск — 7.0

Продолжительность: 106 минут

Режиссер: Альфонсо Куарон

В главных ролях: Марибель Верду, Гаэль Гарсиа Берналь, Диего Луна

Два подростка из Мехико отправляются в путешествие. Они планируют добраться до пляжа «Врата рая», которого нет на картах. Вместе с парнями на пляж едет привлекательная женщина Луиза, которая переживает измену мужа. По дороге становится понятно, что опытная Луиза готова к сексуальным экспериментам с юными попутчиками.

Почему стоит посмотреть:

Картину номинировали на премию «Оскар» за лучший сценарий. На помимо рассказа о сексуальности и взрослении, режиссер затрагивает темы жизни и смерти.

Трагические фильмы про секс

«Пианистка»

Год выхода: 2001

Жанр: драма, психологический триллер

Рейтинг: IMDb — 7.5, Кинопоиск — 7.2

Продолжительность: 131 минута

Режиссер: Михаэль Ханеке

В главных ролях: Изабель Юппер, Сюзанна Лотар, Бенуа Мажимель

Эрика работает преподавателем Венской консерватории и живет с деспотичной матерью. Со стороны она сдержанная преподавательница, но один из ее студентов Вальтер обнаруживает, что у Эрики есть свои фетиши и интерес к садомазохизму. Когда Вальтер бросает Эрику, та решается на отчаянный шаг.

Почему стоит посмотреть:

Фильм снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, лауреата Нобелевской премии по литературе, блестяще исполнившая главную роль Изабель Юппер получила за нее приз за лучшую женскую роль в Каннах.

«Последнее танго в Париже»

Год выхода: 1972

Жанр: драма

Рейтинг: IMDb — 6.8, Кинопоиск — 7.4

Продолжительность: 129 минут

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

В главных ролях: Марлон Брандо, Мария Шнайдер

Потерявший жену мужчина средних лет Пол и молодая француженка Жанна вступают в сексуальную связь, договариваясь не называть друг другу свои имена. Чем сильнее развивается их роман, тем сложнее становятся их отношения. Пока мужчина переживает потерю супруги, девушке предлагает выйти замуж парень, которому она изменяла с новым знакомым. Кульминацией становится тревожная сцена с преследованием Жанны.

Почему стоит посмотреть:

Фильм вызвал культурный шок в 70-х из-за откровенных сцен и воплощения сексуальных фантазий. Вопреки общественному порицанию, картину номинировали на премию «Оскар» за лучшую режиссуру и актерскую работу Марлона Брандо.

«Империя чувств»

Год выхода: 1976

Жанр: драма, арт-хаус

Рейтинг: IMDb — 6.6, Кинопоиск — 6.8

Продолжительность: 105 минут

Режиссер: Нагиса Осима

В главных ролях: Эйко Мацуда, Тацуя Фудзи

В Японии 1930-х зажиточный мужчина Исида приглашает на работу служанкой молодую девушку. Постепенно он заинтересовывается новой сотрудницей, и между ними завязываются сексуальные отношения. Исида снимает квартиру девушке и регулярно наведывается к ней. Они пробуют разные сексуальные техники, и со временем дело доходит до удушений.

Почему стоит посмотреть:

Фильм Нагисы Осима основан на реальных событиях. За чересчур откровенные сцены секса «Империю чувств» запретили в ряде стран Европы и США, а в Японии показали цензурированную версию.

«Дневная красавица»

Год выхода: 1967

Жанр: драма

Рейтинг: IMDb — 7.6, Кинопоиск — 7.4

Продолжительность: 100 минут

Режиссер: Луис Бунюэль

В главных ролях: Катрин Денев, Жан Сорель

Молодая женщина Северина — образцовая жена. Но и у нее есть секрет: героиня часто видит во снах как становится объектом истязаний, и ей это нравится. Но муж не причиняет ей боли и проявляет лишь заботу. Чтобы избавиться от неудовлетворенности, она начинает тайно работать в борделе. Северина может посещать заведение только тогда, когда муж на работе, и получает прозвище Дневная красавица.

Почему стоит посмотреть:

После выхода фильма Катрин Денев стала одной из самых известных европейских кинозвезд, хотя сама актриса с двойственными чувствами вспоминает работу в проекте.

«Жестокие игры»

Год выхода: 1999

Жанр: подростковая драма

Рейтинг: IMDb — 6.8, Кинопоиск — 7.8

Продолжительность: 97 минут

Режиссер: Роджер Камбл

В главных ролях: Риз Уизерспун, Райан Филипп, Сара Мишель Геллар

Избалованные роскошью и вседозволенностью брат и сестра заключают пари при виде новой одноклассницы. Если Себастьян соблазнит новенькую, то его сестра Кэтрин проявит к нему благосклонность. Но пытаясь выполнить задание, герой понимает, что влюбляется в девушку.

Почему стоит посмотреть:

Культовый подростковый фильм конца 90-х и начала нулевых открыл дорогу в большое кино Риз Уизерспун и Саре Мишель Геллар. Саундтрек к «Жестоким играм» тоже стал популярным: в картине звучат Bitter Sweet Symphony группы The Verve, а также хиты Placebo, Cardigans, Blur и Fatboy Slim.

Современные фильмы про секс

«Секс по дружбе»

Год выхода: 2011

Жанр: романтическая комедия

Рейтинг: IMDb — 6.5, Кинопоиск — 7.1

Продолжительность: 109 минут

Режиссер: Уилл Глак

В главных ролях: Мила Кунис, Джастин Тимберлейк

Редактор глянцевого журнала Дилан приезжает в Нью-Йорк по работе и знакомится с обаятельной Джейми. Они только что расстались со вторыми половинками и обещают больше не влюбляться. Так рождается идея секса по дружбе, которая вопреки обещаниям друзей перерастает в привязанность друг к другу.

Почему стоит посмотреть:

После выхода фильма «Секс по дружбе» в США появилась волна эротических ромкомов, например, «Больше, чем секс» и «Сколько у тебя?».

«Пятьдесят оттенков серого»

Год выхода: 2015

Жанр: мелодрама

Рейтинг: IMDb — 4.2, Кинопоиск — 4.4

Продолжительность: 120 минут

Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон

В главных ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан

Скромная студентка Анастейша знакомится с бизнесменом Кристианом Греем, который тут же влюбляется в нее. Но у обеспеченного мужчины есть свои правила, которым Анастейша должна неукоснительно следовать. Постепенно героиня раскрывает специфические увлечения своего мужчины и погружается в БДСМ-эстетику, а властный мистер Грей начинает контролировать любой шаг девушки.

Почему стоит посмотреть:

Роман-бестселлер Э.Л. Джеймс и снятая по нему кинотрилогия стали настоящим феноменом по всему миру и возродили интерес к массовой эротической литературе.

«365 дней»

Год выхода: 2020

Жанр: мелодрама

Рейтинг: IMDb — 3.3, Кинопоиск — 5.1

Продолжительность: 114 минут

Режиссер: Барбара Бяловас, Томаш Мандес

В главных ролях: Микеле Морроне, Анна Мария Сиклуцка

Польский мафиози похищает девушку и обещает ей влюбить в себя за 365 дней. Сначала героиня пытается противостоять властному мужчине, но постепенно между ними возникает сексуальное притяжение.

Почему стоит посмотреть:

Легкий и красивый эротический триллер без претензии на интеллектуальность. После выхода картины зрители разделились на два лагеря. Одни восхищались сексуальным антигероем в исполнении Микеле Морроне, другие возмущались, обвиняя создателей в романтизации абьюза.