Ураза-байрам 2024: традиции и значение мусульманского праздника разговения Ураза-байрам в 2024 году: когда отмечается, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать

Ураза-байрам — мусульманский праздник, традиции которого восходят к раннему периоду ислама. Он наступает после окончания священного месяца Рамадан и символизирует духовное очищение. В этот день снимаются ограничения поста и начинается разговение. О связанных с Ураза-байрамом мусульманских традициях и обычаях — в материале «Газеты.Ru».

Когда Ураза-байрам в 2024 году

Праздник Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, знаменует окончание священного месяца Рамадана, в течение которого мусульмане соблюдают строгий пост. Он начинается с первого дня 10-го месяца исламского лунного календаря — Шавваля. Дата праздника варьируется от года к году в зависимости от фаз луны. В 2024 году праздник приходится на 10 апреля, но отмечать его начинают накануне после захода солнца. Верующие встречают окончание Рамадана и начало нового этапа в духовной жизни.

Что такое Рамадан Рамадан — месяц духовного очищения, размышлений и переосмысления. Это время, когда мусульмане соблюдают пост — один из пяти столпов ислама, акт поклонения и самоотречения.



Исторические корни Рамадана отсылают к моменту, когда пророк Мухаммед получил первые откровения Корана. Верующие по всему миру во время Рамадана много молятся, занимаются благотворительностью и стараются самосовершенствоваться.



Пост в Рамадан характеризуется строгим воздержанием от еды, питья и других физических потребностей от рассвета до заката. Это время, когда мусульмане прилагают особые усилия, чтобы очистить свой разум и душу, углубляя связь с Аллахом через молитву и чтение Корана.



Ислам учит, что пост — это воздержание не только от физических потребностей, но и от злых поступков, слов и мыслей. Он напоминает о том, что необходимо проявлять терпение, самоконтроль и сострадание к окружающим, особенно к нуждающимся.

В России, стране с многонациональным и многоконфессиональным населением, региональные власти имеют право самостоятельно устанавливать выходные дни в честь религиозных праздников. 10 апреля 2024 года объявили выходным днем в Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и Крыму.

История Ураза-байрама

Согласно исламской традиции, Ураза-байрам установил пророк Мухаммед после путешествия из Мекки в Медину в 622 году. В Медине он узнал, что у местных племен есть традиция отмечать два дня в году, в течение которых они развлекались и веселились. Тогда Мухаммед сказал, что Аллах подарил мусульманам два дня для празднования: Ураза-байрам и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

Название «Ид аль-Фитр» буквально переводится с арабского как «праздник разговения», что подчеркивает его центральную тему — завершение периода воздержания, рассказала преподаватель кафедры иностранных языков РЭУ имени Г.В. Плеханова Сабина Умарова. В тюркских культурах Ураза-байрам несет аналогичное значение, объединяя слова «руза» (пост) и «байрам» (праздник).

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В этот день мусульмане по всему миру демонстрируют свою благодарность за духовный опыт и очищение, полученные во время Рамадана: верующие стремятся начать новую жизнь с чистыми душой и сердцем. Они обязуются следовать угодным Аллаху путем и избегать плохих поступков.

Сам праздник Ураза-байрам — итог их (мусульман) работы в течение месяца Рамадана. Он символизирует спасение от ада и духовное возвышение и рост. Его история уходит к арабскому халифату (теократическое исламское государство. — «Газета.Ru»). Празднику более 1300 лет. Сабина Умарова преподаватель кафедры иностранных языков РЭУ имени Г.В. Плеханова

Традиции празднования Ураза-байрама

Этот день собирает мусульман для общей молитвы и торжества, во время которого они делятся радостью с семьей, друзьями и окружающими, в первую очередь — с нуждающимися. Также принято ходить в гости в светлое время суток. Одна из ключевых традиций Ураза-байрама — обмен поздравлениями. Чаще всего можно услышать фразу «Ид мубарак!», что означает «Желаю тебе благословенного праздника!»

Неотъемлемой частью торжества является Закят аль-Фитр — специальная милостыня, которую подают взрослые мусульмане до наступления праздника. Они безвозмездно отдают продукты или деньги тем, кто попал в беду или нуждается в помощи по тем или иным причинам.

Праздничный стол Ураза-байрама символизирует благодарность за испытания Рамадана. Это время, когда после месяца духовного очищения мусульмане могут снова наслаждаться едой и напитками без ограничений, сохраняя при этом меру. Начало трапезы всегда происходит после общей молитвы.

По разным оценкам, от 1,6 млрд до двух 2 млрд человек по всему миру идентифицируют себя как мусульман. Ураза-байрам стал одним из самых массово отмечаемых религиозных праздников. Если представить, что его отмечают 80% мусульман одновременно, то окажется, что в торжествах участвуют порядка 1,2 млрд человек по всему миру.

Ураза-байрам начинается после заката, когда небо погружается в темноту. Пророк Мухаммед рекомендовал верующим проводить эту ночь в молитвах, хотя и не считал это обязательным. Однако многие мусульмане следуют его совету, ища духовного умиротворения и близости с Аллахом.

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Традиционная праздничная молитва, Ид-намаз, собирает мусульман не только в мечетях, но и на открытых пространствах. Утром после намаза имам (духовный глава у мусульман) просит Аллаха простить грехи верующих.

Перед самим Ураза-байрамом мусульмане совершают ритуал очищения — гусль — и надевают чистую праздничную одежду. Некоторые верующие мужчины практикуют итикаф — уединение в мечети в последние 10 дней Рамадана, что считается способом укрепления веры и духовности.

Кроме того, в этот день мусульмане часто посещают кладбища, чтобы вспомнить ушедших родных и друзей. В течение дня в мечетях проходят праздничные богослужения, а верующие посещают друг друга, делясь радостью и говоря при встрече «Ид мубарак» — «благословенного праздника».

Ураза-байрам — это также время добрых дел, благотворительности и взаимопомощи. Так люди подчеркивают необходимость заботы о нуждающихся и укрепление связей внутри сообщества. Очень важно обмениваться подарками по случаю торжества.

Сабина Умарова посоветовала дарить сладости: например, финики сорта аджва . Именно это угощение упоминается в Коране. По ее словам, также принято презентовать книги об исламе и религиозные сувениры: от настенных картин с символикой праздника до посуды.

Праздничные концерты, ярмарки, аттракционы и конкурсы для детей и взрослых добавляют празднику особый колорит. Это событие становится ярким и запоминающимся для мусульман всех возрастов.

Что можно и нельзя делать в праздник

В Ураза-байрам мусульманское сообщество уделяет много внимания детям. Разнообразные развлечения и щедрые подарки наполняют праздник для них особым волшебством. Причем эта традиция укоренена в вере: считается, что радость ребенка приближает человека к Аллаху.

С наступлением Ид аль-Фитра снимаются строгие ограничения Рамадана. Днем разрешается употребление пищи, напитков и даже табака. Хотя верующим напоминают о важности поддержания здорового образа жизни и умеренности во всем. Алкоголь по-прежнему запрещен.

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В дни празднования Ураза-байрама существуют определенные табу. Они направлены на сохранение гармонии и духовной чистоты.

Традиционно откладываются домашние и полевые работы. Это дает возможность всем членам мусульманского сообщества полностью погрузиться в атмосферу праздника.

Любые споры и ругань крайне порицаемы в этот период, ведь Ид аль-Фитр — это время прощения, любви и взаимопонимания.

«Ураза-байрам мусульмане посвящают духовным ценностям — это время примирения, любви и дружбы. А также верующие желают друг другу, чтобы Всевышний принял [их] пост», — заключила преподаватель.