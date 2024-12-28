Исламский календарь в 2025 году: мусульманские праздники и важные религиозные даты

Исламский календарь — это особая система летоисчисления, основанная на лунных циклах. В 2025 году мусульманский мир будет отмечать множество праздников, связанных с важными событиями в истории ислама. Когда в 2025 году будут Рамадан, Курбан-байрам и Ураза-байрама, какой год наступит по хиджре и на какие даты придутся другие значимые праздники — в материале «Газеты.Ru».

Летоисчисление у мусульман: что такое Хиджра

Хиджра — это переход, который совершил пророк Мухаммед из Мекки в Медину в 622 году по григорианскому календарю. Этот момент считается началом исламского летоисчисления и лежит в основе мусульманского календаря.

Год по Хиджре состоит из 12 месяцев и включает в себя 354 или 355 дней, что делает его короче года по солнечному календарю.

Какой год у мусульман в 2025 году

2025 год по григорианскому календарю соответствует 1446–1447 годам по исламскому календарю. Главной особенностью мусульманского календаря является то, что он основан на лунных фазах, поэтому даты праздников смещаются каждый год относительно солнечного календаря. Например, день наступления Нового года по Хиджре постоянно смещается относительно григорианского календаря.

Новый 1446 год в исламе наступил 7 июля 2024-го и закончится 25 июня 2025 года по григорианскому календарю. Следующий год, 1447-й, начнется 26 мая 2025-го и закончится 15 мая 2026 года.

Мусульманский новый год 2024: когда он наступает и почему его не принято отмечать Мусульманский новый год наступает с первым днем месяца Мухаррам, который связан с одним... 06 августа 19:19

Как называются месяцы в исламе

Исламский календарь состоит из 12 месяцев, названия которых связаны с природными явлениями, событиями и временем года. Он короче солнечного календаря, и каждый месяц имеет свои особенности.

Согласно мусульманскому календарю, первый, седьмой, восьмой и девятый месяцы считаются священными, или «запретными». Месяца Мухаррам, Раджаб, Шаабан и Рамадан, во время которых запрещались любые вооруженные столкновения и конфликты, упоминаются в Коране.

Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них — запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе), подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе). Знайте, что Аллах — с богобоязненными. Сура 9, Ат-Тауба (Покаяние)

Транслитерация названий месяцев может варьироваться.

Раджаб — священный месяц воздержания от военных действий, длится 29 дней. В 2025 году начинается 1 января. Название переводится как «воздержаться от насилия». Шаабан — предшествующий Рамадану месяц, длится 30 дней и начинается 31 января 2025 года. Название происходит от слова «разделяться», так как в это время племена отправлялись в походы. Рамадан — священный месяц поста, длится 30 дней и начинается 1 марта 2025 года. В этот период мусульмане отказываются от пищи и запрещенных дел (питье воды, курение, интимная связь с мужем/женой) в дневное время. Шавваль — месяц кочевий, длится 29 дней, начинается 30 марта 2025 года. Он знаменует окончание поста и празднование Ораза айт. Зуль-ка'да — месяц стоянок, длится 29 дней и начинается 29 апреля 2025 года. Название означает «находиться на месте». Зуль-хиджа — высокочтимый месяц, длится 30 дней и начинается 28 мая 2025 года. В это время запрещены конфликты и войны. Мухаррам — первый месяц нового года, длится 29 дней, начинается 26 июня 2025 года. Его название переводится как «запретный», в этот месяц не разрешаются военные действия. Сафар — второй месяц, длится 30 дней и начинается 26 июля 2025 года. Название переводится как «желтый», что связано с увяданием растений в осенний период. Раби аль-авваль — великий месяц, длится 29 дней и начинается 24 августа 2025 года. В этом месяце родился пророк Мухаммед, и мусульмане, как правило, занимаются благотворительностью. Рабиу аль-ахир — четвертый месяц, длится 29 дней и начинается 23 сентября 2025 года. Это месяц окончания осени. Джумада аль-уля — месяц начала зимы, длится 29 дней и начинается 23 октября 2025 года. Название происходит от слова «замерзать». Джумада аль-ахира или Джумада ас-сани — месяц середины зимы, длится 30 дней и начинается 21 ноября 2025 года. Слово «джумада» относится к пересохшим землям, а «ахир» означает «последний».

close Илья Питалев/РИА Новости

Мусульманские праздники в 2025 году (1446 год по Хиджре)

Поскольку начало года по Хиджре выпадает на середину лета, «Газета.Ru» разделила основные праздники ислама и знаменательные даты в 1446-м и 1447 годах, которые частично совпадут с 2025 и 2026 годами по григорианскому календарю.

Январь

Раджаб — начинается 1 января 2025 года

1 января 2025 года начинается месяц Раджаб, который является седьмым месяцем исламского календаря. Раджаб считается священным месяцем, в который мусульмане воздерживаются от военных действий и конфликтов. Это время, когда акцентируется внимание на духовном очищении, молитвах и благочестивых делах.

Мусульмане верят, что Раджаб — это месяц, в который родился четвертый праведный халиф и первый имам шиитов Али ибн Аби Талиб.

Месяц Раджаб также предшествует Рамадану, священному месяцу поста, и часто воспринимается как подготовительный период. В это время мусульмане стараются углубить свои знания о религии, заниматься благотворительностью и укреплять свою связь с Богом. Раджаб напоминает о важности мира и внутреннего покоя.

Ночь Рагаиб — 2 января 2025 года

Ночь Рагаиб, которая в 2025 году приходится на 2 января (или 2 раджаб), — это важный мусульманский праздник, отмечаемый в ночь с четверга на пятницу в месяце Раджаб. Эта ночь считается благословенной и посвящена молитвам, чтению Корана и обращению к Богу с прошениями.

Согласно традиции, именно в эту ночь произошло множество важных событий, включая бракосочетание родителей пророка Мухаммеда. Мусульмане верят, что в Ночь Рагаиб открываются врата милости, и молитвы в этот период считаются особенно услышанными. Ночь Рагаиб следует проводить в поклонении: многие совершают дополнительные молитвы (нафиль) и намаз, читают Коран, зикры, принося покаяние, и занимаются благотворительностью, стремясь получить прощение и благословение.

Мирадж, или Ночное вознесение пророка Мухаммеда — 26 января 2025 года

Мусульманский праздник Мирадж, который в 2025 году будет отмечаться 26 января, посвящен ночному восхождению пророка Мухаммеда на небеса. Это событие произошло в ночь, известную как Исра и Мирадж, когда пророк, согласно исламской традиции, был перенесен из Мекки в Иерусалим, а затем вознесен на небеса.

Во время Мираджа пророк получил указания о молитвах (салят), которые стали обязательными для мусульман. Это событие символизирует близость человека к Богу и важность молитвы в жизни мусульман. В этот день верующие совершают дополнительные молитвы, читают Коран и вспоминают о значении этого важного события в истории ислама. Праздник также служит напоминанием о духовном восхождении и стремлении к близости с Аллахом.

Февраль

Священная ночь Бараат — 13 февраля 2025 года

Священная ночь Бараат в 2025 году будет отмечаться в ночь с 13 на 14 февраля. Этот праздник приходится на 15-й день месяца Шаабан в исламском календаре и считается важным событием для мусульман.

В эту ночь верующие обращаются к Аллаху с молитвами, просят прощения за свои грехи и молятся о благословении для себя и своих близких. Считается, что в эту ночь определяются судьбы людей на предстоящий год, и поэтому многие мусульмане уделяют особое внимание духовным практикам, таким как чтение Корана и совершение дополнительных молитв. Ночь Бараат также символизирует милость и прощение Аллаха, и верующие стремятся использовать это время для укрепления своей веры и улучшения своих отношений с Богом.

Март

Начало месяца Рамадан — 1 марта 2025 года

Мусульманский месяц Рамадан в 2025 году начнется 1 марта и продлится до 30 марта. Рамадан — это священный месяц, его проводят в посте, молитвах, размышлениях и общении с Аллахом. В течение этого времени мусульмане воздерживаются от еды, питья и других физических удовольствий с рассвета до заката.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

Пост является одним из пяти столпов ислама и дает возможность верующим углубить свою связь с Аллахом через молитвы, чтение Корана и совершение добрых дел. Вечером, после заката, мусульмане собираются для ифтара (вечерний прием пищи во время Рамадана). В конце Рамадана отмечается праздник Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, символизирующий радость и благодарность за завершение поста.

Ночь аль-Кадр — 26 марта 2025 года

Ночь аль-Кадр (Лайлат аль-Кадр, также Ночь предопределения, Ночь решения, Ночь Могущества) в 2025 году будет отмечаться в ночь с 26 на 27 марта. Это одна из самых священных ночей в исламе, так как именно в эту ночь пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Отмечается в последние десять дней месяца Рамадан, и считается, что в эту ночь Аллах прощает грехи, принимает молитвы и благословляет верующих. Мусульмане проводят эту ночь в молитвах, чтении Корана и размышлениях, стремясь получить максимальную духовную пользу. Считается, что поклонение в Ночь аль-Кадр имеет особую ценность и вознаграждение, превосходя поклонение в тысячу месяцев. Это время для искренних молитв и просьб о прощении и благословении.

Ураза-байрам, или Праздник разговения — 30 марта 2025 года

Ураза-байрам, который также называют Праздником разговения и Ночью предопределения, в 2025 году будет отмечаться в ночь с 30 на 31 марта. Этот праздник знаменует окончание месяца Рамадан и является временем радости и благодарности за завершение поста.

В этот день мусульмане собираются на специальные молитвы в мечетях, обмениваются поздравлениями и дарят подарки. Ураза-байрам также включает в себя традицию раздачи милостыни (закят аль-фитр) нуждающимся, что подчеркивает важность сострадания и заботы о других. Праздник часто сопровождается семейными встречами, праздничными угощениями и общением с родными и близкими.

Апрель — Май

Никаких значимых мусульманских праздников не отмечается.

Июнь

День Арафат — 5 июня 2025 года

День Арафат — это важный мусульманский праздник, который наступает на девятый день месяца Зуль-хиджа, перед праздником Курбан-байрам. В 2025 году День Арафат будет отмечаться 5 июня.

Этот день считается одним из самых священных в исламе. Во время хаджа (паломничество к святым местам в Мекку, является пятым столпом в исламе, обязательным для всех мусульман, кто в состоянии его совершить) на горе Арафат собираются миллионы паломников, чтобы молиться и просить прощения у Аллаха. Это день прощения, милосердия и избавления от грехов. Для тех, кто не совершает хадж, рекомендуется поститься в этот день, поскольку считается, что это принесет большие духовные благословения.

Курбан Байрам — с 6 по 8 июня 2025 года

Курбан-байрам — это мусульманский праздник жертвоприношения, который в 2025 году отмечается с 6 по 8 июня. Этот праздник наступает на десятый день месяца Зуль-хиджа, сразу после Дня Арафат, и является одним из самых значимых в исламе.

close Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 28 июня 2023 года Владимир Астапкович/РИА Новости

Курбан-байрам символизирует готовность пророка и исламского проповедника Ибрахима (Авраама) пожертвовать своим сыном по указанию Аллаха. В этот день мусульмане приносят в жертву животное (обычно овцу, козу или корову) и часть мяса делят с нуждающимися, семьей и близкими.

Мусульманские праздники в 2025 году (1447 год по Хиджре)

Июнь

Новый год по Хиджре — 26 июня 2025 года

В середине года по григорианскому календарю мусульмане отмечают Новый год по Хиджре. Как мы упоминали выше, исламский календарь опирается на лунные циклы, а не на солнечные, поэтому даты празднования Нового года отличаются. Исламский Новый год, который будут отмечать 26 июня 2025 года знаменует собой начало месяца Мухаррам, первого месяца в исламском календаре.

Новый год по Хиджре является временем размышлений и духовного обновления для мусульман. В некоторых традициях отмечают этот день, читая молитвы и вспоминая важные события истории ислама, включая путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Хотя это не считается большим событием в исламском календаре, как, например, Курбан-байрам или Рамадан, Новый год по Хиджре служит напоминанием о важности единства и духовного роста в жизни мусульман.

Июль

Ашура — 5 июля 2025 года

В 2025 году Ашура будет отмечаться 5 июля. Праздник приходится на десятый день месяца Мухаррам. Ашура имеет особое значение как для суннитов, так и для шиитов, но его празднование отличается.

Сунниты в этот день отмечают спасение пророка Мусы (Моисея) и его народа — сынов Исраила — от фараона. Суннитские улемы (признанные и авторитетные знатоки теоретических и практических сторон ислама) обращаются к преданиям в суннитских сборниках хадисов, указывая, что в этот день Ковчег Ноя (табут ан-Нух) достиг берега после перенесенных испытаний из-за наводнения, а Муса вместе со своими последователями избежал преследования фараона и его войска. Сунниты часто постятся в этот день, а также рекомендуют поститься за день до или после Ашуры.

close Global Look Press

Для шиитов Ашура является днем траура, поскольку в этот день в 680 году (61 года Хиджры) произошла мученическая смерть имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, в битве при Кербеле. Шииты отмечают этот день с ритуалами скорби и траурными церемониями. В некоторых арабских странах на улицах проходят процессии-представления, во время которых участники шествий наносят удары цепями и кинжалами, а также бьют себя кулаками в грудь, вспоминая жертву Хусейна и его последователей.

День Ашура в исламе: как его отмечают и зачем верующие избивают себя цепями Ашура — мусульманский праздник, который выпадает на десятый день священного месяца Мухаррам. Его... 12 июля 17:01

Август

Никаких значимых мусульманских праздников не отмечается.

Сентябрь

Мавлид ан-Наби — 3–4 сентября 2025 года

Мавлид ан-Наби, или день рождения пророка Мухаммеда, в 2025 году будет отмечаться 3 и 4 сентября. Этот праздник отмечается на 12-й день месяца Раби аль-авваль, третьего месяца исламского календаря. Это третья по важности дата в исламе после Курбан-байрама (праздник жертвоприношения) и Ураза-байрама (праздник разговения по окончании поста в месяц Рамадан).

Мавлид ан-Наби — особенно значимое событие для мусульман, так как в этот день вспоминается рождение пророка Мухаммеда, который считается последним пророком в исламе. В эти дни мусульмане собираются для совместной молитвы и чтения Корана, чтобы выразить свою преданность и уважение к пророку.

В некоторых арабских странах проводятся парады и культурные мероприятия, после чего верующие собираются семьями и ставят на стол праздничные угощения. Многие мусульмане в этот день совершают добрые дела, помогают нуждающимся и участвуют в благотворительных акциях.

Октябрь — Ноябрь

Никаких значимых мусульманских праздников не отмечается.

Декабрь

Так как лунное летоисчисление, по которому следует исламский календарь, короче на 10-11 дней, чем солнечный, священный месяц Раджаб наступит 21 декабря 2025 года. Из-за этого большинство дат мусульманских праздников и знаменательных событий в 2026 году будут отличаться.

close Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Так, Мирадж (ночное вознесение пророка Мухаммеда) мусульмане будут отмечать 15–16 января 2026 года, Священную ночь Бараат — со 2 на 3 февраля, Рамадан начнется 18 февраля, Ночь аль-Кадр — с 15 на 16 марта, Ураза-байрам — 20 марта, День Арафат — 25 мая, а празднование Курбан Байрама придется на 27–29 мая.