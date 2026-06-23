День Ашура в 2026 году: как его отмечают и зачем верующие занимаются самобичеванием

День Ашура 2026: история и традиции праздника, нужно ли соблюдать пост

День Ашура занимает особое место в мусульманской традиции, однако его смысл и обряды различаются в зависимости от направления ислама. Для суннитов это день поста и благодарности Богу. Для шиитов Ашура связана с памятью о гибели имама Хусейна и сопровождается траурными церемониями с ритуальным самобичеванием в знак скорби. Когда наступит День Ашура в 2026 году, какие традиции с ним связаны и почему мусульмане отмечают его по-разному — в материале «Газеты.Ru».

Когда будет День Ашура в 2026 году

День Ашура проходит на десятые сутки Мухаррама — первого и особо почитаемого месяца исламского лунного календаря. Поскольку мусульманский календарь основан на лунных циклах, дата смещается каждый год относительно григорианского и выпадает на разные дни.

Согласно исламской традиции, календарная дата меняется не в полночь, а после захода солнца. В 2026 году День Ашура начнется вечером 24 июня и продолжится 25 июня . При этом в некоторых странах, например, в Индии, где ориентируются на местное визуальное наблюдение за новолунием, дата начала Ашура сдвигается на 26 июня. Расхождения в один-два дня между разными мусульманскими общинами — обычная практика.

Название «Ашура» происходит от арабского числительного «ашара», что означает «десять». Это редкий случай, когда название религиозной даты напрямую указывает на ее календарное положение — десятая ночь священного месяца, рассказал «Газете.Ru» эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор Сергей Оганесян.

История Дня Ашура

Изначально Ашура был днем воспоминаний о событиях, описанных в Ветхом Завете. Согласно исламскому преданию, на 10-е сутки Мухаррама произошли ключевые события мироздания: сотворение небес, Земли, ангелов и первого человека — Адама. Помимо этого, завершился Великий потоп: ковчег пророка Нуха (Ноя) пристал к суше, и он со своими домочадцами был спасен. В благодарность Всевышнему Нух начал поститься.

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В этот день был спасен Ной [в арабской традиции — Нух] со всеми теми, кто находился вместе с ним на его корабле. Его ковчег подплыл к суше, и Ной увидел землю со своими домочадцами. В знак благодарности всевышнему он начал поститься. Сергей Оганесян эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор

Другое важное событие — чудесное избавление пророка Мусы (Моисея в ветхозаветной традиции) и его народа от преследования войском фараона. По преданию, перед беглецами разошлись воды Красного моря, а когда армия фараона последовала за ними, море сомкнулось, поглотив врагов. После этого пророк Муса постился в этот день до конца своей жизни в благодарность богу за освобождение.

Пророк Мухаммед после своего переселения из Мекки в Медину увидел иудеев, постящихся в День Ашура, и велел своим сподвижникам тоже соблюдать пост. Он говорил: «Лучший пост после Рамадана — в месяц Божий аль-Мухаррам. Лучшая молитва после обязательных пяти — молитва ночью до зари».

Чем День Ашура отличается у суннитов и шиитов

В шиитской традиции Ашура стал днем траура и скорби из-за событий 680 года, когда в городе Кербела территория современного Ирака погиб в ходе междоусобной войны внук пророка Мухаммеда — Хусейн, сын праведного халифа Али и Фатимы — дочери пророка. Это произошло 10-го числа месяца Мухаррам.

Согласно преданию, за несколько лет до этого старший внук пророка, Хасан, заключил соглашение с правителем Омейядского халифата Муавией о том, что тот не передаст власть по наследству своему сыну. Однако Муавия нарушил договор, и его сын Язид узурпировал власть, потребовав от Хусейна присяги. Хусейн отказался подчиниться и вместе с 72 членами семьи и сторонниками отправился в город Куфу, но войско Язида перехватило их у реки Евфрат. Силы были неравны, но Хусейн и его сподвижники не признали Язида халифом. Их подвергли жестоким пыткам и убили: тела сжигали, головы прибивали к крестам, а трупы топтали лошадьми. Самому Хусейну нанесли десятки колотых ран и отрубили голову.

По этой причине для шиитов Ашура — день траура и скорби по имаму Хусейну и его сподвижникам, тогда как для суннитов он сохраняет свое первоначальное религиозное значение. При этом традиции, связанные с другими важными праздниками, такими как Курбан-байрам и Ураза-байрам, у них не расходятся.

Шиитские обряды: память о Кербеле и самобичевание

Поскольку у шиитов День Ашура — это не праздник, а день скорби, в этой традиции принято соблюдать строгий пост. В Иране, Ираке, Азербайджане, Ливане и других странах с шиитским населением проходят масштабные траурные церемонии.

Основные элементы шиитских обрядов включают:

* театрализованные реконструкции битвы при Кербеле (та'зийе), где участники воспроизводят сцены гибели Хусейна и его сподвижников;

* поминальные собрания (маджлисы), на которых читают молитвы, траурную поэзию и плачи;

* символические инсталляции — пустые кувшины, напоминающие о жажде, которую испытывали мученики, и потухшие очаги, связанные с преданием о спрятанной в печи отрубленной голове Хусейна.

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В разных регионах обряды приобрели уникальные черты. Например, на юге Ирака практикуется ритуальное купание в грязи перед траурными шествиями.

В шиитской традиции верующие участвуют в известном обряде самобичевания — татбире.

На улицах и площадях мужчины наносят себе удары специальными цепями, часто с лезвиями на концах, или используют ножи, зажатые между пальцами, ударяя по плечам и голове. Несмотря на серьезные раны, для верующих это акт сопереживания страданиям Хусейна.

Женщины, участвующие в траурных шествиях, громко плачут, возглашая: «Шах Хусейн, вах Хусейн!». По созвучию с этой фразой появилось европеизированное название церемонии «шахсей-вахсей», которое иногда используют в народе.

Кстати Обряд самобичевания вызывает споры внутри ислама. Многие современные богословы осуждают татбир и призывают его заменить социально одобряемыми действиями.

Суннитская практика: добровольный пост и благодарность

Совершенно другое значение у дня в суннитской традиции, где акцент на духовном очищении, чтении молитв, добровольном посте, приготовлении угощений для семьи и нуждающихся, а также совершении благих поступков.

У суннитов Ашура имеет более праздничный характер. Этот день также связан с прощением, которое первый человек Адам получил от Всевышнего, раскаявшись в своих грехах.

Основные суннитские традиции в День Ашура:

* соблюдение добровольного поста (необязательного, но крайне желательного). Пророк Мухаммед также рекомендовал поститься либо два дня подряд (9-го и 10-го Мухаррама), либо 10-го и 11-го, чтобы отличаться от иудеев, которые постятся только в день Ашура;

* раздача милостыни и помощь нуждающимся — считается, что вознаграждение за подаяние в этот день многократно увеличивается;

* приготовление праздничных угощений для семьи и соседей, особенно сладкой каши ашуре.

* чтение дополнительных молитв, покаяние и просьбы о прощении грехов. Пост в День Ашура, по преданию, служит причиной прощения грехов предыдущего года.

Как отмечает Сергей Оганесян, обычай поститься в этот день восходит к древним иудеям. Примечательно, что еще до ислама, до пророческой миссии Мухаммеда арабы-бедуины постились именно в День Ашура.

В этот день принято совершать добрые поступки, молиться, готовить угощения для родных, посещать больных родственников. Запрещено совершать неблаговидные поступки, провоцировать любые конфликты и споры и употреблять одурманивающие напитки. Сергей Оганесян эксперт по исламу, доктор педагогических наук, профессор

В суннитской традиции категорически запрещены любые формы экстремального самобичевания. В суннитском исламе жизнь и здоровье человека признаются высшей ценностью, дарованной Всевышним, а причинение себе вреда считается большим грехом.

Несмотря на существенные различия, обе традиции подчеркивают важность духовного очищения, памяти о пророках и проявлений милосердия в этот священный день.

AP

Как мусульмане проводят День Ашура

В ночь перед Ашурой многие верующие (как сунниты, так и шииты) проводят время в молитвах, стремясь приблизиться к Аллаху и выразить свою преданность. В сам праздник принято навещать больных родственников и друзей, так как считается, что моральная поддержка в этот день имеет особую силу.

В некоторых суфийских орденах День Ашура отмечается особыми ритуалами и медитациями. Суфии читают священные тексты, проводят зикр (поминание Бога) и коллективные молитвы.

Особое внимание уделяют помощи бездомным и нуждающимся: в странах, где есть проблемы с водоснабжением, им подносят кувшины с водой. Принято проводить благотворительные акции — многие мусульманские общины проводят медицинские кампании, организовывают сборы средств для неимущих и по улучшению инфраструктуры в бедных районах.

Мусульмане верят, что милостыня, поданная в этот день, вернется великой наградой, сопоставимой по размерам с горой Ухуд (гора близ Медины в Саудовской Аравии, упоминания которой встречаются в Коране).

День Ашура в последние годы объединяет представителей разных религий: мусульман, христиан, иудеев. Диалог об общих исторических корнях позволяет укрепить взаимопонимание и уважение между разными религиозными общинами.

По словам Сергея Оганесяна, праздник подчеркивает единство трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Он не восходит корнями к язычеству и является, согласно преданию, праздником, который исходит от единого Бога.

Традиционное блюдо в День Ашура

В День Ашура принято готовить особое угощение — десерт, который так и называется — «ашуре» (или «ашура»). Также он известен как «сладкая каша Ноя». Согласно преданию, это блюдо впервые приготовили на Ноевом ковчеге из последних запасов продуктов, оставшихся перед потопом.

В основе ашуре — каша из пшеницы (или других злаков) с бобовыми, сухофруктами и орехами, сваренная с сахаром или медом. Однако в каждой стране есть свои кулинарные нюансы:

* В Турции используют пшеницу, нут, белую фасоль, изюм, инжир, абрикосы, сахар. Добавляют апельсиновую цедру, корицу и гвоздику. Украшают гранатовыми зернами, миндалем, грецкими орехами и кокосовой стружкой.

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* В Иране в блюдо кладут больше сухофруктов — финики, сушеную шелковицу. Часто добавляют розовую воду и шафран, делая блюдо более ароматным. Консистенция гуще, чем в турецком варианте.

* В Ливане нередко вместо пшеницы используют рис. Также добавляют нут и фасоль, много сухофруктов, иногда мед вместо сахара.