«Бангаранга — это то, что чувствует каждый из нас». Болгария выиграла «Евровидение-2026»

В Вене прошел финал конкурса «Евровидение-2026». Несмотря на прогнозы букмекеров, которые ставили на победу Финляндии, и профессиональные члены жюри, и телезрители отдали предпочтение представительнице Болгарии, певице по имени Дара. Серебро конкурса второй год подряд досталось Израилю, бронза — Румынии. «Газета.Ru» — о том, как прошел финал юбилейного конкурса песни «Евровидение-2026».

Победителем 70-го, юбилейного конкурса впервые стала Болгария: на «Евровидении-2026» страну представила певица Дара с зажигательной композицией «Bangaranga». По итогам голосования она набрала 516 баллов, 204 из которых получила от жюри и еще 312 — от зрителей.

После победы она объяснила название своей песни так: «Бангаранга — может быть чем угодно, но сейчас это то, что чувствует каждый из нас, то, что вдохновляет нас всех сегодня вечером».

Для Болгарии эта победа особенно приятна: страна не участвовала в «Евровидении» с 2022 года, а в 2026-м вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией.

Настоящее имя артистки — Дарина Николаева Йотова. Ей 27 лет, она родилась в Варне и прославилась на родине в 2015 году, после участия в шоу X Factor, где заняла третье место. Вскоре она подписала контракт с крупным музыкальным лейблом и начала выступать под сценическим именем DARA. С 2021 года певица стала наставницей болгарской версии шоу «Голос» — участники ее команды дважды становились победителями проекта. В дискографии исполнительницы два студийных альбома, три десятка синглов и звание одной из самых модных поп-звезд Болгарии.

Победительница «Евровидения-2026» певица Дара из Болгарии в финале конкурса в Вене, Австрия, 16 мая 2026 года Jens Buttner/Reuters

Серебро конкурса второй год подряд достается Израилю — в этом году страну представлял певец Ноам Беттан с трехъязычной любовной балладой «Michelle». По итогам голосования исполнитель получил 343 балла: 123 от профессионального жюри и 220 от зрителей. После объявления зрительских баллов Израиль на несколько минут вышел на первое место и лидировал до тех пор, пока ведущие не назвали результат Болгарии.

И как и в прошлом году, выступление на конкурсе Израиля вызвало немало споров. Из-за допуска страны к «Евровидению-2026» от участия отказались Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения, что стало крупнейшим бойкотом в истории конкурса. Тем не менее, само выступление Беттана прошло без срывов, хотя во время объявления результатов в зале были слышны свист и недовольные возгласы.

Исполнитель Ноам Беттан (Израиль) в финале конкурса «Евровидение-2026» в Вене, Австрия, 16 мая 2026 года Lisa Leutner/Reuters

Третье место заняла Румыния, которую на «Евровидении-2026» представляла 22-летняя Александра Кэпитэнеску с песней «Choke Me». Ее попадание в тройку лидеров стало одним из главных сюрпризов финала: после голосования жюри Румыния была лишь на тринадцатом месте с 64 баллами, однако телезрители дали певице еще 232 балла, благодаря которым она и получила почетную бронзу.

Еще до финала песня Кэпитэнеску была одной из самых обсуждаемых заявок конкурса.

Поводом стали название и текст композиции: фраза «choke me» («души меня») повторяется в ней около тридцати раз.

Активисты и музыкальные критики обвиняли артистку в романтизации опасных сексуальных практик и призывали организаторов снять «опасную» песню с конкурса, однако EBU оставил номер без изменений.

Румынка Александра Кэпитэнеску в финале конкурса «Евровидение-2026» в Вене, Австрия, 16 мая 2026 года Lisa Leutner/Reuters

Четвертое место — за Австралией, пятое — за Италией: певица Дельта Гудрем с песней «Eclipse» набрала 287 баллов, а исполнитель Саль Да Винчи с композицией «Per sempre sì» — 281 балл. При этом главные фавориты букмекеров — представители Финляндии Линда Лампениус и Пете Паркконен с песней «Liekinheitin» — в итоге стали только шестыми. Француженка Монро, также входившая в число фаворитов, заняла 11 место. Хозяйка конкурса, Австрия, получила всего 6 баллов и заняла 24 место. Но хуже всего финал сложился для Великобритании: англичанин Сэм Бэттл получил лишь 1 балл и замкнул итоговую таблицу.

Всего в финале «Евровидения-2026» выступили 25 стран: Дания, Германия, Израиль, Бельгия, Албания, Греция, Украина, Болгария, Австралия, Молдова, Италия, Великобритания, Франция, Австрия, Литва, Польша, Сербия, Финляндия, Хорватия, Швеция, Мальта, Норвегия, Румыния, Чехия и Кипр.