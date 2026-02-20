«В этом есть стиль»: эксперт моды — о феномене группы Shortparis

В возрасте 39 лет умер солист альтернативной группы Shortparis Николай Комягин, ему стало плохо после тренировки по боксу. Эксперт моды Владислав Лисовец в разговоре с «Газетой.Ru» описал феномен группы.

«Относиться к группе Shortparis плохо невозможно по той причине, что они альтернативная музыка, а это всегда интересно, это всегда самобытно, и группа действительно отличалась от всех остальных, она очень яркая в этом плане. И в плане визуализации, в плане наполнения, в плане поведения, действительно это продукт как будто бы не из России. Фирменная группа с интересным наполнением. Это не моя музыка, но я понимал с первого дня — это то, что обращает на себя внимание. И то, за чем точно стоит следить. В этом есть и маргинальность, в этом есть и сексуальность, мода, стиль, альтернатива. В этом есть что-то очень близкое российскому народу. Вот такой микс из разных направлений. И получилась такая вот интересная, на мой взгляд, группа», — сказал он.

Лисовец назвал музыку и видеоклипы группы Комягина свободными.

«За последние 10 лет для меня это, наверное, один из самых ярких проектов — но не популярных. Это разные вещи. Яркий проект, которым можно было бы гордиться, что в России он есть. Они действительно очень свободные и многим дали вот такое ощущение через музыку, через видео, которые они создавали», — заключил он.

Николаю Комягину было 39 лет, он родом из Новокузнецка. Переехал в Санкт-Петербург в 2010 году, где и основал группу Shortparis в 2012-м. Коллектив отличается экспериментальным звучанием и состоит из электроники, постпанка, поп-рока, авангарда и других стилей. У группы есть музыка на английском, русском и французском языках.

Николай Комягин снимался и в фильмах — сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Кроме того, группа писала музыку для фильмов, которые показывали на Каннском фестивале.

О смерти Комягина сообщила журналистка Ксения Собчак — по ее словам, музыкант скончался после тренировки по боксу, не выдержало сердце.

