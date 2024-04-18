«Сто лет тому вперед»: Алиса в Зазеркалье и «Зарядье» В кино вышел фильм «Сто лет тому вперед» про «гостью из будущего» Алису Селезневу

В прокат вышел фантастический фильм «Сто лет тому вперед» — новая адаптация книг Кира Булычева про приключения девочки Алисы Селезневой, знакомой зрителям по сериалу «Гостья из будущего» и мультфильму «Тайна третьей планеты». Главную героиню и школьника Колю Герасимова, которые путешествуют между Москвой 2124 и 2024 годами, сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Также в ленте снялись Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов и Константин Хабенский. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышло прекрасное далеко, спродюсированное Федором Бондарчуком.

Москва, 2024 год: 11-классник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн из драмы «Страна Саша» и сериала «Монастырь») безответно сохнет по однокласснице, играет в видеоигры с лучшим другом и увлекается рэпом. Москва, 2124 год: 11-классница Алиса Селезнева (Дарья Верещагина из последнего сезона «Трудных подростков») помогает папе, профессору Селезневу (Константин Хабенский), вести дела в ветклинике, но в основном тоскует по маме Кире (Виктория Исакова), которая, как считается, одолела главаря космических пиратов ценой собственной жизни. Девочка же убеждена, что мама не погибла, а переместилась во времени: именно за счет этого умения пираты в свое время добились больших успехов в войне. Теория подтверждается, когда Коля, обнаруживший странное устройство в кабинете физики, оказывается в будущем и встречается с Алисой, а затем и с пиратами — молчаливым Глотом (Юрий Борисов) и болтливым Весельчаком У (Александр Петров).

Урбанисты рады будут услышать, что в будущем Колю Герасимова встречает дивный новый мир парка «Зарядье», — за минувший век тот разросся до невероятных масштабов, не оставив ни пространства о спорах, похорошела ли Москва. При этом под наступлением растительно-бетонных джунглей канул в Лету, по всей видимости, даже Кремль (во всяком случае, в кадре его не видно). Впрочем, — главное, МГУ на месте. Как, вероятно, и Виктор Садовничий.

Ответственным за такой образ Москвы будущего можно считать Федора Бондарчука, выступившего на проекте генеральным продюсером (а еще озвучившего робота Вертера; вышло не так меланхолично, как у Евгения Герасимова в сериале «Гостья из будущего», но довольно очаровательно). За свою карьеру режиссер успел как экранизировать важную советскую фантастику «Обитаемый остров» братьев Стругацких, так и вывести московский район Чертаново на межзвездный уровень (мы, кстати, все еще ждем третью часть с названием «Трение», которое продолжило бы логический ряд в математическом, фонетическом и эротическом смыслах), так что «Приключения Алисы» Кира Булычева в его руках заметным образом спорятся. На сегодняшний день Бондарчук в принципе кажется единственным отечественным кинематографистом, способным снимать масштабные блокбастеры голливудского пошиба — и в этом смысле продолжающим традиции Тимура Бекмамбетова (в фильме, к слову, есть что-то вроде цитаты из «Дневного дозора», — где, напомним, Константин Хабенский с размаху влетал в афишу «9 роты», снятой как раз Бондарчуком). «Сто лет тому вперед» это только подтверждает.

Формально постановщиком тут числится бондарчуковский соратник, продюсер Александр Андрющенко — сооснователь студии «Водород» и киношколы «Индустрия». Для него это третья режиссерская работа после первой части альманаха «Елки» и комедии (ну или хоррора) «Напарник», где компьютерный ребенок с голосом и мимикой Сергея Гармаша (но телом Александра Петрова) ловил каких-то преступников. Почерк Бондарчука, однако, чувствуется в каждом кадре «Ста лет», так что можно смело говорить о его вовлеченности в производство картины.

close 100% Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» (2024) Кинокомпания «Водород»

Она (картина), безусловно, не идеальна. Свита из трех школьников, приставленная к главным героям из комедийных соображений, сперва вызывает вполне теплые чувства, но ближе к финалу скорее раздражает потоком кринжа. Беспочвенно перегруженный сюжет под конец тоже начинает откровенно утомлять, хотя его всю дорогу старательно разжевывают челюсти героя Эйдельштейна (он несколько раз ломает четвертую стену и буквально объясняет, что происходит). Сценарий — в целом одна из слабейших составляющих фильма (Андрей Золотарев в этом смысле человек на редкость непостоянный).

Поклонников творчества Булычева старой закалки «Сто лет тому вперед», вполне вероятно, выбесит. Картина не адаптирует какой-то конкретной книги и предпочитает оставаться некоторой фантазией на тему. Это означает, что кусочки великой музыки Александра Зацепина из «Тайны третьей планеты» соседствуют здесь со смесью нолановщины и лавкрафтовщины (Юра Борисов, которого зовут не Крысом, а Глотом, как в «Тайне третьей планеты», поклоняется натурально черной дыре, управляющей временем), а также с восхитительными кривляниями Александра Петрова (он изображает одновременно Джека Воробья, Джокера и Питера Квилла и на роль был якобы утвержден еще до написания сценария — из-за «заразительного смеха»). Если коротко, то раньше Коля Герасимов писал стихи (в молодости), а теперь не только слушает, но еще (что страшнее) сочиняет и иногда (тут держитесь) даже исполняет рэп. Впрочем, ни сериал «Гостья из будущего», ни мультфильм «Тайна третьей планеты», ни остальные менее популярные экранизации, ни, собственно, булычевские тексты из культурного фонда никто не изымает.

close 100% Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» (2024) Кинокомпания «Водород»

С другой стороны, ну рэп и рэп, такие времена. На них вообще стоит делать скидку. У Даши Верещагиной, скажем, есть вроде бы все данные, чтобы стать новой Наташей Гусевой, в которую влюбилось целое поколение, и фильм это обстоятельство старательно использует, часто задерживая крупные планы. Только вот прокат стартует не в условиях советской монокультуры, а сейчас, 40 лет тому вперед, поэтому вся надежда на тиктоки.

В конечном счете картина оставляет вполне приятное ощущение — даже не впечатляющим размахом, а каким-то общим добродушием. Честно говоря, в ее будущем ужасно хочется оказаться — в будущем, где «тихо, спокойно и экологично». Вопрос, впрочем, сохраняется с 1984 года: как же мы туда попадем, если нас не пускают?

close 100% Кадр из фильма «Сто лет тому вперед» (2024) Кинокомпания «Водород»

Дата премьеры: 14 апреля 2024 года

Дата выхода в России: 18 апреля 2024 года

Продолжительность: 142 минуты

Режиссер: Александр Андрющенко

В ролях: Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук

Где смотреть: в кино