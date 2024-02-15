«Перевернуть и стереть Россию»: Дудаев — генерал, одержимый безумными идеями

15 февраля исполняется 80 лет со дня рождения лидера чеченских сепаратистов, главы непризнанной республики Ичкерия Джохара Дудаева. Выходец из тейпа Ялхорой пережил сталинские депортации кавказских народов, отдал интернациональный долг в Афганистане, обрел популярность в Эстонии, а затем превратился в одного из главных врагов современной России, объявив ей газават до последнего чеченца. Кто такой Джохар Дудаев, в материале «Газеты.Ru».

Тень сталинских репрессий

Родился будущий руководитель Ичкерии в 1944 году в Чечено-Ингушской АССР. На восьмой день жизни вместе с семьей был отправлен в Павлодарскую область Казахской ССР в рамках массовой депортации чеченцев и ингушей по указу тогдашнего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина.

Вернулся на историческую родину Джохар Дудаев лишь через 13 лет. Его семья поселилась в Грозном после решения Никиты Хрущева позволить народам Чечено-Ингушской АССР снова жить на своей земле. Этот шаг первого секретаря ЦК КПСС Дудаев не забудет и спустя много лет будет всерьез обсуждать создание Хрущевского района в столице республики.

В Грозном он закончил среднюю школу, а затем уехал учиться в Северо-Осетинский педагогический институт, который бросил после первого курса. Втайне от родителей Дудаев поселился в Тамбове, где поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков.

Военное прошлое

С получением образования по специальности летчик-инженер началась карьера Дудаева в советской армии. За почти 30 лет службы он успел побывать на многих должностях, как командных, так и административных. По воспоминаниям современников, был человеком честолюбивым, жестким, прямолинейным и вспыльчивым. Будучи убежденным коммунистом, не раз отвечавшим за партийную работу в войсках, достиг серьезных успехов в военной карьере, став первым генералом из чеченцев в вооруженных силах СССР .

В 80-х Дудаев воевал в Афганистане. По некоторым данным, он отметился участием в разработке плана действий для ВВС на территории страны и личным участием в боевых вылетах на борту бомбардировщика Ту-22МЗ, в том числе при ковровых бомбардировках западных рубежей афганского государства. Сам Дудаев факт своего активного участия в афганской кампании отрицал.

Под конец карьеры он служил в эстонском Тарту в качестве командира стратегической 326-й Тернопольской тяжелой бомбардировочной дивизии 46-й воздушной армии стратегического назначения. Работа Дудаева в республике пришлась на период объявления независимости и, по словам бывших сослуживцев, радикальным образом отразилась на взглядах образцового советского военного.

В окружении чеченского генерала утверждали, что он отказался следовать приказу Кремля и вести войска на парламент Эстонии после оглашения независимости, чем завоевал популярность в республике. Кроме того, Дудаев якобы обещал не пускать советские военные самолеты на территорию страны. В итоге первая мемориальная плита в честь чеченского генерала появилась именно в Эстонии.

Захват власти

В 1990 году Дудаев уволился из армии в запас, а затем принял предложение вернутся в Чечню и возглавить Общенациональный конгресс чеченского народа. Организация состояла из разносортных политических деятелей, оппозиционного настроенных к руководству Чечено-Ингушской АССР. В конгресс, в частности, входили и будущие полевые командиры Ичкерии — Зелимхан Яндарбиев и Мовлади Удугов.

По сути, организация пыталась добиться отставки советского руководства, сделав авторитетного генерала своим лидером. На фоне августовского путча 1991 года Дудаев и его окружение воспользовались ситуацией, поддержав тогдашнего лидера РСФСР Бориса Ельцина, а власти Чечено-Ингушской АССР обвинили в предательстве и захвате власти.

Осенью 1991 года ситуация обострилась еще больше: вооруженная оппозиция во главе с некогда бравым генералом начала силой брать органы власти республики. Постепенно дудаевцы получили контроль над всем Грозным, а затем и другими частями АССР. Потом были организованы президентские выборы с победой Дудаева и произошло провозглашение независимости Чеченской Республики (Нохчи-чо) от РСФСР и всего Советского Союза , что в итоге не признало ни одно мировое государство. Ичкерия получила признание лишь со стороны афганских талибов (организация запрещена в России), но уже после смерти Дудаева.

Свою президентскую кампанию и дальнейшую политику Дудаев построил на двух принципах. Во-первых, он считал, что нужно достичь независимости от России любыми средствами, в том числе угрозой терактов при попытке восстановления контроля Москвы над республикой. Во-вторых, он хотел, чтобы Чечня играла ключевую роль в регионе, в том числе у него были планы по созданию некоего «Содружества государств и народов Великого Кавказа».

Руководство РСФСР попыталось помешать установлению власти Дудаева, объявив о введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, но режим так и не был приведен в действие. Президент СССР Михаил Горбачев поддерживать ограничения отказался. В итоге Дудаев использовал шаг Москвы как предлог для ввода военного положения и установления полного контроля над республикой.

Сепаратизм по-чеченски

С распадом СССР Чечено-Ингушетия окончательно вышла из-под контроля Москвы. Как вспоминал Борис Ельцин, изначально Дудаев производил впечатление образованного человека, настоящего армейского генерала и видного советского военачальника.

«Неужто уже тогда, в 1991-м, он возвращался домой в Чечню, имея в голове план: выйти из состава России, объявить шариатскую республику? Неужели не давали покоя лавры Хомейни или Каддафи? Я этого себе представить не могу. Но оказалось именно так — на «историческую родину» вернулся одержимый безумными идеями человек. За грозными эпохальными событиями 1991 года мы проглядели эту национальную катастрофу Чечни» Борис Ельцин Первый президент России

Установление власти Дудаева проходило на волне его высокой популярности среди населения, которая впоследствии начала неуклонно падать под натиском экономических проблем республики. В некоторых частях Чечни безработица составляла почти 80%. Попытки наладить сотрудничество с внешними игроками не приносили серьезных дивидендов, хотя лидер самопровозглашенной республики успел совершить ряд зарубежных визитов, в частности в Саудовскую Аравию, Кувейт, Турцию и США.

Попытался съездить Дудаев и в Боснию прямо посреди гражданской войны, но дальше аэропорта Сараева уйти ему не дали французские миротворцы, арестовав самолет лидера самопровозглашенной республики. К слову, отпустили лидера сепаратистов только после звонка Ельцина в структуры ООН.

К 1993 году внутренняя ситуация в Чечне начала обострятся, попытка введения новой конституции с переходом к президентской республике встретила сопротивление оппозиции. Бессрочный митинг протеста в Грозном вынудил парламент пойти на назначение референдума о доверии к президенту. В ответ Дудаев ввел прямое президентское управление в республике, распустив кабмин и законодательный орган, что сделало власть чеченского генерала абсолютной.

close 100% Непризнанное государственное образование Чеченская Республика Ичкерия появилась после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение российского законодательства, с 1993 года эта территория считалась Чеченской Республикой в составе РФ. Илья Питалев/РИА «Новости»

Первая чеченская кампания

Получив фактическую роль вождя, генерал не смог решить всех проблем республики. Последовавшие за этим попытки силового подавления оппозиции, в том числе расстрелы митинга в Грозном, спровоцировали внутренний вооруженный конфликт. К этому стоит прибавить разлад в окружении, свободное ношение оружия на улицах республики и отсутствия перспектив в переговорах с Москвой по стабилизации отношений. Более того, в новой российской конституции Чечню никто не собирался исключать из числа регионов.

На этом фоне Общенациональный съезд дудаевцев выступил за «священную войну» с Россией, последующая за этим встреча Дудаева с военным руководством РФ не принесла никаких решений. Разговор у лидера сепаратистов был с тогдашним главой Минобороны Павлом Грачевым. Договориться два ветерана афганской кампании не смогли. По словам очевидцев переговоров, Дудаев рассчитывал на контакт с Ельциным.

За этим последовали непродолжительные попытки работы российской стороны с оппозицией в республике, образовавшей альтернативные органы власти на севере, а затем и старт контртеррористической операции. Началась первая чеченская война, один из самых кровопролитных конфликтов в истории современной России.

close 100% Площадь Минутка в Грозном, 1997 год Саид Гуциев/РИА Новости

В ходе боевых действий Дудаев исполнил свое обещание о терактах на российской территории после массового захвата заложников в Буденновске террористами под руководством Басаева в июне 1995 года. Лидер Ичкерии утверждал, что чеченцы, проживающие в России, должны стать смертниками и перевернуть страну изнутри.

«Сотни тысяч чеченцев в России должны стать сотней тысяч солдат в защиту интересов чеченской нации и объявить газават. Каждый чеченец должен быть смертником, а уязвимых мест тысячи достаточно, чтобы Россию перевернуть и на этом стереть в ядерной катастрофе», — подчеркивал Дудаев.

Смерть и домыслы

Укрепление власти чеченского сепаратиста и последующая военная кампания сделали его главной целью сначала для оппозиции, а потом для российской армии. Дудаеву удалось пережить серию покушений за время боевых действий. Однако 21 апреля 1996 года первый президент самопровозглашенной Ичкерии все же был ликвидирован.

Ракета настигла Дудаева в селе Гехи-Чу, спецслужбам удалось запеленговать сигнал его спутникового телефона. Удар по чеченскому генералу нанесли с помощью двух фронтовых бомбардировщиков Су-24. Дудаев находился на пустыре с женой, русского происхождения, помощниками и охранниками.

Смерть сепаратиста не принесла особых изменений в чеченской кампании. Через несколько месяцев Москва пошла на подписание Хасавюртовского мира, который формально превратил Чечню в независимое государство на несколько лет. Гибель Дудаева, несмотря на свидетелей в лице его жены и приближенных, впоследствии не раз ставилась под сомнение. Версии о том, что первый лидер Ичкерии жив, отчасти дестабилизировали политическую обстановку внутри получившей независимость Чечни, и в итоге привели ко второй чеченской кампании и возращению региона в состав России.