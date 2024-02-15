«Перевернуть и стереть Россию»: Дудаев — генерал, одержимый безумными идеями

Тень сталинских репрессий
Родился будущий руководитель Ичкерии в 1944 году в Чечено-Ингушской АССР. На восьмой день жизни вместе с семьей был отправлен в Павлодарскую область Казахской ССР в рамках массовой депортации чеченцев и ингушей по указу тогдашнего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина.
Вернулся на историческую родину Джохар Дудаев лишь через 13 лет. Его семья поселилась в Грозном после решения Никиты Хрущева позволить народам Чечено-Ингушской АССР снова жить на своей земле. Этот шаг первого секретаря ЦК КПСС Дудаев не забудет и спустя много лет будет всерьез обсуждать создание Хрущевского района в столице республики.
В Грозном он закончил среднюю школу, а затем уехал учиться в Северо-Осетинский педагогический институт, который бросил после первого курса. Втайне от родителей Дудаев поселился в Тамбове, где поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков.
Военное прошлое
С получением образования по специальности летчик-инженер началась карьера Дудаева в советской армии. За почти 30 лет службы он успел побывать на многих должностях, как командных, так и административных. По воспоминаниям современников, был человеком честолюбивым, жестким, прямолинейным и вспыльчивым. Будучи убежденным коммунистом, не раз отвечавшим за партийную работу в войсках, достиг серьезных успехов в военной карьере, став первым генералом из чеченцев в вооруженных силах СССР.
В 80-х Дудаев воевал в Афганистане. По некоторым данным, он отметился участием в разработке плана действий для ВВС на территории страны и личным участием в боевых вылетах на борту бомбардировщика Ту-22МЗ, в том числе при ковровых бомбардировках западных рубежей афганского государства. Сам Дудаев факт своего активного участия в афганской кампании отрицал.
Под конец карьеры он служил в эстонском Тарту в качестве командира стратегической 326-й Тернопольской тяжелой бомбардировочной дивизии 46-й воздушной армии стратегического назначения. Работа Дудаева в республике пришлась на период объявления независимости и, по словам бывших сослуживцев, радикальным образом отразилась на взглядах образцового советского военного.
В окружении чеченского генерала утверждали, что он отказался следовать приказу Кремля и вести войска на парламент Эстонии после оглашения независимости, чем завоевал популярность в республике. Кроме того, Дудаев якобы обещал не пускать советские военные самолеты на территорию страны. В итоге первая мемориальная плита в честь чеченского генерала появилась именно в Эстонии.
Захват власти
В 1990 году Дудаев уволился из армии в запас, а затем принял предложение вернутся в Чечню и возглавить Общенациональный конгресс чеченского народа. Организация состояла из разносортных политических деятелей, оппозиционного настроенных к руководству Чечено-Ингушской АССР. В конгресс, в частности, входили и будущие полевые командиры Ичкерии — Зелимхан Яндарбиев и Мовлади Удугов.
По сути, организация пыталась добиться отставки советского руководства, сделав авторитетного генерала своим лидером. На фоне августовского путча 1991 года Дудаев и его окружение воспользовались ситуацией, поддержав тогдашнего лидера РСФСР Бориса Ельцина, а власти Чечено-Ингушской АССР обвинили в предательстве и захвате власти.
Осенью 1991 года ситуация обострилась еще больше: вооруженная оппозиция во главе с некогда бравым генералом начала силой брать органы власти республики. Постепенно дудаевцы получили контроль над всем Грозным, а затем и другими частями АССР. Потом были организованы президентские выборы с победой Дудаева и произошло провозглашение независимости Чеченской Республики (Нохчи-чо) от РСФСР и всего Советского Союза, что в итоге не признало ни одно мировое государство. Ичкерия получила признание лишь со стороны афганских талибов (организация запрещена в России), но уже после смерти Дудаева.
Свою президентскую кампанию и дальнейшую политику Дудаев построил на двух принципах. Во-первых, он считал, что нужно достичь независимости от России любыми средствами, в том числе угрозой терактов при попытке восстановления контроля Москвы над республикой. Во-вторых, он хотел, чтобы Чечня играла ключевую роль в регионе, в том числе у него были планы по созданию некоего «Содружества государств и народов Великого Кавказа».
Руководство РСФСР попыталось помешать установлению власти Дудаева, объявив о введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, но режим так и не был приведен в действие. Президент СССР Михаил Горбачев поддерживать ограничения отказался. В итоге Дудаев использовал шаг Москвы как предлог для ввода военного положения и установления полного контроля над республикой.
Сепаратизм по-чеченски
С распадом СССР Чечено-Ингушетия окончательно вышла из-под контроля Москвы. Как вспоминал Борис Ельцин, изначально Дудаев производил впечатление образованного человека, настоящего армейского генерала и видного советского военачальника.
Установление власти Дудаева проходило на волне его высокой популярности среди населения, которая впоследствии начала неуклонно падать под натиском экономических проблем республики. В некоторых частях Чечни безработица составляла почти 80%. Попытки наладить сотрудничество с внешними игроками не приносили серьезных дивидендов, хотя лидер самопровозглашенной республики успел совершить ряд зарубежных визитов, в частности в Саудовскую Аравию, Кувейт, Турцию и США.
Попытался съездить Дудаев и в Боснию прямо посреди гражданской войны, но дальше аэропорта Сараева уйти ему не дали французские миротворцы, арестовав самолет лидера самопровозглашенной республики. К слову, отпустили лидера сепаратистов только после звонка Ельцина в структуры ООН.
К 1993 году внутренняя ситуация в Чечне начала обострятся, попытка введения новой конституции с переходом к президентской республике встретила сопротивление оппозиции. Бессрочный митинг протеста в Грозном вынудил парламент пойти на назначение референдума о доверии к президенту. В ответ Дудаев ввел прямое президентское управление в республике, распустив кабмин и законодательный орган, что сделало власть чеченского генерала абсолютной.
Непризнанное государственное образование Чеченская Республика Ичкерия появилась после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение российского законодательства, с 1993 года эта территория считалась Чеченской Республикой в составе РФ.Илья Питалев/РИА «Новости»
Первая чеченская кампания
Получив фактическую роль вождя, генерал не смог решить всех проблем республики. Последовавшие за этим попытки силового подавления оппозиции, в том числе расстрелы митинга в Грозном, спровоцировали внутренний вооруженный конфликт. К этому стоит прибавить разлад в окружении, свободное ношение оружия на улицах республики и отсутствия перспектив в переговорах с Москвой по стабилизации отношений. Более того, в новой российской конституции Чечню никто не собирался исключать из числа регионов.
На этом фоне Общенациональный съезд дудаевцев выступил за «священную войну» с Россией, последующая за этим встреча Дудаева с военным руководством РФ не принесла никаких решений. Разговор у лидера сепаратистов был с тогдашним главой Минобороны Павлом Грачевым. Договориться два ветерана афганской кампании не смогли. По словам очевидцев переговоров, Дудаев рассчитывал на контакт с Ельциным.
За этим последовали непродолжительные попытки работы российской стороны с оппозицией в республике, образовавшей альтернативные органы власти на севере, а затем и старт контртеррористической операции. Началась первая чеченская война, один из самых кровопролитных конфликтов в истории современной России.
Площадь Минутка в Грозном, 1997 годСаид Гуциев/РИА Новости
В ходе боевых действий Дудаев исполнил свое обещание о терактах на российской территории после массового захвата заложников в Буденновске террористами под руководством Басаева в июне 1995 года. Лидер Ичкерии утверждал, что чеченцы, проживающие в России, должны стать смертниками и перевернуть страну изнутри.
«Сотни тысяч чеченцев в России должны стать сотней тысяч солдат в защиту интересов чеченской нации и объявить газават. Каждый чеченец должен быть смертником, а уязвимых мест тысячи достаточно, чтобы Россию перевернуть и на этом стереть в ядерной катастрофе», — подчеркивал Дудаев.
Смерть и домыслы
Укрепление власти чеченского сепаратиста и последующая военная кампания сделали его главной целью сначала для оппозиции, а потом для российской армии. Дудаеву удалось пережить серию покушений за время боевых действий. Однако 21 апреля 1996 года первый президент самопровозглашенной Ичкерии все же был ликвидирован.
Ракета настигла Дудаева в селе Гехи-Чу, спецслужбам удалось запеленговать сигнал его спутникового телефона. Удар по чеченскому генералу нанесли с помощью двух фронтовых бомбардировщиков Су-24. Дудаев находился на пустыре с женой, русского происхождения, помощниками и охранниками.
Смерть сепаратиста не принесла особых изменений в чеченской кампании. Через несколько месяцев Москва пошла на подписание Хасавюртовского мира, который формально превратил Чечню в независимое государство на несколько лет. Гибель Дудаева, несмотря на свидетелей в лице его жены и приближенных, впоследствии не раз ставилась под сомнение. Версии о том, что первый лидер Ичкерии жив, отчасти дестабилизировали политическую обстановку внутри получившей независимость Чечни, и в итоге привели ко второй чеченской кампании и возращению региона в состав России.