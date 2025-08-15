Против «Брата» и «Бригады»: в Госдуме назвали новый закон о фильмах первым шагом к очищению кино

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что закон о традиционных ценностях в кино позволит переосмыслить отношение к криминальным фильмам и сериалам, в числе которых «Брат», «Бригада». По его мнению, это «начало процесса очищения» кино в России. Депутат Елена Драпеко уже предложила проверить отечественные фильмы 80-х и 90-х на соответствие традиционным ценностям, а «Мосфильм» направил в Минпросвещения список из 100 кинокартин, рекомендованных для изучения в школе.

Закон о традиционных ценностях в кино позволит пересмотреть отношение к таким криминальным картинам, как «Брат» и «Бригада», считает народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Это дело будущего. А пересматривать [отношение] надо серьезно <…> Это начало процесса очищения нашего кино, чем мы будем заниматься обязательно», — заявил он в беседе с ТАСС.

По мнению депутата, сейчас у министерства культуры недостаточно полномочий. Но уже «сделан первый шаг к тому, чтобы задумались и подумали о смыслах тех фильмов, которые объявлены как классика и которые больше являются пропагандой АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), подчеркнул Бурляев.

«От фильма «Брат», «Брат-2» и дальше — «Бригада», вся эта братва <...> Так что идет этот процесс, и нужно с этим разбираться», — добавил депутат.

22 июля Госдума приняла закон, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения для фильмов, содержащих материалы, дискредитирующие или отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Впоследствии его одобрил Совет Федерации и подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Одобрен закон о дискредитации традиционных ценностей. Какие фильмы будут блокировать? Совет Федерации одобрил закон, позволяющий блокировать фильмы, которые, по оценке Минкультуры... 25 июля 22:02

«Наснимали разного»

Накануне первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко предложила проверить отечественные фильмы 80-х и 90-х на соответствие традиционным ценностям. Она допустила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут попасть под запрет.

«Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», — сказала она изданию «Абзац».

Позже парламентарий дала уточняющий комментарий. Драпеко объяснила, что имела в виду возрастное цензурирование, поскольку некоторые фильмы Балабанова не рекомендуется показывать детям.

«Речь шла только о фильме «Груз 200». Я сказала, что не рекомендовала бы показывать его детям и подросткам», — объяснила она в беседе с 360.ru.

Драпеко отметила, что рассуждала на эту тему в ходе обсуждения списка фильмов для демонстрации школьникам на уроках кино. Речь идет о перечне фильмов по истории советского кино, который составил «Мосфильм».

«Соблазны необходимы»: в Госдуме отказались запрещать «греховные фильмы» Запрет «греховных фильмов» с демонстрацией соблазнов не позволит обществу узнать, как нужно... 20 июня 10:17

Депутат подчеркнула, что полностью запрещать ничего не нужно — необходимо внимательно оценить возрастные категории и пересмотреть все рекомендованные для показа учащимся фильмы. Ограждать детей от некачественного кино должны родители, а не депутаты или учителя, резюмировала Драпеко.

«Должно пройти время»

Тем временем «Мосфильм» направил в министерство просвещения список фильмов, которые рекомендованы для изучения в школе. В перечень вошло 100 кинокартин, снятых до 1991 года.

«Почему? Потому что должно пройти время. С 1991 года есть, безусловно, достойные картины, но все-таки, на наш взгляд, рано их включать в школьный список», — объяснил «Известиям» генеральный директор «Мосфильма», режиссер и продюсер Карен Шахназаров.

Кроме того, с фильмами, снятыми после 1991 года, в отличие от советских картин, часто возникает «путаница» с авторскими правами, отметил он. Также Шахназаров уточнил, что по-настоящему российское кино началось, фактически, после 2000-х.

Взрослым назвали способ помочь детям в восприятии советских фильмов Чтобы приучить детей к восприятию советских художественных и мультипликационных фильмов, нужна особая... 07 января 17:03

В «Мосфильме» считают, что демонстрация фильмов должна быть обязательной в школьной программе. Коллективный просмотр и обсуждение кинопроизведений предлагается проводить в рамках самостоятельного предмета — «История отечественного кинематографа».

«Изучить после 4-го класса 100 картин — это от силы два часа в месяц, может, чуть больше. Это очень важно, потому что кино будет воспитывать и художественный вкус, и, кстати, патриотизм», — добавил Шахназаров.

Перечень кинокартин был составлен в рамках поручения президента, которое должно было быть выполнено до 30 августа.