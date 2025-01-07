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Взрослым назвали способ помочь детям в восприятии советских фильмов

Эксперт Алмазова: приучать детей к советскому кино можно с мультфильма о львенке и черепахе
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«Союзмультфильм»

Чтобы приучить детей к восприятию советских художественных и мультипликационных фильмов, нужна особая педагогическая работа, рассказала директор института детства Московского педагогического государственного университета (МПГУ), доктор педагогических наук Анна Алмазова. Ее цитирует ТАСС.

По словам Алмазовой, эти картины положительно влияют на художественно-эстетическое, нравственное, моральное развитие детей, их эмоционально-регуляторную и когнитивную сферу, однако современные дети, привыкшие к стилю экшн, могут быть не готовы к их восприятию.

«В силу того, что в них отсутствует этот рекламный, автоматически привлекающий внимание аспект, их просмотр — это не развлечение, а духовная работа, сродни чтению или слушанию книг», — объяснила эксперт.

Для приобщения детей к подобной культурной практике можно начинать с простых, но эмоционально увлекательных мультфильмов, непроизвольно удерживающих внимание ребенка, например, «Как львенок и черепаха пели песню». С ребенком, продолжила она, нужно обсуждать увиденное и не осуждать их за недостаточную погруженность в сюжет.

«Разумеется, делается это понятным ребенку языком и с небольшими провокациями: «Я что-то упустила, а куда он отправился? А зачем? Так это же страшно! Зачем ему туда?!» Либо можно делать небольшие паузы и обсуждать с детьми происходящее», — говорит Алмазова.

Просмотр таких фильмов и мультфильмов, добавила эксперт, должен становиться событием или ритуалом, интересным и понятным детям, и всегда сопровождаться только положительными эмоциями.

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