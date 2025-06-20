«Соблазны необходимы»: в Госдуме отказались запрещать «греховные фильмы»

Запрет «греховных фильмов» с демонстрацией соблазнов не позволит обществу узнать, как нужно противостоять аморальному примеру. Подобные попытки оградить население от того или иного контента грозят обратным эффектом, а все, что в России недопустимо для демонстрации взрослым и детям, уже давно прописано в законодательстве, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так он прокомментировал призыв замглавы ФМБА Николая Лишина запретить фильмы, которые демонстрируют греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. Однако точно определить, какие картины относятся под эту категорию, невозможно, так как представления о грехе у всех разные, считает Вассерман.

«Насколько я знаю, в основном запретные фильмы так или иначе связаны с демонстрацией любовного поведения – от поцелуев в камеру до пребывания в одной постели. Что из этого считать грехом – понятия не имею», — пояснил он. — Понятия греха в религии вообще определено изрядной долей допуска на слабость человеческую».

Он напомнил, что в российском законодательстве уже определен контент, который запрещен к демонстрации. Если у автора инициативы есть мнение, что этих мер недостаточно, ему, по мнению Вассермана, стоит обратиться в Госдуму.

Депутат выступил категорически против того, чтобы ограждать общество от демонстрации соблазнов, отметив, что только так люди будут знать, чему нужно противостоять. В пример он привел рассказ Марка Твена о городе честных людей, которым однажды «подсунули соблазн». Как ему противостоять, люди не имели понятия – эта аналогия очень подходит к сегодняшней ситуации, считает парламентарий.

«Если данный товарищ хочет, чтобы мы оказались в таком же положении, не знали про соблазн и поэтому не могли ему противостоять, то я такое его желание разделить не могу. Если он имеет в виду что-то иное, пусть объясняет это дело законодателям», — заключил депутат.

Напомним, Лишин, выступая на ПМЭФ, также предложил ввести в РФ уголовную ответственность за «кражу традиционных ценностей» при помощи искусства и культуры. По его мнению, у людей должна быть возможность пожаловаться на конкретную ситуацию, в которой у них крадут духовно-нравственную ценность.

Ранее Вассерман назвал главную опасность раздельного образования мальчиков и девочек.