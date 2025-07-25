Одобрен закон о дискредитации традиционных ценностей. Какие фильмы будут блокировать?

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий блокировать фильмы, которые, по оценке Минкультуры, дискредитируют традиционные ценности. Такие картины не получат прокатное удостоверение, а уже выданные документы могут быть отозваны в одностороннем порядке. Новые нормы распространятся также на онлайн-кинотеатры и вступят в силу с 1 марта 2026 года. В Госдуме уточняли, что решения будут приниматься в индивидуальном порядке, однако некоторые эксперты опасаются, что под закон могут попасть практически любые популярные фильмы.

Совфед одобрил закон, позволяющий блокировать фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности. В документе указывается, что наличие в фильме материалов, которые отрицают традиционные ценности, является условием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Кроме того, Минкультуры получит возможность в одностороннем порядке вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения — сейчас это можно сделать только по обращению правообладателя.

Показ фильма без учета изменений ведомства в прокатном удостоверении будет приравниваться к показу без него.

Согласно закону министерство культуры теперь сможет выдавать заключения о том, есть ли в фильмах материалы, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание.

Также требование не допускать показа и распространения таких фильмов будет распространяться на ресурсы и соцсети, где размещается аудиовизуальный контент, которые ежедневно посещают более 100 тыс. пользователей, и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.

С момента получения предупреждения от Роскомнадзора, владельцы сайтов будут обязаны в течение суток прекратить показ фильмов. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.

«Ошибки могут быть»

Ранее Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях. Его подготовила группа депутатов и членов Совфеда, в которую вошли глава комитета по информполитике Сергей Боярский, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, Дмитрий Певцов, и глава комитета по госстроительству Андрей Клишас.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский в беседе с

«Комсомольской правдой» рассказал, что под блокировку попадут фильмы, которые «культивируют эгоизм, вседозволенность, безнравственность» а также отрицают ценности «крепкой семьи, брака, многодетности» и отрицают позитивный вклад России в мировую историю и культуру.

«Хорошее кино не пострадает, а плохого у нас и так достаточно», — сказал Боярский.

В свою очередь член думского комитета по информационной политике Антон Немкин рассказал изданию «Абзац», что сюжеты из классических фильмов вроде «Ирония судьбы» или «Иван Васильевич меняет профессию», где персонажи уходят из семьи не должны подпадать под запрет.

«Такие эпизоды подпадать под действие закона не будут. Если встретится кто-то из безумных исполнителей, то на это есть судебные системы защиты. Кто-то будет субъективно оценивать, подпадает ли конкретный эпизод под признаки, которые указаны в этом законе, ошибки могут быть. Но есть достаточное количество процедур, которые позволят эти ошибки исправить», – сказал депутат.

Несмотря на это первый замглавы комитета по информполитике Антон Ткачев заявлял RTVI, что его партия «Новые люди» будет голосовать против законопроекта.

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«Боюсь, что под этот закон попадает вся советская классика, которую мы с вами так любим», — сказал Ткачев.

В качестве примера он привел сюжеты «Иронии судьбы», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи», и «Здравствуйте, я ваша тетя!» которые можно в рамках этого закона трактовать как фильмы, отрицающие традиционные ценности.

«Мы сейчас с вами рискуем по жестокости превзойти даже советских цензоров. В современной России тоже много таких фильмов. «Левиафан», «Дурак», та же «Матильда». Любой из этих фильмов можно запретить. Но что тогда останется?» — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что Медиа-коммуникационный союз просил депутатов доработать законопроект, так как его положения ставят под угрозу работу участников рынка, в особенности онлайн-кинотеатров, таких как «Кинопоиск», Okko, «Иви» и других.

В союзе опасаются, что принятие закона приведет к тому, что аудитория перейдет на пиратские ресурсы, где будут доступны заблокированные и не подвергнутые цензуре фильмы.