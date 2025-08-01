Оскорбил Пахмутову, разорвал связь с Россией: за что Макаревича хотят лишить гражданства

Общественник Виталий Бородин призвал лишить музыканта Андрея Макаревича* российского гражданства и запретить ему въезд в РФ на 50 лет из-за критики творчества композитора Александры Пахмутовой. Музыкант Юрий Антонов осудил лидера группы «Машина времени», похвалив творчество композитора и назвав ее выдающимся человеком. Певец Юлиан считает, что Пахмутова вызывает у Макаревича агрессию, так как она связана с РФ.

Глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить российского паспорта лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) после того, как музыкант назвал новые композиции народной артистки СССР Александры Пахмутовой ужасными. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале общественника.

«Опять мы видим, агенты влияния, агенты западных спецслужб, которые работают по западным методичкам, дискредитируют нашу страну. Андрей Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову. <...> Нужно как минимум лишить российского гражданства. И как минимум закрыть въезд лет на 50. Я считаю, что это предатели родины, агенты влияния, которые выполняют западную повестку. Почему мы с ними церемонимся — я не понимаю», — сказал Бородин.

Макаревич о Пахмутовой

В интервью проекту «И грянул Грэм» на YouTube Макаревич заявил, что ему не нравятся некоторые композиции Пахмутовой. Во время беседы они обсуждали попытки власти запретить творчество некоторых музыкантов. По словам Макаревича, иногда для выступлений на определенных площадках им предлагали идти на компромисс. Однако у него не было цели выступить на стадионе, а была цель делать что-то хорошее.

«Пойти на стадион исполнять песни Пахмутовой — эта возможность была у всех, но желания ни малейшего. На мой взгляд, [Пахмутова] не очень [хороший композитор]. Она написала несколько, безусловно, красивых песен. «Опустела без тебя земля», например. Но, когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное — для ансамбля Стаса Намина, нам она предлагала какие-то такие для групп песни, это было ужасно», — сказал Макаревич.

По словам музыканта, группе было неудобно отказывать Пахмутовой. Они ей говорили, что попробуют и порепетируют. Макаревич считает, что Пахмутова сама понимает, что «не получается».

Реакция музыкантов

Народный артист РСФСР Юрий Антонов сказал «Абзацу», что хорошо относится к творчеству Пахмутовой.

«Я не общался с Андреем Макаревичем много лет. Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие — это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее!» — сказал музыкант.

Певец Юлиан в беседе с aif.ru предположил, что Пахмутова вызывает у Макаревича агрессию:

«Какой-то бред, честно говоря. То, что сейчас происходит с его высказываниями, это все, я думаю, идет от того, что он разорвал связи с Россией. Все, что связано с нашей страной, считаю, что у него вызывает какую-то агрессию, в том числе и Пахмутова».

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал NEWS.ru, что Макаревич завидует Пахмутовой:

«Здесь все понятно — Макаревич сейчас вне информационной повестки. Он уже как музыкант особо никого не интересует, то есть его поклонников интересует творчество, созданное им еще до 2000-х годов. А сейчас он уже показал себя настоящим предателем, исходит желчью и брызжет ядом. Сидит там, а здесь происходит жизнь. Та же Александра Пахмутова создает песни, она здесь глубокоуважаемый человек, а Макаревич никому не нужен, поэтому это зависть».

За что критикуют Макаревича

Андрей Макаревич родился в Москве. Он с детства увлекался музыкой, а затем создал группу. Формально он был комсомольцем, однако к политической системе СССР музыкант относился негативно. В текстах его песен, например в «Марионетках» и «Повороте», видели политический подтекст. При этом Макаревич отрицает это, отметив, что песни не всегда в целом отражают мировоззрение автора.

Во время августовского путча «Машина времени» выступала на баррикадах перед защитниками российского Белого дома, за что им дали медали «Защитнику свободной России». В начале нулевых Макаревич позитивно высказывался в отношении президента РФ Владимира Путина, отмечая, что не видит альтернативы действующей власти. Музыкант даже сидел рядом с российским лидером на концерте Пола Маккартни в Москве. Макаревич открыто заявил, что голосовал за Дмитрия Медведева в 2008 году.

После 2011 года настроение музыканта поменялось: он начал критиковать власть. В 2012 году Путин исключил Макаревича из Совета по культуре и искусству. В 2014 году лидер «Машины времени» выступил против возможного ввода войск ВС РФ на Украину. Он также выступил в украинском городе Святогорске перед детьми-беженцами из ДНР и ЛНР, за что его раскритиковали. После этого концерты группы стали отменяться.

В 2022 году Макаревич осудил СВО и с беременной женой переехал в Израиль. По словам адвоката Александра Передрука, музыкант стал первым признанным иноагентом. После переезда он начал жестко высказываться в адрес коллег. Макаревич также заявил, что Россия потеряла лучших артистов — его, Аллу Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Чулпан Хаматову и Земфиру (признана в РФ иностранным агентом). Также он негативно высказался в адрес музыкантов-патриотов, заявив, что не общается с ними.

При этом Макаревич открыто не осуждает конфликт Израиля и Палестины. ЦАХАЛ изъяла пикап его жены для военных нужд, однако Макаревич объявил о своей гордости по этому поводу.

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Александра Пахмутова — советский и российский композитор. Многие песни она писала в соавторстве со своим супругом Николаем Добронравовым. У нее множество различных наград. Пахмутову признали народным артистом СССР, почетным профессором МГУ. У нее есть орден Святого апостола Андрея Первозванного, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов. Она также почетная гражданка сразу нескольких российских городов.