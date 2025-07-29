Грозит шесть лет тюрьмы: Максакову объявили в международный розыск

Мария Максакова-Игенбергс* объявлена в международный уголовный розыск. В Россию оперную певицу, почти десять лет назад уехавшую за границу, обвиняют в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ей грозит до шести лет тюремного заключения.

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный уголовный розыск по делам о призывах к деятельности против РФ и об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

«Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», — говорится в материалах дела, оглашенных в суде.

Максакова-Игенбергс обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). О возбуждении уголовного дела против нее стало известно 6 сентября 2024 года.

Суд рассматривает дело в заочном режиме, так как певица проживает за границей.

Дело за интервью на YouTube

В декабре 2024 года Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы. Ей грозит до шести лет лишения свободы . Дело по ст. 280.4 было возбуждено из-за размещенного на YouTube интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором Максакова, по данным следствия, дискредитировала специальную военную операцию и призывала спонсировать Вооруженные силы Украины.

В мае 2023 года Минюст РФ внес певицу в список иноагентов. В ноябре того же года она дважды была оштрафована на 30 тыс. и 40 тыс. рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. В августе 2024-го ее оштрафовали в третий раз — на 50 тыс. рублей. Такая же сумма штрафа была ей предъявлена в четвертый раз в июне 2025-го.

Кроме того, в конце мая этого года мировой суд в Москве взыскал с Максаковой задолженность по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы. А в июне стало известно, что она должна ФНС еще почти 614 тысяч 963 рубля.

Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову. В России ей грозит срок за призыв помогать ВСУ Суд заочно арестовал оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову по обвинению... 11 декабря 16:40

Кто такая Максакова

Мария Максакова окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Выступала в «Новой опере» и «Геликон-опере» в Москве, солировала в оперной труппе Мариинского театра в Санкт-Петербурге и опере Большого театра.

В 2011 году Максакова баллотировалась в Госдуму от «Единой России», называя партию «единственной реальной политической силой в обществе», а президента Владимира Путина – «общенациональным лидером». В 2014 году поддержала вхождение Крыма в состав России.