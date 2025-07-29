Грозит шесть лет тюрьмы: Максакову объявили в международный розыск

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный уголовный розыск по делам о призывах к деятельности против РФ и об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
«Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», — говорится в материалах дела, оглашенных в суде.
Максакова-Игенбергс обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). О возбуждении уголовного дела против нее стало известно 6 сентября 2024 года.
Суд рассматривает дело в заочном режиме, так как певица проживает за границей.
Дело за интервью на YouTube
В декабре 2024 года Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Дело по ст. 280.4 было возбуждено из-за размещенного на YouTube интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором Максакова, по данным следствия, дискредитировала специальную военную операцию и призывала спонсировать Вооруженные силы Украины.
В мае 2023 года Минюст РФ внес певицу в список иноагентов. В ноябре того же года она дважды была оштрафована на 30 тыс. и 40 тыс. рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. В августе 2024-го ее оштрафовали в третий раз — на 50 тыс. рублей. Такая же сумма штрафа была ей предъявлена в четвертый раз в июне 2025-го.
Кроме того, в конце мая этого года мировой суд в Москве взыскал с Максаковой задолженность по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы. А в июне стало известно, что она должна ФНС еще почти 614 тысяч 963 рубля.
Кто такая Максакова
Мария Максакова окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Выступала в «Новой опере» и «Геликон-опере» в Москве, солировала в оперной труппе Мариинского театра в Санкт-Петербурге и опере Большого театра.
В 2011 году Максакова баллотировалась в Госдуму от «Единой России», называя партию «единственной реальной политической силой в обществе», а президента Владимира Путина – «общенациональным лидером». В 2014 году поддержала вхождение Крыма в состав России.
В марте 2015 года Максакова вышла замуж за депутата Госдумы от КПРФ, члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Дениса Вороненкова. В феврале 2017 года было вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) — незадолго до этого он вместе с супругой уехал жить на Украину. А в марте был застрелен в центре Киева. Максаковой украинскими властями была предоставлена государственная охрана.