Умер режиссер Кара. Почему его фильм не сняли в космосе, а «Мастер и Маргарита» были прокляты

На 71-м году жизни скончался Юрий Кара — режиссер многострадальной экранизации «Мастера и Маргариты» 1994 года и драмы «Завтра была война», а также человек, который собирался снять фильм в космосе задолго до «Вызова». «Газета.Ru» — о жизни и карьере постановщика.

Причина смерти и дата похорон

Заслуженный деятель искусств России Юрий Кара умер в возрасте 70 лет. По информации Telegram-канала Shot, режиссер скончался в Ялте 16 июля — у артиста случился инфаркт, его госпитализировали в реанимацию, но спасти не смогли. Источник уточняет, что сейчас тело Кары готовят к транспортировке в Москву. Дата и место прощания пока не называются.

В последние годы постановщик перенес несколько инфарктов. Один из них случился в феврале этого года. Тогда он назвал произошедшее «профессиональной болезнью».

Биография Юрия Кары

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне — Донецк) и поначалу даже не помышлял о карьере в сфере искусств — как признавался сам режиссер, в пятом классе он добрался до «Анны Карениной», произведение ему не понравилось, и было принято решение «сосредоточиться на физике с математикой». Успехи в технических науках не заставили себя ждать: уже к выпускным классам Кара победил во многих региональных олимпиадах и легко поступил в Московский институт стали и сплавов.

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«Там, в Москве, на меня и обрушилась вся эта культурная программа: концерты, галереи, театры. Меня очень все это увлекло, — говорил режиссер в интервью 59.ru. — Но по советским законам после института я должен был три года отработать по распределению, поэтому вернулся в родной Донецк и в научно-исследовательском институте написал кандидатскую диссертацию».

В 1982 году Кара, следуя новой мечте, поступил во ВГИК, где его однокурсником стал будущий автор «Каменской» Юрий Мороз, — режиссер, который спустя много лет по жуткому стечению обстоятельств уйдет из жизни всего на несколько дней раньше товарища.

Какие фильмы снял Юрий Кара

«Завтра была война»

close Юрий Кара на съемках фильма «Завтра была война», 1987 год kino-teatr.ru

Первую известность Каре принесла его дипломная работа — это был фильм «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева, роли в которой исполнили Сергей Никоненко, Нина Русланова и Вера Алентова. Сразу за ним последовали ленты «Воры в законе» (первый игровой проект СССР, в котором настолько подробно рассказывалось о мире ОПГ) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», резонансная драма о советском вожде и страшных 1930-х годах.

Комедия, в которой актер должен был полететь в космос

Не сложилось у Кары и с другим амбициозным проектом — его собственным «Вызовом». Речь о комедии «Приз — полет в космос», про который подробно рассказывал в одном из своих роликов блогер BadComedian. Фильм во многом затевался ради беспрецедентной на тот момент идеи — собственно, отправить актера в космос. Стать первопроходцем должен был Владимир Стеклов, он даже прошел полноценную подготовку, но полет так и не состоялся.

«Стеклов год проходил подготовку, которая стоила немало денег. Ему уже сделали индивидуальное полетное кресло за полтора миллиона: у всех тело разное, а перегрузки настолько большие, что можно кости переломать, поэтому космонавты летят в анатомических креслах. Но так получилось, что группа продюсеров не смогла поделить лавры», — рассказывал Кара.

Лента, правда, впоследствии все же вышла — но уже с другим названием («Воры и проститутки. Приз — полет в космос»), другим человеком в режиссерском кресле, Ксенией Собчак в одной из главных ролей и без реальных космических съемок.

close Режиссер Юрий Кара (в центре) на съемках фильма «Настоящие мужчины», 2001 год Сергей Микляев/ТАСС

Нулевые оказались самым плодотворным десятилетием в карьере Кары. В эти годы он выпустил шесть проектов: боевик «Я — кукла» с Александром Домогаровым; сериал «Звезда эпохи», отсылающий к биографии актрисы Валентины Серовой; космический байопик «Королев», детектив «Репортеры» с музыкой Игоря Талькова, мюзикл «Интересные мужчины», а также вольную интерпретацию Шекспира «Гамлет. XXI век».

В последние годы Кара снимал мало, однако полностью из профессии уходить не планировал. Как пишет Mash, незадолго до смерти постановщик собирался заняться картиной «Бриг «Меркурий», которая должна была рассказать о подвиге русского корабля в войне с Османской империей.

Был ли запрещен фильм «Мастер и Маргарита» 1994 года

В 90-е Кара снимал ряд эпизодов «Ералаша» и занимался экранизацией Булгакова — как и многие другие фильмы по произведениям великого писателя, его «Мастер и Маргарита» стали жертвой загадочного рока. Согласно легенде, во время съемок на Патриарших прудах к съемочной группе подошел странный человек, который сказал: «Ничего у вас не получится». И оказался не то чтобы неправ: картина с суперзвездами отечественного кино (Анастасия Вертинская в роли Маргариты, Валентин Гафт в роли Воланда, Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата) все же добралась до проката, но спустя без малого 20 лет. Все это время режиссер занимался спорами с наследниками Булгакова (из-за авторских прав) и продюсерами (о хронометраже).

Личная жизнь

Юрий Кара был женат на женщине по имени Ирина — она тоже родом из Донецка. В брак супруги вступили еще в момент, когда режиссер делал первые шаги в кино. Ирина исполняла небольшие роли в проектах своего мужа — в частности, сыграла в «Мастере и Маргарите». Пара воспитывала дочь Юлию.

close Режиссер Юрий Кара (справа) с супругой и дочкой на красной дорожке в рамках 64-го Каннского кинофестиваля, 2011 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Политические взгляды Юрия Кары

Юрий Кара всегда поддерживал решения российского правительства в области международной политики. После вхождения Крыма в состав России он предлагал — на фоне введенных США санкций — полностью запретить показ американских фильмов в стране. Также Кара выступал в поддержку специальной военной операции на Украине. За это ему был запрещен въезд в Латвию.