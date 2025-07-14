«Рваный линолеум на полу «Мосфильма», собаки бегали». Как Юрий Мороз пережил кризисы 90-х

Режиссер, актер, продюсер Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни. Он известен как автор знаковых для российского телевидения сериалов — «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река» — и создатель Ассоциации молодых кинематографистов, основанной в кризисные 90-е. «Газета.Ru» — о необычном карьерном пути Юрия Мороза.

Минувшей ночью в возрасте 68 лет ушел из жизни российский режиссер, продюсер, актер Юрий Мороз. Согласно СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы, который диагностировали у него в 2023 году.

«Юрий Мороз — прекрасный и замечательный старший товарищ, коллега, замечательный выпускник школы МХАТ. Он был замечательным человеком, мы с ним общались вне театра, вне кино. Очень грустно осознавать, особенно когда уходят близкие люди, а Юра был мне близким человеком», — так прокомментировал кончину режиссера ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с RT.

Из ПТУ в Донецке в Школу-студию МХАТ

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодоне. Его отец был электриком на шахте, мать — хирургом.

По окончании школы Мороз в течение года учился в ПТУ в Донецке, но в 1975-м резко изменил свою жизнь — он отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ, где осваивал актерское мастерство. После выпуска служил в «Ленкоме», где проработал до 1987 года.

Ведущим актером «Ленкома» Юрий Мороз не стал — он дублировал роли Александра Абдулова на гастролях, много играл в детских спектаклях. В кино он дебютировал в картине Сергея Герасимова «Юность Петра» и ее продолжении — «В начале славных дел». Потом были роли в экранизации оперетты «Принцесса цирка», острой драме Динары Асановой «Пацаны», детективе «Тайна «Черных дроздов», всеми любимом детском фильме «Мэри Поппинс, до свидания!».

В режиссуру Юрия Мороза привела встреча с молодыми постановщиками, студентами курса Марлена Хуциева во ВГИКе. «А студенческая работа — это когда все делают все. Ты в костюме хватаешь кабель и тащишь куда-то. Азарт, увлеченность профессией так заразительны. После съемок шли в общежитие с парой бутылок портвешка, придумывали-придумывали до утра следующую сцену. Они все были талантливы. И я решил поступать к Хуциеву», — рассказывал Юрий Мороз в интервью журналу «Сеанс».

К Хуциеву набора не было, зато курс в свою мастерскую набирал Сергей Герасимов. И Мороз поступил к нему.

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютом стала картина по одноименной повести Кира Булычева «Подземелье ведьм» с Сергеем Жигуновым, Николаем Караченцовым, Дмитрием Певцовым и Мариной Левтовой. Картина частично снималась в Чехословакии и вышла на советские экраны в 1990 году.

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Жена Виктория и дочь Дарья в фильмах и сериалах Юрия Мороза

Работать в кино Юрий Мороз начинал в самое сложное время для советского, а потом и российского кинематографа. «Как раз произошел очередной адский кризис, когда кино вдруг исчезло. Было ощущение, что все мы ежиками бродим в густом тумане. Проявляются вдруг фигуры: «Ой, привет! Слушай, а ты где? …» — и человек опять исчез», — рассказывал Юрий Мороз.

Тогда, в 1993 году, он с вместе с коллегами основал Ассоциацию молодых кинематографистов.

Позже он вспоминал, как трудно давались первые сериалы — в частности, знаменитая «Каменская» по детективным романам Александры Марининой. Сериал выходил с 1999-го по 2011 год.

«Изначально и бюджет был приличный. Потом случился кризис, нас собрали: «Значит так: или минус 50% бюджета, и вы снимаете, или закрываем картину». Мы согласились. Но это был тяжелейший опыт. Наступили другие времена. Я шел по третьему этажу «Мосфильма», как сейчас помню, там был еще рваный линолеум на полу, собаки бегали…» — говорил режиссер.

Мороза «хватило» только на первые три сезона «Каменской». Дальше был мини-сериал «Женщины в игре без правил», один из любимых проектов Мороза, который так и не увидела широкая публика, после он снял сериал с Алексеем Серебряковым в главной роли «Дети Ванюхина». Потом был фильм «Точка» о трех девушках — проститутках Нине, Ане и Кире, живущих в бытовке возле вокзала. Роль Нины исполнила дочь режиссера Дарья Мороз, Киру воплотила на экране его жена, актриса Виктория Исакова.

Юрий Мороз не раз снимал и старшую дочь, и жену. Дарья Мороз родилась в браке режиссера с актрисой Мариной Левтовой, трагически погибшей в 2000 году после аварии на снегоходе. Помимо «Точки», она сыграла у отца в «Апостоле», фильме «Пелагия и белый бульдог», сериале «Инквизитор», исполнила небольшую роль в шоу «Угрюм-река», блеснула в роли Лены в третьем сезоне «Содержанок», в которых Юрий Мороз выступил в качестве режиссера.

Виктория Исакова сыграла Катерину Ивановну в «Братьях Карамазовых», снялась в «Пелагии и белом бульдоге», «Инквизиторе», сериале «Операция «Сатана». Последними совместными проектами режиссера и его жены стали сериал «Я не могу без тебя» и фильм «Лунатики».

Как признавался Юрий Мороз, на съемочной площадке он не воспринимал жену и дочь как членов семьи.

«В работе на площадке это отношения режиссера и актрисы, а не отца с дочерью или мужа с женой. Это абсолютно разные вещи. Я никогда это не путал для себя. Это изначально — и для Вики, и для Даши — были очень понятные вещи. Это профессиональный разговор на рабочей площадке», — объяснял он в интервью «Газете.Ru».

Дочь Варвара, родившаяся у Юрия Мороза в браке с Викторией Исаковой в 2015 году, в кино не снимается. Долгое время родители вообще не показывали ее публике. За 12 лет до рождения Варвары они потеряли трехмесячную дочь, скончавшуюся от редкого генетического заболевания.

Только в 2022 году режиссер решился на разговор об этой потере. В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» он сказал, что психотерапия помогла лишь временно. «Все равно ты потом остаешься один на один со своей проблемой. И Вика, я помню, говорила мне: «Я не знаю, как я в этой ситуации выжила». Это удар, после которого устоять на ногах очень сложно. Сердцем я это не приму никогда: ни уход Марины, ни смерть Маруси», — признался тогда Юрий Мороз.