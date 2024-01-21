Смерти, запреты и отмены: проклятье «Мастера и Маргариты» в кино 25 января в прокат выходит «Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь

25 января в прокат выходит новая экранизация «Мастера и Маргариты». В кинематографической среде роман часто называют «нехорошей книгой» и браться за него опасаются: считается, что мистическое произведение Михаила Булгакова противится любому воплощению на экране. В преддверии одной из самых громких кинопремьер года «Газета.Ru» вспоминает, какие неудачи преследовали режиссеров предыдущих экранизаций и что стало с самими фильмами.

Снят с показа: «Мастер и Маргарита» (1972 год, Италия-Югославия)

close 100% Кадр из фильма Александра Петровича «Мастер и Маргарита» (1972) Euro International Film

Великий роман был впервые экранизирован в 1971 году в ФРГ. Спустя год свет увидела вторая киноадаптация произведения, ее снял югославский режиссер Александр Петрович. Изначально он планировал создать картину в Югославии при финансировании французских продюсеров, но сложившийся в местной киноиндустрии кризис не позволил даже начать съемки. В результате вместо французов продюсерами выступили итальянцы, а сам фильм вышел в двух версиях — на итальянском и сербско-хорватском языках.

Проблемы были и с актерским составом: Джан Мария Волонте, приглашенный на роль Мастера, отказался от съемок по политическим мотивам, а Роми Шнайдер, которая по задумке Петровича должна была сыграть Маргариту, заменила американская актриса Мимзи Фармер.

Но это были только «цветочки»: после двух дней показа в Белграде киностудия «Дунай фильм», выступившая сопродюсером картины, приняла решение снять фильм с проката по «политическим причинам» — произведение сочли сильно антикоммунистическим. На несколько лет имя Петровича исчезло отовсюду — режиссеру больше не предлагали съемки, а его фильмы перестали показывать. В 1976 Петрович был вынужден покинуть свою страну и переехать в ФРГ.

Более 15 лет на полке: «Мастер и Маргарита» (1994 год, Россия)

close 100% Валентин Гафт в роли Воланда в кадре из фильма Юрия Кары «Мастер и Маргарита» (1994) РИА Новости

Самая драматичная история произошла с экранизацией режиссера Юрия Кары. По слухам, во время съемок на Патриарших прудах к съемочной группе подошел странный человек, который сказал: «Ничего у вас не получится». Пророчество оказалось не совсем верным: фильм с суперзвездами отечественного кино (Анастасия Вертинская в роли Маргариты, Валентин Гафт в роли Воланда, Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата) пролежал на полке больше 15 лет, но все-таки вышел.

Все это время (с 1994-го по 2011 год) создатели картины спорили с наследниками Булгакова из-за авторских прав, одновременно пытаясь договориться с продюсерами относительно хронометража картины. Вопрос с наследниками решили, но продюсеры остались непреклонны. В результате длительность фильма, которая в режиссерской версии составляла 3 часа 20 минут, была сокращена до двух часов, из-за чего пришлось убрать из картины многие сюжетные линии, что, в свою очередь, вызвало недовольство актеров.

Череда смертей актеров: «Мастер и Маргарита» (2005 год, Россия)

close 100% Владислав Галкин в роли Ивана Бездомного, Александр Адабашьян в роли Берлиоза и режиссер Владимир Бортко (слева направо) на съемках сериала «Мастер и Маргарита», 2004 год Эмиль Матвеев/ТАСС

В 2005 году на телеканале «Россия» состоялась премьера 10-серийного телефильма «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко — пожалуй, пока что лучшей экранизации. Режиссер получил предложение снять картину еще в 1987 году — сразу после того, как закончил работу по другому роману Булгакова «Собачье сердце». Тогда Бортко отказался, уступив проект своему другу Элему Климову, который планировал снять фильм с итальянцами и американцами, но так и не реализовал задумку. В 2000 году Бортко вернулся к экранизации «Мастера и Маргариты» и даже, по слухам, утвердил Галину Тюнину, Дмитрия Певцова, Сергея Маковецкого и Виктора Сухорукова на главные роли. Но в планы режиссера вмешались наследники писателя, которые перепродали права на экранизацию американским продюсерам, и вернуться к съемкам Бортко удалось лишь после того, как телеканал «Россия» выкупил права на роман.

Известно, что в роли Воланда режиссер видел Олега Янковского, но тот наотрез отказался, заявив, что «Дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя». Александра Калягина, приглашенного на роль Берлиоза, не оказалось в проекте из-за здоровья. В результате Берлиоза сыграл Александр Адабашьян, а Воланда — Олег Басилашвили. Мистика или нет, но после съемки монолога Воланда на Патриарших актер потерял голос и попал в больницу с диагнозом «кровоизлияние в голосовую связку». Сам Бортко в «проклятье книги» не верил, но технические сложности и проблемы с актерами сделали свое дело: в какой-то момент на площадку был приглашен священник, чтобы освятить съемочную группу вместе с оборудованием. С Божьей помощью или нет, но фильм был снят, вовремя вышел и собрал у экранов внушительные 40 млн зрителей.

Казалось бы, все хорошо и никакой мистики больше нет. Однако в течение нескольких лет после премьеры один за другим стали умирать актеры, снявшиеся в проекте, причем далеко не все из них были в преклонном возрасте. В декабре 2006-го ушел из жизни Станислав Ландграф (критик Латунский), в 2007-м — Кирилл Лавров (Понтий Пилат), в 2009-м скончались Александр Абдулов (Коровьев) и Владислав Галкин (Иван Бездомный), в 2012-м умер Илья Олейников (Григорий Римский), а в 2013-м — Валерий Золотухин (Никанор Босой).

Пандемия, смена названия и нехватка бюджета: «Мастер и Маргарита» (2024 год, Россия)

close 100% Аугуст Диль в роли Воланда в кадре из фильма «Мастер и Маргарита» (2024) АМЕДИА

Съемки выходящей на следующей неделе экранизации «Мастера и Маргариты» должны были начаться в марте 2020 года, но из-за пандемии и локдауна стартовали лишь летом 2021-го. Изначально продюсеры хотели привлечь к проекту голливудских звезд: Ольгу Куриленко на роль Маргариты и Гэри Олдмана в качестве Воланда. Однако те запросили слишком высокие гонорары — и от идеи пришлось отказаться. Снимать картину должен был режиссер «Экипажа» Николай Лебедев, но из-за финансовых вопросов и пандемии он не смог продолжить работу, уступив кресло создателю «Серебряных коньков» Михаилу Локшину.

В процессе съемок картина сменила не только режиссера, но и название — из «Мастера и Маргариты» в «Воланда». Такое решение создатели объяснили изменением художественного вектора — после внесения правок сценарий «отошел» от книги. Впрочем, в апреле 2023 года продюсеры передумали и проект вернулся к истокам — 25 января нас ждет премьера «Мастера и Маргариты».